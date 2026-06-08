ඉතිහාසය රචනා වෙයි: රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හෙළා නීරාජ් චොප්රාව අභිබවා යයි
ශ්රී ලංකාවේ ජැව්ලින් විශිෂ්ටයා රුමේෂ් පතිරාගේ, ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චොප්රාව අභිබවා, ජැව්ලිනය අසාමාන්ය ලෙස මීටර් 92.62ක් දුරට විසිකිරීමෙන් ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලීව සටහන් වන දක්ෂතාවයක් ප්රදර්ශනය කළේය.
සැමගේ අවධානය ඇදගත් පහරක්
ආසියාවේ ප්රමුඛතම ජැව්ලින් ක්රීඩකයා ලෙස පිළිගැනෙන සහ ඔලිම්පික් පදක්කම් දෙකකට හිමිකම් කිව හැකි ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසුකළ පතිරාගේගේ විශ්මය ජනක දක්ෂතාවය ක්රීඩා ලෝකය කම්පනයට පත් කළේය. මීටර් 92.62ක් දුරට හෙළූ ජැව්ලිනය, ඒ දිනය තුළ චොප්රාගේ දක්ෂතාවය පරදා සිටි අතර, ලෝක ක්රීඩා රඟදැල්වේ ජය ගැනීමට සමත් සැබෑ ශක්තියක් ලෙස පතිරාගේ ඉදිරිපත් කළේය.
ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රේණිගත මලල ක්රීඩා ක්ෂේත්රයේ ස්වකීය අනන්යතාව තවමත් ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට මෙම දක්ෂතාවය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. ජැව්ලින් විසිකිරීම ඓතිහාසිකව යුරෝපීය ක්රීඩකයන් විසින් ආධිපත්යය දරන ලද අතර, මෑතකාලීනව චොප්රාගේ උල්කාවේගී නැගීම හේතුවෙන් දකුණු ආසියාවද ඒ ආධිපත්යයට හවුල් විය. මීටර් 92කට ඔබ්බෙහි ජැව්ලිනය හෙළීමට සමත් වූ පතිරාගේ, ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨතම ජැව්ලින් ක්රීඩකයන්ගේ ශ්රේණියට දෘඪ ලෙස ඇතුළත් වී ඇත.
මීටර් 92.62ක් දුරට ජැව්ලිනයක් හෙළීම අහම්බෙන් සිදු වූවක් නොවේ — එය කැපවූ පුහුණුවේ, තාක්ෂණික නිවැරදිකරණයේ සහ ශ්රේෂ්ඨතමයන් සමඟ තරඟ කිරීමේ මානසික නොසැලෙන ධෛර්යෙහි ප්රතිඵලයකි.
ඉදිරිය සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
මෙම දක්ෂතාවය පතිරාගේගේ ලෝක ශ්රේණිගත කිරීම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ප්රමුඛ ජාත්යන්තර ආරාධිත තරඟ සඳහා දොරටු විවර කළ හැකිය. ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩා නිලධාරීන් සහ රසිකයන් සමානව, ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ ව්යාපාරයන් ඇතුළු අනාගත ශූරතා කරා යොමු වෙමින් සිටින තරුණ ජැව්ලින් ක්රීඩකයාට මෙම ජයග්රහණය ඉදිරි සාර්ථකත්වයේ පදනම බවට පත් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති.
සෑම දෙයකටම වඩා ක්රිකට් ක්රීඩාව සැමරූ ජාතියකට, පතිරාගේගේ ජය ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා ප්රතිභාව ක්රිකට් පිටියට ඔබ්බෙහිද ගැඹුරින් විහිදෙන බවට කාලෝචිත මතක් කිරීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.