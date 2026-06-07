Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඕමාන පුරවැසියන් සඳහා නොමිලේ සංචාරක වීසා හඳුන්වා දෙයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඕමාන පුරවැසියන් සඳහා නොමිලේ සංචාරක වීසා හඳුන්වා දෙයි

මෙල්මැදියන් කලාපයෙන් ලැබෙන සංචාරක පැමිණීම් වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට අරමුණු කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව ඕමාන පුරවැසියන් සඳහා නොමිලේ සංචාරක වීසා ලබා දීම ආරම්භ කිරීමට නිවේදනය කර ඇත.

ගල්ෆ් සංචාරකයන්誘ූ කිරීමේ උපායමාර්ගික පියවරක්

මෙම තීරණය, මැදපෙරදිග සංචාරකයන් ක්‍රියාශීලීව ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සිය සංචාරක වෙළෙඳපොළ විවිධාංගීකරණය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි. ඕමානය, දැන් වීසා ගාස්තු නොගෙවා දූපත් රාජ්‍යයට ඇතුළු විය හැකි රටවල් වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එක් වෙමින්, ශ්‍රී ලංකාව ඕමාන සංචාරකයන්ට වඩාත් පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි සහ ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි.

සංචාරක අධිකාරීන්, ශ්‍රී ලංකාව ගල්ෆ් සංචාරකයන් සඳහා ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින්, කලාපයේ සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගන්නා මූලික සාධක ලෙස රටේ පොහොසත් සාංස්කෘතික උරුමය, අලංකාර වෙරළ තීරයන්, සශ්‍රීක භූ දර්ශනයන් සහ ලෝකප්‍රසිද්ධ ආහාර සංස්කෘතිය ඉස්මතු කරමින් සිටිති.

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

වීසා සහනය, කොළඹ සහ මස්කට් අතර සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අභිමතයක් ලෙස ද සලකා බලනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර දීර්ඝකාලීන සබඳතා පවතින අතර, සුල්තාන් රාජ්‍යයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සේවය කරන සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ජනගහනයක් ද ඒ අතර ඇතුළත් ය.

නොමිලේ වීසා මුලපිරීම දෙරට අතර ජනතා සම්බන්ධතා, ව්‍යාපාරික හුවමාරු සහ සාංස්කෘතික සහයෝගීතාව වැඩි කිරීමේ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ විශ්වාස කරති.

පුළුල් සංචාරක ක්ෂේත්‍ර යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ උත්සාහයන්

රටට ඉතා වැදගත් විදේශ විනිමය ආදායම් ප්‍රභවයක් ව පවතින සංචාරක ක්ෂේත්‍රය යළි ගොඩනංවා පුළුල් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිරිත් අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර මෙම නිවේදනය නිකුත් වී ඇත. පැමිණීම් ඉහළ නංවාලීමේ සාමූහික ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස, හිතකර වීසා සලසා ගැනීම සඳහා රටවල් ගණනාවක් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

  • ඕමාන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමිකරුවන්ට දැන් නොමිලේ සංචාරක වීසා ලබා ගත හැකිය
  • මෙම පියවර ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සංචාරක ප්‍රවර්ධන උපාය මාර්ගයේ කොටසකි
  • ශක්තිමත් ප්‍රවාස හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයට පදනම් වේ
  • ගල්ෆ් කලාපයෙන් ලැබෙන සංචාරක පැමිණීම් වැඩි කිරීමට මෙම මුලපිරීම බලාපොරොත්තු වේ

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කොටස්කරුවන් මෙම ප්‍රගතිය ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, එවැනි වීසා පහසු කිරීමේ පියවරයන් දූපතේ සංචාරක සංඛ්‍යාව හා වියදම් ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් ඉහළ නැංවීමක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇති බවට අශාවාදය ප්‍රකාශ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss