Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙසක් සමාව අර්බුදයකට පත්වේ — අනවසර රිමාන්ඩ් මුදා හැරීම් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා දේශපාලන කලහකට තුඩු දෙයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙසක් සමාව අර්බුදයකට පත්වේ — අනවසර රිමාන්ඩ් මුදා හැරීම් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා දේශපාලන කලහකට තුඩු දෙයි

ජනාධිපතිගේ කරුණා අභිමතය මතභේදයක් බවට පත්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ උත්සවය නිමිත්තෙන් දක්වන ලද කරුණා හා සුහදතාවයේ 身ඟිනක් ලෙස අදහස් කෙරුණු ජනාධිපති සමාව, දේශව්‍යාප්ත මතභේදයක් බවට පත්ව ඇත. වෙසක් දිනය නිමිත්තෙන් නිකුත් කරන ලද ජනාධිපති සමාව, සිරකරුවන් අනවසරයෙන් මුදා හැරීමට, ඉන් අනතුරුව නැවත අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලට සහ රට පුරා දැඩි දේශපාලන ගැටුම්වලට හේතු වී ඇත.

නිසි අනුමැතියකින් තොරව සිරකරුවන් මුදා හැරේ

සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ජනනය, ඥානෝදය හා පිරිනිවාණය සිහිපත් කරන පවිත්‍ර දිනය වන වෙසක් මනෝභාවය ඇසුරෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු සමාව, නිසි නෛතික ක්‍රියාමාර්ග හා සත්‍යාපනයන් සම්පූර්ණ කිරීමට පෙරාතුව රඳවාගෙන සිටි රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු නිදහස් කිරීමට හේතු විය. මුදා හැරිය නොගත යුතු සමහර සිරකරුවන් නිදහස් ව ගිය බව නිලධාරීන් පිළිගෙන ඇති අතර, එය බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ සමා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

අක්‍රමිකතා අනාවරණය වීමෙන් අනතුරුව, අධිකාරීන් විසින් නුසුදුස්සකු ලෙස මුදා හරින ලද පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු ඉක්මනින් නැවත අත්අඩංගුවට ගත් අතර, එය මානවීය නිවේදනයක් ලෙස සැළකුණු දෙයට ගැඹුරු ලජ්ජාජනක මානයක් එක් කළේය.

දේශපාලන විරෝධය තීව්‍ර වේ

විපක්ෂ දේශපාලනඥයෝ මෙම බිඳවැටීම ඉක්මනින් අල්ලාගෙන, රජය දැඩි ලෙස දූෂිත පරිපාලන අකර්මන්‍යතාවක් ලෙස හැඳින්වූ දෙය සම්බන්ධයෙන් තියුණු විවේචන එල්ල කළහ. සමා ක්‍රියාවලිය නොගැලපෙන ලෙස හැසිරවීම නීතියේ ආධිපත්‍යය කෙලසීමට පමණක් නොව, ගෞරව කිරීමට අදහස් කළ ආගමික අවස්ථාවට ද අගෞරව දැක්වීමක් බව විචාරකයෝ තර්ක කළහ.

මෙම මතභේදය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ සමා බලතල සම්බන්ධ විනිවිදභාවය හා වගවීම පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන විවාදයන් නැවත දල්වා ඇති අතර, එවැනි කරුණා තීරණ බන්ධනාගාර අධිකාරීන් වෙත දන්වන ආකාරය හා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පාලනය කරන ක්‍රියා පටිපාටි විධිමත් ලෙස සමාලෝචනය කරන ලෙස කිහිප දෙනෙකු ඉල්ලා සිටී.

රජය පැහැදිලි කිරීමේ පීඩනයට මුහුණ දේ

ක්‍රියා පටිපාටිය කඩවූ ආකාරය පිළිබඳ සීමිත ප්‍රසිද්ධ පැහැදිලි කිරීමක් නිලධාරීන් විසින් මෙතෙක් ලබා දී ඇත. සිද්ධිය රජයට 철저한 අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් පවත්වා, පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාවට වගකිව යුතු අය වගකීමට ලක් කිරීමට ඇති බලපෑම දිගින් දිගටම වැඩිවෙමින් තිබේ.

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, සාමය, භාවනාව හා ත්‍යාගශීලිත්වය සමඟ සම්ප්‍රදායිකව සම්බන්ධ මොහොතක් දැඩි දේශපාලන ආරවුලක් හා රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ අවිශ්වාසයේ විෂයයක් බවට පත් කරමින්, මෙම සිදුවීම වෙසක් සෘතුව මත සෙවනැල්ලක් හෙළා ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss