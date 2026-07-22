Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර, එය රටේ ජාත්‍යන්තර සංචාර තත්ත්වය සාධාරණ නමුත් අර්ථවත් ලෙස වැඩිදියුණු වීමේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

දශකයක් තුළ ලබාගත් හොඳම ජයග්‍රහණය

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකුණු වන්නේ, ගමන් බලපත්‍රය අවම වශයෙන් වසර දහයක් තුළ ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල එසේ ශක්තිමත් ස්ථානයක රඳා නොතිබූ බැවිනි. මෙම දියුණුව, ශ්‍රී ලංකාව ගමන් ලේඛන නිකුත් කරන රාජ්‍යක් ලෙස ජාත්‍යන්තරව ලබන පිළිගැනීම ඉහළ යෑම පිළිබිඹු කරමින්, පුරවැසියන්ට මීට පෙරට වඩා වැඩි ගමනාන්ත ගණනාවකට වීසා රහිතව හෝ පැමිණීමේදී වීසා ලබාගෙන ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව ලැබීම නිරූපණය කරයි.

ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් තීරණය වන්නේ, ගමන් බලපත්‍ර හිමිකරුවෙකුට පූර්ව වීසාවකින් තොරව ඇතුළු විය හැකි රටවල් ගණනට අනුව වන අතර, එය රාජ්‍යයක් ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා සහ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වය මැනීමේ ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ඉහළ ශ්‍රේණිගත ගමන් බලපත්‍රයක් යනු වැඩි සංචාර නිදහසක් සහ පහසුවක් අදහස් කෙරේ. වීසා අයදුම්පත් අඩු වීම, පරිපාලන බරපතළකම අඩු වීම, සහ වඩාත් ස්වේච්ඡා සංචාර අවස්ථා ලැබීම, ගමන් බලපත්‍ර ශක්තිය වැඩිදියුණු වීමෙන් ලැබෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රතිලාභ අතර ප්‍රධාන වේ.

මෙම දියුණුව අත්පත් වී ඇත්තේ, මෑත වසරවලදී දිවයිනේ ආර්ථිකය ග්‍රහණය කරගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා නැවත ගොඩනංවා ගෙන ගෝලීය ප්‍රතිරූපය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් දිගටම ගෙන යන අතරතුරදීය.

ප්‍රකෘතිය මැද ධනාත්මක සංඥාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය ආසියාවේ බලවත්ම ගමන් බලපත්‍ර අතරට ඇතුළු වීමට තවමත් සැලකිය යුතු ඉඩක් ඉතිරිව තිබුණද, ගෝලීය වශයෙන් 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යාම ප්‍රගතියේ ධෛර්යජනක සංඥාවක් ලෙස සලකා බලනු ලැබේ. ශක්තිමත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ජාල සහ වඩාත් විවෘත ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් සහිත රටවල් සාමාන්‍යයෙන් එවැනි ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළින් ස්ථාන ගනී.

විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ස්ථාවර දියුණුවක් ලබාගැනීමට විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, වෙළඳ සම්බන්ධතා, සහ සමස්ත ජාතික ස්ථාවරත්වය — ශ්‍රී ලංකාව ලෝක舞台යේ තම ස්ථානය ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන ක්ෂේත්‍ර — වෙත නොකඩවා ආයෝජනය කිරීම අවශ්‍ය බවයි.

නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම, ජාත්‍යන්තර සංචලනයේ පහසුව ප්‍රායෝගිකව ඉතා වැදගත් කරුණක් වන ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්, විදේශ ගත පුරවැසියන්, සහ ව්‍යාපාරික වෘත්තිකයන් සැමදෙනා විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss
විනිශ්චය අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට Sinhala

විනිශ්චය අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට

තීරණාත්මක විවාදය සඳහා දිනය නියම කළ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව විනිශ්චය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා…

22 Jul 2026 Discuss