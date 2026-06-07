හන්වල්ලේ හිට්-ඇන්ඩ්-රන් අනතුරකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු මරුට; රියදුරු අත්අඩංගුවට
2026 ජූනි 6 වැනිදා සන්ධ්යා කාලයේ හන්වල්ල පොලිස් කොට්ඨාශය තුළ සිදු වූ මාරාන්තික හිට්-ඇන්ඩ්-රන් මාර්ග අනතුරකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබේ.
එම ප්රදේශයේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ලක් යොමු කරවූ මෙම ඛේදජනක සිදුවීමේදී, වින්දිතයන් දෙදෙනාම අනතුරු ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇත. අවස්ථාවෙන් ඉක්බිතිව බලධාරීන් වගකිව යුතු පාර්ශ්වය සොයා ගැනීමට ඉක්මන් පියවර ගත්හ.
සිදුවීම හා සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු දැනටමත් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළ අතර, ගැටුම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කිරීම සඳහා දැන් විමර්ශනයන් ආරම්භ කර තිබේ.
මාරාන්තික අනතුරට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්රමය නිශ්චිත කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, හන්වල්ල පොලිස් කොට්ඨාශය මෙම නඩුව අධීක්ෂණය කරයි. වින්දිතයන් සහ සැකකරු පිළිබඳ අනන්යතා විස්තර, විමර්ශනය ගමන් කරද්දී නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
ශ්රී ලංකාව පුරා දිවි ගෙවෙන හිට්-ඇන්ඩ්-රන් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මාර්ග සුරක්ෂිතතා ගැටලු නැවතත් ප්රමුඛ ස්ථානයට ගෙන ආ මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්, අනතුරට සාක්ෂි වූ හෝ අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පොදු ජනතාව ඉදිරිපත් ව පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.