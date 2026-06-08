කොළඹදී පැවති짜릿한 පළමු එක්දින තරගය ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව සමතුලිතව අවසන් කරයි
ආර්. ප්රේමදාස ක්රීඩාංගනයේ ඉතිහාසයට එක්වූ තරගයක්
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවති පළමු එක්දින අන්තර්ජාතික තරගය රොමාංචකාරී ටයියකින් අවසන් වීමත් සමග, කොළඹ ක්රිකට් රසිකයන්ට ධෛර්යය හා ක්රීඩා ශිල්පය එකතු වූ අපූර්ව දර්ශනයක් නරඹන්නට ලැබිණ. දරුණු ලෙස ප්රතිවාදිත්වය ගෙන ගිය මෙම තරගයේ නිමාව දෙකුත් කණ්ඩායම් සහ සහාය දැක්වූ රසිකයන් හුස්ම හිරවෙන තත්ත්වයකට ගෙනාවේය.
කිසිදු කණ්ඩායමකට ජය ළඟා කර ගත නොහැකි විය
ශ්රී ලංකාවේ ස්වකීය පිටියේදී පැවති මෙම තරගය අවසාන මොහොත දක්වාම සීරුමාරු ලෙස ගලා ගිය අතර, දෙකුත් කණ්ඩායම් ඉනිම අවසානයේ සමාන ලකුණු ගණනකින් නිම කළේය. ආසියාවේ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ස්ථාන දෙකක් හිමිකර ගත් මෙම ජාතීන් දෙකේ ප්රතිවාදිත්ව ශක්තිය කෙළිනිළිය පුරා පිළිබිඹු වූ ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය. දවස පුරා පෙන්නුම් කළ ක්රිකට් ගුණාත්මකභාවය සැලකිල්ලට ගත් කල, කිසිදු කඳවුරකට මෙම ප්රතිඵලය ගැන කලකිරීමට හේතුවක් නොමැත.
දැඩි ලෙස ගැටුණු තරගයකට ගැලපෙන ප්රතිඵලයක්
එක්දින අන්තර්ජාතික ක්රිකට්හිදී ටයි ප්රතිඵල ඉතා දුර්ලභ ඒවා අතර ගැනෙන නිසාම, ක්රීඩාංගනයේ සිටි අය සහ දිවයිනේ සහ ඉන් ඔබ්බෙන් නරඹා සිටි අය සඳහා මෙය වඩාත් සිත් ඇදගන්නාසුලු විය. ස්වකීය ආධාරකරුවන් ඉදිරිපිට පිටියට බැසි ශ්රී ලංකාවට, ශේෂ ලෙස ශ්රේණිය ඉදිරියට ගෙනයෑම සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස මෙය සලකනු ඇති අතර, සත්කාරකයන්ට සමකිරීමේ ධෛර්යයෙන් ඉන්දියාවද සතුටක් ලැබෙනු ඇත.
ශ්රේණිය ප්රතිසම තලයක
පළමු තරගය ලකුණු කොටාගෙන නිම වීමත් සමග, අසල්වැසි ප්රතිවාදීන් දෙදෙනා අතර ශ්රේණිය දැන් නිවැරදි සමතුලිතතාවකින් එල්ලෙමින් පවතී. ශ්රී ලංකාව පුරා රසිකයන් ඉදිරි තරග ඉවසිල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අතර, කොළඹ ගැටුම මෙතරම් අමතක නොවන ලෙස කළ ශ්වාස හිරකළ ක්රිකට්, ඉදිරි ක්රීඩාදීන්හිදීද ලබා දෙනු ඇතැයි ඔවුහු ප්රාර්ථනා කරති.
ආසියාවේ ශ්රේෂ්ඨ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ගැටුම ඉදිරියටත් ජාරිත වෙද්දී, ශ්රේණිය නිමා කිරීමේ දී සෑම ලකුණකම සහ සෑම වික්කට් දමීමකම විශාල වැදගත්කමක් ඇති බව හොඳින් දන්නා දෙකුත් කණ්ඩායම් දැන් නැවත කොට ද්විතීය එක්දින තරගය සඳහා සූදානම් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.