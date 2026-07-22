Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගු පිටවර්ජනයක් නිකුත් කර ඇත.

හිටපු රාජතාන්ත්‍රිකවරයා අධිකරණය හමුවේ ශරීරාත්මකව පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වූ පසු බදාදා (22) දින එම පිටවර්ජනය නිකුත් කරන ලදී. වොෂිංටන් ඩී.සී. හි ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස කලින් සේවය කළ වික්‍රමසූරිය, තම ධුර කාලය තුළ නිල අරමුදල් අවභාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ආරෝපණවලට මුහුණ දෙයි.

නඩුවේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යේෂ්ඨ රාජතාන්ත්‍රික නියෝජිතයෙකු ලෙස සිය නිල රාජකාරිවලට සම්බන්ධ අරමුදල් අවභාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වික්‍රමසූරිය යම් කාලයක සිට නීතිමය විමර්ශනවලට ලක්ව සිටී. හිටපු තානාපතිවරයෙකු ලෙස ඔහු දැරූ ඉහළ මට්ටමේ භූමිකාව සහ අතීත දේශපාලන පරිපාලනවල සමීප සම්බන්ධතා හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

විත්තිකරු අධිකරණ කටයුතුවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ පසු, ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කරමින් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගු පිටවර්ජනය නිකුත් කිරීමේ පියවර ගත්තේය.

පුළුල් ඇඟවුම්

හිටපු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෑත වසරවලදී දියත් කළ ඉහළ මට්ටමේ මූල්‍ය අවභාවිත පරීක්ෂණ කිහිපයක් අතරට මෙම නඩුවද අයත් වේ. අත්අඩංගු පිටවර්ජනය නිකුත් කිරීම, විත්තිකරු නිසි අධිකරණ ක්‍රියාවලියට ලක් කිරීම සඳහා අධිකරණයේ අධිෂ්ඨානය අවධාරණය කරන බව නීතිමය නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

වික්‍රමසූරිය මහේස්ත්‍රාත් හමුවේ ඉදිරිපත් කළ පසු අනාගත විභාග දිනයන් නියම කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
විනිශ්චය අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට Sinhala

විනිශ්චය අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට

තීරණාත්මක විවාදය සඳහා දිනය නියම කළ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාව විනිශ්චය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව මේ සිකුරාදා…

22 Jul 2026 Discuss