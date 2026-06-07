Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ආනයන මත තීරුබදු 30%කට අඩු කරයි — වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක්

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ආනයන මත තීරුබදු 30%කට අඩු කරයි — වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක්

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිදුකරන ආනයන සඳහා යෝජිත තීරුබදු අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර, එය සියයට 30 දක්වා පහත දමා ඇති අතර, එය දිවයිනට බලපාන අමෙරිකානු වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් ලෙස සැලකේ.

සැලකිය යුතු අඩු කිරීමක්

සංශෝධිත තීරුබදු අගය, ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් සහ වෙළඳ නිලධාරීන් අතර බියක් ඇති කළ මුල් යෝජිත අනුපාතයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු සහන ලැබීමක් නියෝජනය කරයි. අමෙරිකානු වෙළඳපොළ ප්‍රධාන අපනයන ගමනාන්තයක් ලෙස හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක වන දේශීය කර්මාන්තවලට මෙමගින් යම් සහනයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන මත බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සිය වඩාත්ම වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතරට ගණිත් කරන අතර, ඇඳුම්, රෙදිපිළි සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ එම වෙළඳපොළ සඳහා කරනු ලබන අපනයනවල සැලකිය යුතු කොටසක් සාදයි. අඩු කළ තීරුබදු අනුපාතය, ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩ සඳහා අමතර බරක් වුවද, වෙළඳ ප්‍රවාහයන් දැඩි ලෙස කඩාකප්පල් කිරීමෙන් තර්ජනය කළ කලින් යෝජනාවලට සාපේක්ෂව වඩාත් ඉවසිය හැකි අගයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට රැකියා සපයන සහ සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ජනනය කරන ඇඳුම් අංශයේ අපනයනකරුවන්, තීරුබදු සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනයේ ගෙන යන ලද ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටියහ.

පුළුල් වෙළඳ පසුබිම

මෙම තීරුබදු සංශෝධනය සිදුවන්නේ, ලොව පුරා රාශී රටවල් සඳහා යොදා ගනු ලබන ආනයන බදු සමාලෝචනය කරමින් සිටින වත්මන් අමෙරිකානු පරිපාලනය යටතේ එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ පුළුල් නැවත ඇගැයීමකට සමගාමීව ය. ශ්‍රී ලංකාව, මෙම ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාවලින් සෘජුවම බලපෑමට ලක් වූ දකුණු හා අග්නිදිග ආසියා කලාපයේ රාශී රටවල් අතර ඇතුළත් වේ.

සියයට 30 දක්වා අඩු කිරීම ආලෝකමත් ප්‍රගතියක් වුවද, ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් ඉදිරි කාලය තුළ එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ මිල නිර්ණය උපාය මාර්ග සහ තරඟකාරිත්වය තක්සේරු කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

රජයේ ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා ආර්ථික අධිකාරීන්, සංශෝධිත තීරුබදු නිවේදනයට නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා රටේ අපනයන අංශය සඳහා වඩාත් හිතකර කොන්දේසි සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තවදුරටත් රාජතාන්ත්‍රික හා වෙළඳ මාර්ග ගවේෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අපනයන ශ්‍රේණිගත කර්මාන්ත මත රඳා පවතින අයගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, රජය ක්‍රියාශීලීව එක්සත් ජනපද සගයන් සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවෝ බලකරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss