අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි
අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය අත්අඩංගු පිටවර්ජනයක් නිකුත් කර ඇත.
හිටපු රාජතාන්ත්රිකවරයා අධිකරණය හමුවේ ශරීරාත්මකව පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වූ පසු බදාදා (22) දින එම පිටවර්ජනය නිකුත් කරන ලදී. වොෂිංටන් ඩී.සී. හි ශ්රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස කලින් සේවය කළ වික්රමසූරිය, තම ධුර කාලය තුළ නිල අරමුදල් අවභාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ආරෝපණවලට මුහුණ දෙයි.
නඩුවේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යේෂ්ඨ රාජතාන්ත්රික නියෝජිතයෙකු ලෙස සිය නිල රාජකාරිවලට සම්බන්ධ අරමුදල් අවභාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වික්රමසූරිය යම් කාලයක සිට නීතිමය විමර්ශනවලට ලක්ව සිටී. හිටපු තානාපතිවරයෙකු ලෙස ඔහු දැරූ ඉහළ මට්ටමේ භූමිකාව සහ අතීත දේශපාලන පරිපාලනවල සමීප සම්බන්ධතා හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
විත්තිකරු අධිකරණ කටයුතුවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ පසු, ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය අත්අඩංගු පිටවර්ජනය නිකුත් කිරීමේ පියවර ගත්තේය.
පුළුල් ඇඟවුම්
හිටපු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෑත වසරවලදී දියත් කළ ඉහළ මට්ටමේ මූල්ය අවභාවිත පරීක්ෂණ කිහිපයක් අතරට මෙම නඩුවද අයත් වේ. අත්අඩංගු පිටවර්ජනය නිකුත් කිරීම, විත්තිකරු නිසි අධිකරණ ක්රියාවලියට ලක් කිරීම සඳහා අධිකරණයේ අධිෂ්ඨානය අවධාරණය කරන බව නීතිමය නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
වික්රමසූරිය මහේස්ත්රාත් හමුවේ ඉදිරිපත් කළ පසු අනාගත විභාග දිනයන් නියම කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.