Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කිරීම ඉල්ලා TNA පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කිරීම ඉල්ලා TNA පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශනකියන් රාසමානිකම් විසින්, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) වහාම සහ සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් විධිමත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ආන්දෝලනාත්මක නීති සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන විවාදය නැවත දැල්වී ඇත.

විවේචනයට ලක් වූ නීතියක්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත දශක ගණනාවකට පෙර හඳුන්වාදීමත් සමඟ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් සහ සුළුතර ප්‍රජා නියෝජිතයින් විසින් එය දිගින් දිගටම දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කර ඇත. මන්ත්‍රී රාසමානිකම්ගේ යෝජනාවෙහි සඳහන් වන්නේ, මෙම නීතිය මගින් අත්තනෝමතික රඳවා ගැනීම් පහසු කර ඇති අතර, සැකකරුවන්ට අත්වූ වධ හිංසා ක්‍රියාවන් සඳහා අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවත්, විශේෂයෙන් දෙමළ හා මුස්ලිම් සුළුතර ප්‍රජාවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් අසමතුලිත ලෙස යොදාගෙන ඇති බවත්ය.

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාව, මෑත කාලයේ PTA ට එල්ල වූ සෘජුතම නීති අභියෝගයක් ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාව තම මානව හිමිකම් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයට ලක්ව සිටින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම කාරණය නැවත ජාතික අවධානයට යොමු කර ඇත.

දිගුකාලීන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම්

PTA ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ අහෝසි කිරීමට කරන පීඩනය අලුත් කාරණයක් නොවේ. මෙම නීතිය විසින් ප්‍රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව බලධාරීන්ට අසීමිත බලතල ලබාදෙන බව විවේචකයින් පවසන අතර, හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සහ විදේශ රජයන් කොළඹට එම නීතිය සමූලඝාතනය කරන ලෙස නැවත නැවතත් 촉구 කර ඇත. වඩාත් නිතර නැඟෙන කනස්සල්ල අතර:

  • පුද්ගලයන් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් නොකර දීර්ඝ කාලයක් රඳවා ගැනීමේ හැකියාව
  • රඳවාගෙන සිටින කාලය තුළ අමානුෂික හැසිරීම් හා වධ හිංසා සම්බන්ධ චෝදනා
  • සුළුතර ප්‍රජාවන් තුළ දේශපාලන විරෝධය යටපත් කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස මෙම නීතිය භාවිත කරන බවට කෙරෙන චෝදනා

රජය තවමත් ප්‍රතිචාර දක්වා නැත

යුරෝපීය සංගමය සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ වරණීය වෙළඳ එකඟතාවන්ට සම්බන්ධ කොන්දේසි ඇතුළු ජාත්‍යන්තර පීඩනයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පෙර රජයන් PTA ට සංශෝධන සිදු කිරීමට පොරොන්දු වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, යෝජිත සංශෝධන මගින් මෙම නීතියේ මූලික දෝෂ ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව විවේචකයින් නිරන්තරයෙන් තර්ක කරමින්, කොටස් කොටස් ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවට සම්පූර්ණ අහෝසිකිරීම ඉල්ලා සිටිති.

මන්ත්‍රී රාසමානිකම්ගේ යෝජනාව, අත්තනෝමතික රඳවා ගැනීම්, වධ හිංසා සහ සුළුතර ප්‍රජාවන් ක්‍රමානුකූලව ඉලක්ක කිරීම, අහෝසිකිරීමේ හේතු ලෙස දක්වමින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වහාම අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

රජය මෙම යෝජනාවට කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත්ද යන්නත්, එය පාර්ලිමේන්තු මහ සභාවේ විවාදයට ගනු ලැබේද යන්නත් තවමත් අපැහැදිලිය. PTA ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගු කලක් සිට කනස්සල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්‍රජා නායකයින්, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ දැඩි අවධානය මෙම පියවරට යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss