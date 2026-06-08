Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ඔත්තු ප්‍රධානියා රඳවාතබාගෙන සිටියදී ඉක්මන් උපවාසයක් ආරම්භ කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලංකා ඔත්තු ප්‍රධානියා රඳවාතබාගෙන සිටියදී ඉක්මන් උපවාසයක් ආරම්භ කරයි

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා සිරගෙය් තුළදී දැඩි පියවරක් ගනී

දැනට රඳවාතබාගෙන සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ හිටපු ප්‍රධානියා, තම අඛණ්ඩ රඳවාතැබීමට විරෝධය පළ කරමින් ඉක්මන් උපවාසයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය රටේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී නඩුවලින් එකක් කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර තිබේ.

මෙම තත්ත්වය රඳවාගෙන සිටින හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානියාගේ ක්‍රියාමාර්ගය තීව්‍ර වීමක් සංකේතවත් කරන අතර, ඔහු සහ ඔහුගේ සහායයකයන් අසාධාරණ සිරභාරයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමේ මාර්ගයක් ලෙස ඔහු ඉක්මන් උපවාසය තෝරාගෙන ඇත.

දේශපාලන කළඹලාව මුල්වූ නඩුවක්

හිටපු බුද්ධි නිලධාරියාගේ රඳවාතැබීම ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මතභේදයකට තුඩු දී ඇති අතර, වගවීම, දේශපාලන බලය සහ පසුගිය පාලන සමයවල රටේ ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයේ කාර්යභාරය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නවලට ඒ නඩුව සම්බන්ධ වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් රඳවාගෙන සිටින්නන් විසින් ඉක්මන් උපවාස ආරම්භ කිරීම සාපේක්ෂව දුර්ලභ සිදුවීමකි; එය සාමාන්‍යයෙන් නීතිමය ක්‍රියාවලියේ වේගය හෝ රඳවා තැබීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ගැඹුරුවෙමින් ඇති කලකිරීමේ ලකුණකි.

සෞඛ්‍යය සහ නීතිමය ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ උත්සුකතා

වයස්ගත හෝ කීර්තිමත් රඳවාගෙන සිටින්නෙකු ඉක්මන් උපවාසයක් ආරම්භ කිරීම අනිවාර්යෙන්ම එම පුද්ගලයාගේ ශාරීරික යහපැවැත්ම සම්බන්ධ කරුණු මතු කරන අතර, ඔහුගේ ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හෝ නීතිමය ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමට බලධාරීන්ට වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • හිටපු නිලධාරියා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක ස්ථාපනය තුළ වඩාත්ම බලගතු තනතුරුවලින් එකක් කලකට ඉහතදී දරා සිටියේය.
  • ඔහුගේ රඳවාතැබීම දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් යන දෙපාර්ශ්වයම සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇත.
  • ඉක්මන් උපවාසය, ඔහුගේ නඩුව කෙරෙහි මහජන හා දේශපාලන අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සිදු කළ ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

තත්ත්වය 展開 වෙමින් යත්ම, රජයේ ප්‍රතිචාරය කෙරෙහි සහ ඉක්මන් උපවාසය මෙම කීර්තිමත් හා මතභේදාත්මක නඩුව වටා ඇති නීතිමය ක්‍රියාවලිහි යම් අලුත් සංචලනයකට හේතු වේදැයි යන්න කෙරෙහි සියල්ලන්ගේ ඇස් යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss