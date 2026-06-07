හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව ඔහුගේ ජීවිතය බේරාගන්නැයි බලධාරීන්ගෙන් ආයාචනා කරයි
හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්රාමික) සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව, ඔහුගේ ජීවිතය බේරාගැනීම සඳහා මැදිහත් වන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් හඬ නගා සිදු කළ හදිසි ජනතා ආයාචනයක් කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බලගතුම බුද්ධි ආයතනවලින් එකක හිටපු ප්රධානියකු ලෙස සල්ලේ දරා සිටි ප්රමුඛ තනතුර සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම ශෝකජනක ආයාචනය පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, ඔහු මේ වන විට මුහුණ දෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතු වෙමින් පවතී.
දුකෙන් පෙළෙන පවුලක්
සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව සිය ආයාචනයේ දී ඔහුගේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියාය. බලය හිමි අයගෙන් ප්රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින පවුලේ කනස්සල්ල මෙම ආයාචනය තුළ මනාව ප්රකාශ වෙයි.
"ඔහුගේ ජීවිතය බේරාගන්න," යයි ඇය ශෝකාකූල ලෙස ඉල්ලා සිටි අතර, වෙනසක් ඇති කිරීමට සමත් අයවෙත් යොමු වූ එය හදවතේ සිට නැඟුණු හඬක් බවට පත්ව ඇත.
සුරේෂ් සල්ලේ කව්ද?
මේජර් ජෙනරාල් (විශ්රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක ක්ෂේත්රයේ ප්රසිද්ධ චරිතයකි. රාජ්ය බුද්ධි සේවාවේ හිටපු අධ්යක්ෂවරයකු ලෙස ඔහු රටේ බුද්ධි ප්රජාව තුළ ඉතාමත් සංවේදී හා බලගතු භූමිකාවක් දරා සිටියේය.
ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ජාතික ආරක්ෂක තීන්දුවලට ඔහු මධ්යස්ථානයේ සිටි බැවින්, ඔහු දැනට මුහුණ දෙන ව්යසනය ප්රසිද්ධ හා දේශපාලනික වශයෙන් සැලකිය යුතු කරුණක් බවට පත්ව ඇත.
මැදිහත්වීම සඳහා ඇමතුම්
ඔහුගේ භාර්යාව විසින් කරන ලද ආයාචනය නිරීක්ෂකයන් හා දේශපාලන කවලත් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙක් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙනසු ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉල්ලා සිටිති. පවුලේ මෙම ජනතා ආයාචනය, පෞද්ගලික සන්නිවේදන මාර්ග මේ දක්වා ඵලදායී ප්රතිඵල ලබා දී නොමැති බව සංකේතවත් කරයි.
ප්රකාශනය කරන මොහොත වන විට බලධාරීන් විසින් මෙම ආයාචනයට නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. Lanka Newspapers මෙම සිදුවීමේ වර්ධනයන් සමීපව අනුගමනය කිරීම ඉදිරියටද සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.