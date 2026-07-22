Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ වර්ධනය වන විශ්වාසය සහ ගෝලීය වෙළඳපොළවල් තුළ රටේ පුළුල් වන භූමිකාව පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා වෙළඳාමේ ඓතිහාසික සාර්ථකත්වයක්

සිය නවීන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් හරහා ගමන් කළ රටකට මෙම සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයකි. මාස හයක් තුළ ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන අංශවල ශක්තිමත් භාවය සහ භාණ්ඩ හා සේවා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවලට රැගෙන යාමට ප්‍රතිපත්ති立案යකරුවන් හා කර්මාන්ත නායකයින් ගත් උත්සාහය අවධාරණය කරයි.

වර්ධනය මෙහෙයවන අංශ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය සාම්ප්‍රදායිකව කිහිප ප්‍රධාන කර්මාන්ත කිහිපයක් මත රැඳී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේ ශක්තිමත් කාර්යසාධනය මෙම ස්තම්භ හරහා දිගටම පවතින ගතිය පිළිබිඹු කරයි. රටේ අපනයන පදනම ගෝලීය වෙළඳපොළවල ස්ථිර ඉල්ලුමක් ලබා ඇති විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා පරාසයකින් සමන්විත වේ.

  • ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය රටේ වඩාත් වටිනා අපනයන දායකයන්ගෙන් එකක් ලෙස දිගටම පවතී
  • තේ අපනයනය සංකේතාත්මක සිලෝන් සන්නාමය ලොව වෙළඳපොළවලට රැගෙන යාම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ
  • රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන හා කුළු බඩු ද සමස්ත අපනයන ආදායම්වලට සාර්ථක දායකත්වයක් සපයයි

ප්‍රකෘතිය මධ්‍යයේ ධනාත්මක සං‍ඥාවක්

මෑත වර්ෂවල ඇති වූ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සිය පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ වැඩසටහන දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර මෙම අපනයන ඉහළ යාම සිදු වී ඇත. රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට, බාහිර ණය වගකීම් ඉටු කිරීමට සහ මුදල් ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට ශක්තිමත් අපනයන ආදායම් ඉතා වැදගත් වේ.

වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඩොලර් බිලියන 9 ක අපනයන ආදායමක් ලැබීම, රටට වඩාත්ම අවශ්‍ය මොහොතක ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ පදනමේ ශක්තිය හා විවිධත්වය පිළිබිඹු කරයි.

ආර්ථික විශේෂඥයින් හා වෙළඳ නිරීක්ෂකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන අංශ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති බවට ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස මෙම දත්ත සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. මෙම වේගයෙන් දිගටම පවතින අපනයන වර්ධනය රජයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ඉලක්කවලට සැලකිය යුතු සහාය ලබා දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ඉවහල් විය හැකිය.

ඉදිරි දිශානතිය

2026 වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වර්ෂය දැන් ආරම්භ වී ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ගමන් මඟ පවත්වා ගැනීමට හෝ ඉන් ඔබ්බට යාමට හැකි වේද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. ගෝලීය ඉල්ලුම් තත්ත්වයන්, වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් සහ අපනයන නැඹුරු ආයෝජන誘致 කිරීමේ රටේ හැකියාව, සම්පූර්ණ වාර්ෂික ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීමේ දී තීරණාත්මක භූමිකාවන් ඉටු කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව කලාපයේ තරඟකාරී අපනයනකරුවෙකු ලෙස සිය ස්ථාවරය තහවුරු කර ගැනීමට ප්‍රයත්න දරනු ලබද්දී, වෙළඳ අධිකාරීන් හා පෞද්ගලික අංශය දෙකම සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss
විනිශ්චය අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට Sinhala

විනිශ්චය අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට

තීරණාත්මක විවාදය සඳහා දිනය නියම කළ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව විනිශ්චය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා…

22 Jul 2026 Discuss