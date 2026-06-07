හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට
හොරණ අරඹකන්ද ප්රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.
මෘතකයාගේ බිරිඳ ලෙස හඳුනාගෙන ඇති සැකකාරිය, මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. පිහි තුවාල සහිතව සොයාගත් ඒ පුද්ගලයා අනතුරුව මිය යෑමත් සමඟ පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කළේය.
හොරණ පොලිසිය මේ වනවිට සිද්ධිය සම්බන්ධ තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරමින් සිටින අතර, නඩුව සක්රීය විමර්ශනයක් යටතේ පවතී.
කියා සිටින ප්රහාරය සඳහා හේතු වූ පසුබිම් කරුණු තවමත් අධිකාරීන් විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.