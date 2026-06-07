Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හන්වල්ලේ හිට්-ඇන්ඩ්-රන් අනතුරකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු මරුට; රියදුරු අත්අඩංගුවට

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හන්වල්ලේ හිට්-ඇන්ඩ්-රන් අනතුරකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු මරුට; රියදුරු අත්අඩංගුවට

2026 ජූනි 6 වැනිදා සන්ධ්‍යා කාලයේ හන්වල්ල පොලිස් කොට්ඨාශය තුළ සිදු වූ මාරාන්තික හිට්-ඇන්ඩ්-රන් මාර්ග අනතුරකින් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබේ.

එම ප්‍රදේශයේ මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ලක් යොමු කරවූ මෙම ඛේදජනක සිදුවීමේදී, වින්දිතයන් දෙදෙනාම අනතුරු ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇත. අවස්ථාවෙන් ඉක්බිතිව බලධාරීන් වගකිව යුතු පාර්ශ්වය සොයා ගැනීමට ඉක්මන් පියවර ගත්හ.

සිදුවීම හා සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු දැනටමත් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළ අතර, ගැටුම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කිරීම සඳහා දැන් විමර්ශනයන් ආරම්භ කර තිබේ.

මාරාන්තික අනතුරට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්‍රමය නිශ්චිත කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, හන්වල්ල පොලිස් කොට්ඨාශය මෙම නඩුව අධීක්ෂණය කරයි. වින්දිතයන් සහ සැකකරු පිළිබඳ අනන්‍යතා විස්තර, විමර්ශනය ගමන් කරද්දී නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දිවි ගෙවෙන හිට්-ඇන්ඩ්-රන් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මාර්ග සුරක්ෂිතතා ගැටලු නැවතත් ප්‍රමුඛ ස්ථානයට ගෙන ආ මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්, අනතුරට සාක්ෂි වූ හෝ අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පොදු ජනතාව ඉදිරිපත් ව පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss