ශ්රී ලාංකික ශ්රව්ය නාට්ය පිටපතකට කීර්තිමත් BBC තරඟාවලියේදී ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක්
ශ්රී ලාංකික ශ්රව්ය නාට්යකරණය ජාත්යන්තර වේදිකාවේ සිය මුද්රාව තබා ඇති අතර, ලෝකයේ වඩාත් කීර්තිමත් ශ්රව්ය කථා නිර්මාණ තරඟාවලිය ලෙස සැලකෙන — BBC ජාත්යන්තර ශ්රව්ය නාට්ය තරඟාවලිය 2026 — හිදී හෙළ නිර්මාණයකට ඉහළ ස්ථානයක් හිමිවී ඇත.
ශ්රී ලාංකික නිර්මාණශීලී ලේඛනයේ ඓතිහාසික සාධනයක්
There is Something I am Feeling නමින් හඳුන්වෙන මෙම පිටපතට ජෝර්ජි මාර්කොව් සම්මාන ප්රශංසාව හිමිවූ අතර, ලොව පුරා ප්රකට මෙම තරඟාවලියේ ප්රථම උප ජයග්රාහකයා ලෙස ස්ථානගත විය. මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලාංකික නිර්මාණශීලී ලේඛනය සහ ශ්රව්ය නාට්යකරණය කලා ශෛලියක් ලෙස රටෙහි ඉදිරි ගමනේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
ජයගත් පිටපත ශ්රී ලාංකික ලේඛකයන් තිදෙනෙකුගේ සාමූහික නිර්මාණ ප්රයත්නයක ප්රතිඵලයකි; ලොව පුරා ඉදිරිපත් වූ අයදුම්පත් අතරින් ඔවුන්ගේ කෘතිය කැපී පෙනී, මෙම ගෞරවනීය පිළිගැනීම දිනාගැනීමට සමත් විය.
මෙම පිළිගැනීමේ වැදගත්කම
BBC ජාත්යන්තර ශ්රව්ය නාට්ය තරඟාවලිය, බොහෝ රටවල ලේඛකයන් හා නිර්මාණශීලී කණ්ඩායම් ආකර්ෂණය කරගනිමින් ශ්රව්ය නාට්ය දක්ෂතාවය ජාත්යන්තරව පිළිගන්නා ඉහළම වේදිකාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම මට්ටමේ ප්රශංසාවක් හිමිවීම, ශ්රී ලාංකික කථා නිර්මාණය ජාත්යන්තර අවධානයේ මධ්යයේ ස්ථිරව තැන්පත් කරයි.
ජෝර්ජි මාර්කොව් සම්මානය ප්රකට බල්ගේරියානු ලේඛකයා සහ BBC විකාශකයා වූ ඔහු සනිටුහන් කරමින් නම් කර ඇති අතර, ව්යතිරේකී කථා ශිල්පීය දක්ෂතාවයක් හා මනා මෞලිකත්වයක් ප්රදර්ශනය කරන පිටපත් සඳහා ප්රදානය කෙරෙන, සැලකිය යුතු ගෞරවයක් දරන සම්මානයකි.
වර්ධනය වන නිර්මාණශීලී කර්මාන්තයක්
මෙම පිළිගැනීම ශ්රී ලාංකික ලේඛකයන්ගේ නව පරපුරක් සහ ශ්රව්ය නාට්ය ප්රේමීන් දිරිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනේ සොඳුරු කථා නිර්මාණ සම්ප්රදායන් හා ලෝක වේදිකාවේ රටෙහි නිර්මාණශීලී කර්මාන්තවල නැගී එන හැකියාව කෙරෙහි ජාත්යන්තර ආලෝකය යොමු කරයි.
සිංහල හා දමිළ යන දෙඅංශයෙන්ම ජීවත් වන සාහිත්ය උරුමයකින් සුපොෂිත රටක් ලෙස, BBC තරඟාවලියේදී ලැබූ ප්රශංසාව, ඉහළම ජාත්යන්තර මට්ටමේදී තරඟ කිරීමේ — හා ජය ගැනීමේ — හැකියාව ඇති දේශීය නිර්මාණශීලී දක්ෂතාවයේ ගැඹුර අවධාරණය කරන ආඩම්බරජනක මොහොතක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.