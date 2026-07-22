විනිශ්චය අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට
තීරණාත්මක විවාදය සඳහා දිනය නියම කළ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව
විනිශ්චය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා විවාදයට ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව කාලසටහන් කර ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේ වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි.
රජයේ පාර්ලිමේන්තු ශක්තිය විමසා බලන යෝජනාව
සිකුරාදා අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු මහල් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමේ තීරණය, විනිශ්චය අමාත්යවරයාගේ ධුරය ඉලක්ක කරගත් දේශපාලන ගැටුම තීව්ර වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි. ව්යවස්ථාදායකයේ න්යාය පත්රය සංවිධානය කිරීමේ වගකීම දරන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව, ඉදිරි සැසිවාරයේදී එම යෝජනාව විධිමත් විවාදයට ගැනෙන බව තහවුරු කළේය.
විනිශ්චය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා විෂය භාර අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර, දැන් අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි — කැබිනට් අමාත්යවරුන් වගවීමට යොදා ගත හැකි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රබලතම ව්යවස්ථාදායක උපකරණය වන අවිශ්වාස යෝජනාව හරහා විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් ඔහුට සෘජු අභියෝගයක් එල්ල කර ඇත.
අවිශ්වාස යෝජනාවක තේරුම
අවිශ්වාස යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගේ බහුතරයකින් සම්මත වුවහොත්, අමාත්යවරයෙකු කැබිනට් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට බල කළ හැකිය. සිකුරාදා සඳහා කාලසටහන් ගත් විවාදය, ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට පෙර සභාවේ දෙපක්ෂයටම ස්වකීය තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දෙනු ඇත.
- යෝජනාව ඉලක්ක කරන්නේ විනිශ්චය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරටය
- විවාදය සඳහා සිකුරාදා දිනය නිර්ණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව තහවුරු කර ඇත
- යෝජනාව සාර්ථක වුවහොත්, අමාත්යවරයා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සැලකිය යුතු බලපෑමක් එල්ල වනු ඇත
දේශපාලන ඇඟවුම්
ජ්යේෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්යවරයෙකුට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවල දුර්ලභ හා දේශපාලනිකව සංවේදී සිදුවීමකි. රටේ පාලනය හා අධිකරණ කටයුතුවල විනිශ්චය අමාත්යාංශය ඉටු කරන තීරණාත්මක භූමිකාව සලකා, සිකුරාදා විවාදයේ ප්රතිඵලය හා ඉන් අනතුරුව ගත හැකි ඕනෑම ඡන්දයක් දේශපාලන නිරීක්ෂකයින්, නීතිඥ කවයන් සහ පොදු ජනතාව විසින් ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අවිශ්වාස යෝජනාවේ සඳහන් නිශ්චිත හේතු සහ අමාත්යවරයාගේ කාර්යාලයෙන් ලැබෙන ප්රතිචාර පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ළඟා වත්ම ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.