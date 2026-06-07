Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් සොයාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ වෙරළ තීරය දිගේ පිහිටි එම කලපුවේ ජලයෙහි සැඟවී තිබූ මෙම තොගය, ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම් සිදු කරමින් සිටි නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් සොයාගන්නා ලදී. සොයාගත් ද්‍රව්‍ය අතර ගිනි අවි සහ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් ඇතුළත් වූ අතර, අත්අඩංගුවට ගත් ද්‍රව්‍යවල සම්පූර්ණ ලේඛනය තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත.

උපාය මාර්ගික පිහිටීම ගැන කනස්සල්ල මතුවේ

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කල්පිටිය, එහි පුළුල් කලපු ජාලය සහ ප්‍රධාන නාවික මාර්ගවලට ආසන්නකම හේතුවෙන් දිගු කලක සිටම උපාය මාර්ගිකව සංවේදී වෙරළාසන්න කලාපයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මත්ද්‍රව්‍ය, අවි සහ වෙනත් තහනම් භාණ්ඩ ජාවාරම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා ඓතිහාසිකව ඒ ප්‍රදේශයේ ශක්තිමත් පෙනුමක් පවත්වාගෙන ඇත.

මෙම සොයාගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න ජල මාර්ග නීති විරෝධී අවි ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ බලධාරීන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, අවිවල මූලාරම්භය සහ ඒවා සැඟවීමට වගකිව යුත්තන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීමට පරීක්ෂකයන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටිති.

විමර්ශනය ආරම්භ වේ

සොයාගත් ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය, තවදුරටත් පරීක්ෂා කිරීම සහ නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දෙන ලදී. පුළුල් විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස නාවික හමුදාව අවට ජලයේ සිය නිරීක්ෂණ හා සෙවීම් මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව දූපතේ වෙරළ රේඛාව දිගේ මුර පෙළ තීව්‍ර කර ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නීති විරෝධී අවි හා මත්ද්‍රව්‍ය රාශියක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ජාතික ආරක්ෂාවට හා මහජන සුරක්ෂිතභාවයට සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන බව ප්‍රකාශ කරන අවි නීති විරෝධී ලෙස ගෙනයාම වළක්වා ගැනීමට ඇති කැපවීම නිලධාරීන් නැවත තහවුරු කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss
මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්‍රමාණයක් විකුණයි Sinhala

මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්‍රමාණයක් විකුණයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මැයි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු ලෙස මැදිහත් වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා රුපියලට එල්ල වූ අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණ බලපෑම් මැඩලීම සඳහා එක්සත්…

07 Jun 2026 Discuss