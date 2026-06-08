Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු ඩොලර් 700,000ක් අගය නකල් මුදල් තොගයක් පොලිසිය විසින් හෙළිදරව් කරගනී

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු ඩොලර් 700,000ක් අගය නකල් මුදල් තොගයක් පොලිසිය විසින් හෙළිදරව් කරගනී

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් 700,000ක් අතුල්‍ය වටිනාකමින් යුත් සැලකිය යුතු නකල් එක්සත් ජනපද මුදල් තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් මෙය ඉතා වැදගත් සොයාගැනීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.

සැබෑ නොවූ වාසනාවක්

සැබෑ එක්සත් ජනපද ඩොලර් නෝට්ටු හා සමාන පෙනුමකින් සාදා ඇති මෙම නකල් නෝට්ටු, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද මෙහෙයුමක් අතරතුරදී සොයා ගන්නා ලදී. මෙම මුදල් ලිඛිතව සැලකිය යුතු ධනයක් නියෝජනය කළ ද, සෑම නෝට්ටුවක්ම වංචනික බව තහවුරු වූ අතර, එමඟින් සම්පූර්ණ තොගය සැබෑ අර්ථයෙන් නිෂ්ඵල බවට පත් විය.

ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව අස්ථිර ආර්ථික යථාතත්ත්වයකට හසු වී සිටින මෙවැනි අවස්ථාවක, ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් නකල් විදේශ මුදල් දිවයිනේ සංසරණය වීම පිළිබඳව බලධාරීන් අතර බරපතළ කනස්සල්ලක් මතු වී ඇත.

මූල්‍ය අඛණ්ඩතාවට තර්ජනයක්

නකල් විදේශ මුදල් සංසරණයට හඳුන්වා දීම, නීත්‍යානුකූල මූල්‍ය ගනුදෙනුවලට සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන අතර, මුදල් ක්‍රමය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය බිඳ දමයි. නකල් නෝට්ටුවල මූලාරම්භය සොයා ගැනීමටත්, ඒවා දේශීයව හෝ දේශ සීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන පුළුල් අපරාධ ජාලයක කොටසක් දැයි තීරණය කිරීමටත් විමර්ශකයන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටිති.

  • අත්අඩංගුවට ගත් නෝට්ටුවල සමස්ත අතුල්‍ය වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 700,000කි
  • සොයා ගත් සියලුම මුදල් නකල් බව තහවුරු විය
  • මූලාශ්‍රය සහ බෙදාහැරීමේ ජාලය තීරණය කිරීම සඳහා විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යයි

පොලිසිය තවම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නිශ්චිත ස්ථානය හෝ මෙම සොයාගැනීම සම්බන්ධයෙන් රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත මහජනතාව සහ ව්‍යාපාර ප්‍රජාව සැකසහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් ගැන අවධානයෙන් සිට, කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss