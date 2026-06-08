Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මධ්‍යාහ්න වෙළඳාමේදී ASPI දර්ශකය අංක 386කින් පහත වැටීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළට දැඩි පහරක්

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මධ්‍යාහ්න වෙළඳාමේදී ASPI දර්ශකය අංක 386කින් පහත වැටීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළට දැඩි පහරක්

බදාදා මධ්‍යාහ්න වෙළඳ සැසිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ තීව්‍ර ලෙස පසුබෑමකට ලක් වූ අතර, සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) අංක 386.34කින් පහත වැටීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව පුරා පුළුල් පරාසයක් හරහා අවාසිදායක ප්‍රවණතාවක් ප්‍රකාශ විය.

වෙළඳපොළ හැඟීම් අවාසිදායක දිශාවට හැරේ

මිණුම් දර්ශකයේ කැපී පෙනෙන පහත වැටීම, වෙළඳ සැසියේ පළමු භාගය තුළ අංශ කිහිපයක් හරහා විකිණීමේ පීඩනය ඉහළ යාමත් සමඟ ආයෝජකයන් අතර ප්‍රවේශමෙන් යුතු මනෝභාවයක් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි. මේ නිසා ASPI දර්ශකය මධ්‍යාහ්නය වන විට සෘණ පරාසයට ස්ථිරව ඇද වැටී, වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් අතර කෙටිකාලීන ප්‍රවණතාවන් සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල මතු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන් සහ බාහිර මූල්‍ය පීඩනයන් ඇතුළු දේශීය ආර්ථික සංඥා සියල්ල ආයෝජකයන් දිගටම සාකච්ඡාවට ගන්නා හෙයින්, මෑත මාසවලදී කොළඹ කොටස් හුවමාරුව අස්ථාවරත්වයේ කාල පරිච්ඡේදවලට මුහුණ දී ඇත.

ආයෝජකයන්ගේ ප්‍රවේශම් සහගත ස්වභාවය ස්ථාවර වේ

දේශීය වෙළඳපොළේ හැඟීම් මුදල් විනිමය චලනයන්, පොලී අනුපාත අපේක්ෂාවන් සහ පුළුල් නැගී එන වෙළඳපොළ ප්‍රවණතාවන් ඇතුළු සාධක රාශියකට සංවේදී ව පවතින බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත. මධ්‍යාහ්න වෙළඳාම තුළ මෙම විශාලත්වයේ පහත වැටීමක් සිදු වීම, විකිණීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය කිසියම් තනි අංශයකට සීමා නොවී පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති බවට ඉඟියක් සපයයි.

වෙළඳ සැසිය අවසන් වීමට පෙර දර්ශකය යම් මට්ටමකට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වේද, නැතහොත් සැසිය අවසන් වෙද්දී අවාසිදායක හැඟීම් ආධිපත්‍යය දිගටම පවත්වා ගනීද යන්න වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇත.

පිරිවැටුම් සංඛ්‍යා, ඉහළ ගිය කොටස් සහ පහත වැටුණු කොටස් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සම්පූර්ණ වෙළඳ සැසිය අවසන් වූ පසු ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss