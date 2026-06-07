Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නොරොච්චෝලාය් කළපුවේ ජලයේ ගිලී තිදෙනෙකු මියයයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නොරොච්චෝලාය් කළපුවේ ජලයේ ගිලී තිදෙනෙකු මියයයි

නොරොච්චෝලාය් දළුව කළපුවේ දිය නාමින් සිටියදී ජලයේ ගිලී තිදෙනෙකු සෙනසුරාදා සන්ධ්‍යා භාගයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

ජලය අසබඩ සිදු වූ ඛේදවාචකය

මෙම සිද්ධිය 6 වැනි දින සිදු වූ අතර, පීඩිතයින් තිදෙනා දළුව කළපුවට බැස ජලයේ ගිලී ඇත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳව පොලීසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

කළපු, ගංගා සහ අනෙකුත් විවෘත ජලාශවල, විශේෂයෙන් නිශ්චිත නොවූ හෝ අධීක්ෂණය නොමැති ස්නාන ස්ථානවල දිය නෑමේ දී ඉතාමත් පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවයි.

නැවත නැවතත් ඇති වන අනතුරක්

කළපු හා ගංඉවුරුවල සිදු වන දියේ ගිලීමේ සිද්ධි ශ්‍රී ලංකාව පුරා නොකඩවා ඇති වන ගැටලුවක් ව පවතින අතර, අධීක්ෂණයකින් තොරව නුහුරු ජලාශවල දිය නෑම එවැනි මරණවලට ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස නිතර සඳහන් කෙරේ. විශේෂයෙන් කළපු ප්‍රදේශවල ශක්තිමත් යටි ජල දහරාවන් සහ හදිසියේ වෙනස් වන ජල ගැඹුරු වැනි සැඟවුණු අනතුරු තිබිය හැකි අතර, ඒවා දිය නාන්නන් නොසිතූ විට අසරණ කළ හැකිය.

නිශ්චිත නොවූ ස්ථානවල දිය නෑමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත්, ආරක්ෂිත හා අධීක්ෂණය සහිත ස්ථාන භාවිත කරන ලෙසත්, විශේෂයෙන් එවැනි සිද්ධි බහුලව සිදු වන සති අන්ත හා නිවාඩු දිනවල දී ඒ පිළිබඳ වඩාත් සැලකිලිමත් වන ලෙසත් පොලීසිය හා අදාළ බලධාරීන් මහජනතාවට අඛණ්ඩව අභ්‍යර්ථනා කරති.

පීඩිතයින්ගේ අනන්‍යතාව සහ සිද්ධියේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss