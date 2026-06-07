Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිරිසේන හා දිසානායක යටතේ නීති立法 ප්‍රතිදානය සංසන්දනය කළ බුද්ධාංක වාර්තාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අභියෝග කරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිරිසේන හා දිසානායක යටතේ නීති立法 ප්‍රතිදානය සංසන්දනය කළ බුද්ධාංක වාර්තාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අභියෝග කරයි

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අනුර කුමාර දිසානායක යන ජනාධිපතිවරුන්ගේ පාලන සමයන් තුළ සම්මත කරන ලද නීති ප්‍රමාණය සසසඳන, මෑතකදී ප්‍රකාශිත බුද්ධාංක වාර්තාවක විශ්වාසනීයත්වය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) දැඩි සැකයක් පළ කර ඇත.

ප්‍රවීණ දේශපාලන පක්ෂය වන එජාපය, එම වාර්තාවේ ක්‍රමවේදය සහ සොයාගැනීම්වල නිරවද්‍යතාව ප්‍රශ්නයට ලක් කරමින්, එය පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාකාරකම්වල සාධාරණ හෝ සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් නොකරන බව සඳහන් කළේය.

නීති සසසඳීම සම්බන්ධ ආරවුල

සංසන්දනාත්මක වාර්තාව, පෙර පාලන සමයන් හා සසඳමින් වර්තමාන රජයේ නීති立法 ක්‍රියාශීලිත්වය තක්සේරු කිරීමේ පුළුල් මහජන සංවාදයේ කොටසක් ලෙස ප්‍රචලිත වී ඇති බව පෙනේ. එහෙත්, එජාපය තර්ක කරන්නේ එවැනි සසසඳීම් සඳහා සුසංදර්භීකරණය අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, භාවිතා කරන ලද දත්ත තෝරා ගත් හෝ මග හරවන සුළු ස්වභාවයක් ගන්නා බවය.

සම්මත කරන ලද නීති ගණන ගණනය කිරීම පමණෙන් ඕනෑම කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ සම්මත කරන ලද නීතිවල ගුණාත්මකභාවය, වැදගත්කම හෝ බලපෑම නිසිලෙස පිළිබිඹු නොවන බව පක්ෂ නියෝජිතයන් පෙන්වා දුන්හ.

වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීම

දේශපාලන මතය කෙරෙහි බලපෑ හැකි විශ්ලේෂණ ප්‍රකාශිත කිරීමේදී විනිවිදභාවය අත්‍යවශ්‍ය බව තර්ක කරමින්, වාර්තාව සකස් කළ බුද්ධාංකය සිය සම්පූර්ණ ක්‍රමවේදය මහජනතාවට ලබා දෙන ලෙස එජාපය ඉල්ලා සිටී.

  • පාර්ශ්වය ප්‍රශ්න කළේ, නීතිවල සියලු කාණ්ඩ පාලන සමයන් දෙකෙහිම ස්ථිරව සලකා බලන ලද්දේ දැයි යන්නයි.
  • සසසඳීමේදී භාවිතා කරන ලද කාල රාමු සමාන හා සාධාරණ ස්වභාවයක් ගත්තේ දැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් ද සැකයක් මතු විය.
  • වාර්තාවේ නිගමන ව්‍යාප්ත කිරීමට පෙර මාධ්‍ය සංවිධාන ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව එජාපය 촉구 කළේය.

ජනාධිපති දිසානායකගේ පරිපාලනය තම ධූරය භාරගත් පටන් ප්‍රතිපත්ති න්‍යාය පත්‍රය සහ නීති සංස්කරණවල වේගය සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම විමර්ශනයට ලක්වෙද්දී, දේශපාලනිකව සංවේදී මොහොතක මෙම අභියෝගය එල්ල වී තිබේ.

පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය තීව්‍ර ලෙස දෙබෙදී පවතින අතර, නීති立法 වාර්තාව ඇතුළු විවිධ අංශවලින් රජයේ කාර්යසාධනය විපක්ෂ පක්ෂ දෙනෙත් අග රදවාගෙන නිරීක්ෂණය කරයි. ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ ප්‍රමුඛ ශක්තිය ලෙස වරක් ක්‍රියාත්මක වූ එජාපය, මෑත වසරවලදී සිදු වූ සැලකිය යුතු මැතිවරණ පරාජයන් අනුව සිය අදාළත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කැපවී සිටී.

බුද්ධාංක සොයාගැනීම් පාක්ෂික අවශ්‍යතා සමඟ සමපාත වන විට, ප්‍රශාසනික දත්ත අර්ථකථනය සම්බන්ධ ආරවුල් අසාමාන්‍ය නොවන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. එවැනි වාර්තාවල සත්‍යතාව හා ස්වාධීනත්වය බොහෝ විට මහජන විශ්වාසය සඳහා වන පුළුල් සටනේ ගිනිකූරු ස්ථාන බවට පත් වේ.

ප්‍රකාශනය වන විට, වාර්තාව සකස් කළ බුද්ධාංකය, එජාපයේ අභියෝගයට විධිමත් ප්‍රතිචාරයක් තවම ලබා දී නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss