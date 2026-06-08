Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹදී පැවති짜릿한 පළමු එක්දින තරගය ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව සමතුලිතව අවසන් කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹදී පැවති짜릿한 පළමු එක්දින තරගය ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව සමතුලිතව අවසන් කරයි

ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේ ඉතිහාසයට එක්වූ තරගයක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවති පළමු එක්දින අන්තර්ජාතික තරගය රොමාංචකාරී ටයියකින් අවසන් වීමත් සමග, කොළඹ ක්‍රිකට් රසිකයන්ට ධෛර්යය හා ක්‍රීඩා ශිල්පය එකතු වූ අපූර්ව දර්ශනයක් නරඹන්නට ලැබිණ. දරුණු ලෙස ප්‍රතිවාදිත්වය ගෙන ගිය මෙම තරගයේ නිමාව දෙකුත් කණ්ඩායම් සහ සහාය දැක්වූ රසිකයන් හුස්ම හිරවෙන තත්ත්වයකට ගෙනාවේය.

කිසිදු කණ්ඩායමකට ජය ළඟා කර ගත නොහැකි විය

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වකීය පිටියේදී පැවති මෙම තරගය අවසාන මොහොත දක්වාම සීරුමාරු ලෙස ගලා ගිය අතර, දෙකුත් කණ්ඩායම් ඉනිම අවසානයේ සමාන ලකුණු ගණනකින් නිම කළේය. ආසියාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ස්ථාන දෙකක් හිමිකර ගත් මෙම ජාතීන් දෙකේ ප්‍රතිවාදිත්ව ශක්තිය කෙළිනිළිය පුරා පිළිබිඹු වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය. දවස පුරා පෙන්නුම් කළ ක්‍රිකට් ගුණාත්මකභාවය සැලකිල්ලට ගත් කල, කිසිදු කඳවුරකට මෙම ප්‍රතිඵලය ගැන කලකිරීමට හේතුවක් නොමැත.

දැඩි ලෙස ගැටුණු තරගයකට ගැලපෙන ප්‍රතිඵලයක්

එක්දින අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට්හිදී ටයි ප්‍රතිඵල ඉතා දුර්ලභ ඒවා අතර ගැනෙන නිසාම, ක්‍රීඩාංගනයේ සිටි අය සහ දිවයිනේ සහ ඉන් ඔබ්බෙන් නරඹා සිටි අය සඳහා මෙය වඩාත් සිත් ඇදගන්නාසුලු විය. ස්වකීය ආධාරකරුවන් ඉදිරිපිට පිටියට බැසි ශ්‍රී ලංකාවට, ශේෂ ලෙස ශ්‍රේණිය ඉදිරියට ගෙනයෑම සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස මෙය සලකනු ඇති අතර, සත්කාරකයන්ට සමකිරීමේ ධෛර්යයෙන් ඉන්දියාවද සතුටක් ලැබෙනු ඇත.

ශ්‍රේණිය ප්‍රතිසම තලයක

පළමු තරගය ලකුණු කොටාගෙන නිම වීමත් සමග, අසල්වැසි ප්‍රතිවාදීන් දෙදෙනා අතර ශ්‍රේණිය දැන් නිවැරදි සමතුලිතතාවකින් එල්ලෙමින් පවතී. ශ්‍රී ලංකාව පුරා රසිකයන් ඉදිරි තරග ඉවසිල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අතර, කොළඹ ගැටුම මෙතරම් අමතක නොවන ලෙස කළ ශ්වාස හිරකළ ක්‍රිකට්, ඉදිරි ක්‍රීඩාදීන්හිදීද ලබා දෙනු ඇතැයි ඔවුහු ප්‍රාර්ථනා කරති.

ආසියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ගැටුම ඉදිරියටත් ජාරිත වෙද්දී, ශ්‍රේණිය නිමා කිරීමේ දී සෑම ලකුණකම සහ සෑම වික්කට් දමීමකම විශාල වැදගත්කමක් ඇති බව හොඳින් දන්නා දෙකුත් කණ්ඩායම් දැන් නැවත කොට ද්විතීය එක්දින තරගය සඳහා සූදානම් වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss