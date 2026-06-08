Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ අධිපති සුරේෂ් සල්ලේගේ රඳවාගෙන සිටීමට එරෙහිව විරුද්ධ පක්ෂ කොළඹදී සත්‍යාග්‍රහයක් දියත් කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ අධිපති සුරේෂ් සල්ලේගේ රඳවාගෙන සිටීමට එරෙහිව විරුද්ධ පක්ෂ කොළඹදී සත්‍යාග්‍රහයක් දියත් කරයි

විරුද්ධ පක්ෂ සංධානයක් සඳුදා කොළඹ නගරයේ පාර බැස, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා අධිපති සුරේෂ් සල්ලේට සිදුකරන අමානුෂික සලකිලි සහ අසාධාරණ රඳවා තබාගැනීමට එරෙහිව — අහිංසක ප්‍රතිරෝධයේ සම්ප්‍රදාය මත පිහිටි සාමකාමී විරෝධතාවක් වන — සත්‍යාග්‍රහයක් දියත් කළේය.

රඳවා තබාගැනීම දේශපාලන හිරිහැරයක් ලෙස විරෝධතාකරුවන් හෙළා දකිති

විරෝධතාකරුවන් අගනුවරට රොක් වූයේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ නඩු කටයුතු හසුරුවන ආකාරයට එකමුතුව හෙළා දකිමිනි. විරෝධතාවට එක් වූ විරුද්ධ පක්ෂ නියෝජිතයෝ තර්ක කළේ සල්ලේව දිගින් දිගටම රඳවා තබාගැනීම ඉලක්ක කරගත් දේශපාලන හිරිහැරයක් බවත්, නිසි නෛතික ක්‍රියාවලිය සහ මූලික මානව හිමිකම් රැකිය යුතු බවත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමිනි.

මෙම සත්‍යාග්‍රහයට විරුද්ධ පක්ෂ කිහිපයකම සහභාගිත්වය ලැබුණු අතර, හිටපු නිලධාරීන්ට එරෙහිව යුක්ති පද්ධතිය තෝරා බේරා දේශපාලන අරමුණින් භාවිත කරන බව විචාරකයෝ සඳහන් කරන පරිදි, වත්මන් රජය ගැන විරුද්ධ කඳවුරේ වර්ධනය වෙමින් ඇති අතෘප්තිය එයින් පිළිබිඹු විය.

මතභේදයේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි ඒකකය තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ සුරේෂ් සල්ලේ, දිගින් දිගටම ගෙනයන නෛතික කටයුතු මධ්‍යයේ රඳවා ගෙන සිටී. ඔහුව රඳවා ගැනීම විරුද්ධ කණ්ඩායම් සඳහා ගිනිදල් ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත්ව ඇති අතර, ඔහුට එරෙහි නඩුව ජාතික ආරක්ෂාව හෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ සැබෑ සැලකිල්ලකින් නොව දේශපාලන අරමුණින් පොලෝගසනු ලබන බව ඔවුහු නිරතුරු ප්‍රකාශ කරමින් සිටිති.

කොළඹ විරෝධතාවය, පාලක රජය සහ විරුද්ධ පක්ෂ අතර ගැඹුරු වෙමින් ඇති ආතතිය උද්දීපනය කරන අතර, පෙර රජය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන් සහ සාධාරණ නෛතික සලකිල්ල ඛාදනය වෙමින් ඇතැයි විරුද්ධ පක්ෂ ක්‍රමයෙන් හඬ නඟමින් සිටී.

විනිවිදභාවය හා යුක්තිය ඉල්ලා සිටිති

සත්‍යාග්‍රහයේදී දේශනකරුවෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ නඩු කටයුතු හැසිරවීමේදී විනිවිදභාවය ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙසත්, ඔවුන්ගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ රාජ්‍ය සේවයේ අතීත භූමිකාවන් කුමක් වුවත්, සියලු පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ගරු කරන ලෙසත්ය. එසේ නොකිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් හානි කරනු ඇතැයි ඔවුහු අවවාද කළහ.

මෙම කාරණයට සාධාරණ හා තෘප්තිමත් විසඳුමක් ලැබෙන තෙක් රජය වෙත පීඩනය පවත්වාගෙන යාමට තම අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරමින් විරුද්ධ පක්ෂ ලකුණු පෙන්වීමත් සමඟ, මෙම විරෝධතාවය ඉදිරියටත් දිගටම ගෙනයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss