චීනය සහ ශ්රී ලංකාව දේශසීමා හරහා සිදුවන සූදු සහ වංචා මෙහෙයුම් මර්දනය තීව්ර කරයි
දේශසීමා පනින අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් එක්සත් මෙහෙයුම්
චීනය සහ ශ්රී ලංකාව, දෙරට අතර ක්රියාත්මක වන දේශසීමා හරහා සිදුවන සූදු හා වංචා ජාල විනාශ කිරීම අරමුණු කරගෙන, ඒකාබද්ධ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කර ඇති අතර, එය ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගීතාවයේ ඉදිරි පිය මනිීමක් ලෙස සැලකේ.
දේශසීමා පනින අපරාධවල වර්ධනය වන තර්ජනය
දෙරටේ බලධාරීන් විසින්, ජාතික සීමා හරහා පුද්ගලයන් සූරාකන නීතිවිරෝධී මාර්ගගත සූදු වේදිකා සහ සංකීර්ණ වංචා යෝජනා ක්රම සම්බන්ධ සංවිධිත අපරාධ ක්රියාකාරකම්වල ඉහළ යන රටාවක් හඳුනාගෙන ඇත. මෙම ජාල, චීනය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි සිටින ගොදුරු ඉලක්ක කරගෙන නීතිවිරෝධී ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම් සහ අවදානමට ලක්ව ඇති ජනතාවගේ දුර්වලතා ප්රයෝජනයට ගනිමින්, ශ්රී ලංකාව මෙහෙයුම් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කිරීම වැඩිවැඩියෙන් සිදු කර ඇත.
සම්බන්ධීකරණය කළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රතිචාරය
ඒකාබද්ධ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම, කොළඹ සහ බීජිං අතර ආරක්ෂක සබඳතා ගැඹුරු වීමේ ප්රතිඵලයක් වන අතර, දෙපාර්ශ්වයම වගකිවයුත්තන් අනුගමනය කිරීමට සම්පත් සහ බුද්ධිතොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ යාන්ත්රණ සඳහා කැපවී සිටී. මූල්ය ප්රවාහ සොයා ගැනීමට, ප්රධාන ක්රියාකරුවන් හඳුනා ගැනීමට, සහ මෙම අපරාධ ව්යාපාරවල තාක්ෂණික යටිතල ව්යුහය කඩාකප්පල් කිරීමට විමර්ශකයන් එකට කටයුතු කර ඇත.
- චීන සහ ශ්රී ලාංකික නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර වැඩිදියුණු කළ බුද්ධිතොරතුරු හුවමාරුව
- නීතිවිරෝධී මාර්ගගත සූදු වේදිකා ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධීකරණය කළ මෙහෙයුම්
- අධිකරණ බල ප්රදේශ හරහා වංචා ජාල ක්රියාකරුවන් නඩු පැවරීමට ඒකාබද්ධ උත්සාහයන්
- දේශසීමා හරහා සිදු කෙරෙන විමර්ශන පහසු කිරීමට ශක්තිමත් කළ රාජ්යතාන්ත්රික නාලිකා
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව, කලාපීය ආරක්ෂක කරුණුවල වගකිවයුතු හා සහයෝගීතා හවුල්කරුවෙකු ලෙස ප්රතිරූපය ගොඩනගා ගැනීමට ප්රයත්න දරන අවස්ථාවක, මෙම මර්දන ව්යාපාරය දේශයට විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. නීතිවිරෝධී සූදු සහ සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් දිගු කලක් තිස්සේ දේශීය බලධාරීන්ට අභියෝග එල්ල කර ඇති අතර, චීන සගයන්ගේ සම්බන්ධීතාවය, ශීඝ්රයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් ඇති අපරාධ පරිසරය මෙහෙයවීමට අතිරේක විශේෂඥතාවයක් සහ සම්පත් ලබා දෙයි.
මෙම හවුල්කාරීත්වය, ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ නිදහස නීතිවිරෝධී ලාභය සඳහා ප්රයෝජනයට ගන්නා අපරාධ අංශ හඹා යෑමට දෙරජයේ ස්ථිර කැපවීමක් සංඥා කරන අතර, දේශසීමා හරහා සිදු කෙරෙන අපරාධ ක්රියාකාරකම් ඉවසා නොගන්නා බවට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවයි.
පුළුල් කලාපීය ඇඟවුම්
මෙම මුලපිරීම, මෑත වසරවලදී දේශසීමා හරහා ක්රියාත්මක වංචා සහ නීතිවිරෝධී සූදු සංවිධාන බහුලව ව්යාප්ත වී ඇති පුළුල් දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාතික කලාපය සඳහාද පුළුල් වැදගත්කමක් දරයි. ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික බලාත්මක කිරීමේ රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමෙන්, චීනය සහ ශ්රී ලංකාව, දේශසීමා පනින සංවිධිත අපරාධවලට එරෙහිව බහු-පාර්ශ්වීය සහයෝගීතාවය සඳහා ආදර්ශයක් ස්ථාපිත කිරීමට සහ අවසානයේ දී කලාපය පුරා ආරක්ෂිත ඩිජිටල් හා මූල්ය පරිසරයකට දායක වීමට බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.