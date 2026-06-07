Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.

මෘතකයාගේ බිරිඳ ලෙස හඳුනාගෙන ඇති සැකකාරිය, මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. පිහි තුවාල සහිතව සොයාගත් ඒ පුද්ගලයා අනතුරුව මිය යෑමත් සමඟ පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කළේය.

හොරණ පොලිසිය මේ වනවිට සිද්ධිය සම්බන්ධ තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරමින් සිටින අතර, නඩුව සක්‍රීය විමර්ශනයක් යටතේ පවතී.

කියා සිටින ප්‍රහාරය සඳහා හේතු වූ පසුබිම් කරුණු තවමත් අධිකාරීන් විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්‍රමාණයක් විකුණයි Sinhala

මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්‍රමාණයක් විකුණයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මැයි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු ලෙස මැදිහත් වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා රුපියලට එල්ල වූ අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණ බලපෑම් මැඩලීම සඳහා එක්සත්…

07 Jun 2026 Discuss