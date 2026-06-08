Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉතිහාසය රචනා වෙයි: රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හෙළා නීරාජ් චොප්රාව අභිබවා යයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉතිහාසය රචනා වෙයි: රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හෙළා නීරාජ් චොප්රාව අභිබවා යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් විශිෂ්ටයා රුමේෂ් පතිරාගේ, ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චොප්රාව අභිබවා, ජැව්ලිනය අසාමාන්‍ය ලෙස මීටර් 92.62ක් දුරට විසිකිරීමෙන් ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලීව සටහන් වන දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කළේය.

සැමගේ අවධානය ඇදගත් පහරක්

ආසියාවේ ප්‍රමුඛතම ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයා ලෙස පිළිගැනෙන සහ ඔලිම්පික් පදක්කම් දෙකකට හිමිකම් කිව හැකි ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසුකළ පතිරාගේගේ විශ්මය ජනක දක්ෂතාවය ක්‍රීඩා ලෝකය කම්පනයට පත් කළේය. මීටර් 92.62ක් දුරට හෙළූ ජැව්ලිනය, ඒ දිනය තුළ චොප්රාගේ දක්ෂතාවය පරදා සිටි අතර, ලෝක ක්‍රීඩා රඟදැල්වේ ජය ගැනීමට සමත් සැබෑ ශක්තියක් ලෙස පතිරාගේ ඉදිරිපත් කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

ශ්‍රේණිගත මලල ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ස්වකීය අනන්‍යතාව තවමත් ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට මෙම දක්ෂතාවය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. ජැව්ලින් විසිකිරීම ඓතිහාසිකව යුරෝපීය ක්‍රීඩකයන් විසින් ආධිපත්‍යය දරන ලද අතර, මෑතකාලීනව චොප්රාගේ උල්කාවේගී නැගීම හේතුවෙන් දකුණු ආසියාවද ඒ ආධිපත්‍යයට හවුල් විය. මීටර් 92කට ඔබ්බෙහි ජැව්ලිනය හෙළීමට සමත් වූ පතිරාගේ, ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන්ගේ ශ්‍රේණියට දෘඪ ලෙස ඇතුළත් වී ඇත.

මීටර් 92.62ක් දුරට ජැව්ලිනයක් හෙළීම අහම්බෙන් සිදු වූවක් නොවේ — එය කැපවූ පුහුණුවේ, තාක්ෂණික නිවැරදිකරණයේ සහ ශ්‍රේෂ්ඨතමයන් සමඟ තරඟ කිරීමේ මානසික නොසැලෙන ධෛර්යෙහි ප්‍රතිඵලයකි.

ඉදිරිය සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මෙම දක්ෂතාවය පතිරාගේගේ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර ආරාධිත තරඟ සඳහා දොරටු විවර කළ හැකිය. ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩා නිලධාරීන් සහ රසිකයන් සමානව, ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ ව්‍යාපාරයන් ඇතුළු අනාගත ශූරතා කරා යොමු වෙමින් සිටින තරුණ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයාට මෙම ජයග්‍රහණය ඉදිරි සාර්ථකත්වයේ පදනම බවට පත් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති.

සෑම දෙයකටම වඩා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සැමරූ ජාතියකට, පතිරාගේගේ ජය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ප්‍රතිභාව ක්‍රිකට් පිටියට ඔබ්බෙහිද ගැඹුරින් විහිදෙන බවට කාලෝචිත මතක් කිරීමකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss