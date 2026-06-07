නොරොච්චෝලාය් කළපුවේ ජලයේ ගිලී තිදෙනෙකු මියයයි
නොරොච්චෝලාය් දළුව කළපුවේ දිය නාමින් සිටියදී ජලයේ ගිලී තිදෙනෙකු සෙනසුරාදා සන්ධ්යා භාගයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
ජලය අසබඩ සිදු වූ ඛේදවාචකය
මෙම සිද්ධිය 6 වැනි දින සිදු වූ අතර, පීඩිතයින් තිදෙනා දළුව කළපුවට බැස ජලයේ ගිලී ඇත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳව පොලීසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
කළපු, ගංගා සහ අනෙකුත් විවෘත ජලාශවල, විශේෂයෙන් නිශ්චිත නොවූ හෝ අධීක්ෂණය නොමැති ස්නාන ස්ථානවල දිය නෑමේ දී ඉතාමත් පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවයි.
නැවත නැවතත් ඇති වන අනතුරක්
කළපු හා ගංඉවුරුවල සිදු වන දියේ ගිලීමේ සිද්ධි ශ්රී ලංකාව පුරා නොකඩවා ඇති වන ගැටලුවක් ව පවතින අතර, අධීක්ෂණයකින් තොරව නුහුරු ජලාශවල දිය නෑම එවැනි මරණවලට ප්රධාන හේතුවක් ලෙස නිතර සඳහන් කෙරේ. විශේෂයෙන් කළපු ප්රදේශවල ශක්තිමත් යටි ජල දහරාවන් සහ හදිසියේ වෙනස් වන ජල ගැඹුරු වැනි සැඟවුණු අනතුරු තිබිය හැකි අතර, ඒවා දිය නාන්නන් නොසිතූ විට අසරණ කළ හැකිය.
නිශ්චිත නොවූ ස්ථානවල දිය නෑමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත්, ආරක්ෂිත හා අධීක්ෂණය සහිත ස්ථාන භාවිත කරන ලෙසත්, විශේෂයෙන් එවැනි සිද්ධි බහුලව සිදු වන සති අන්ත හා නිවාඩු දිනවල දී ඒ පිළිබඳ වඩාත් සැලකිලිමත් වන ලෙසත් පොලීසිය හා අදාළ බලධාරීන් මහජනතාවට අඛණ්ඩව අභ්යර්ථනා කරති.
පීඩිතයින්ගේ අනන්යතාව සහ සිද්ධියේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.