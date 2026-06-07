කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්රව්ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී
නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි හා ද්රව්ය තොගයක් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් සොයාගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ වයඹ වෙරළ තීරය දිගේ පිහිටි එම කලපුවේ ජලයෙහි සැඟවී තිබූ මෙම තොගය, ප්රදේශයේ මෙහෙයුම් සිදු කරමින් සිටි නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් සොයාගන්නා ලදී. සොයාගත් ද්රව්ය අතර ගිනි අවි සහ ද්රව්ය ප්රමාණයන් ඇතුළත් වූ අතර, අත්අඩංගුවට ගත් ද්රව්යවල සම්පූර්ණ ලේඛනය තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත.
උපාය මාර්ගික පිහිටීම ගැන කනස්සල්ල මතුවේ
පුත්තලම් දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි කල්පිටිය, එහි පුළුල් කලපු ජාලය සහ ප්රධාන නාවික මාර්ගවලට ආසන්නකම හේතුවෙන් දිගු කලක සිටම උපාය මාර්ගිකව සංවේදී වෙරළාසන්න කලාපයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මත්ද්රව්ය, අවි සහ වෙනත් තහනම් භාණ්ඩ ජාවාරම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා ඓතිහාසිකව ඒ ප්රදේශයේ ශක්තිමත් පෙනුමක් පවත්වාගෙන ඇත.
මෙම සොයාගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න ජල මාර්ග නීති විරෝධී අවි ප්රවාහනය සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ බලධාරීන් අතර නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, අවිවල මූලාරම්භය සහ ඒවා සැඟවීමට වගකිව යුත්තන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීමට පරීක්ෂකයන් දැනට කටයුතු කරමින් සිටිති.
විමර්ශනය ආරම්භ වේ
සොයාගත් ගිනි අවි හා ද්රව්ය, තවදුරටත් පරීක්ෂා කිරීම සහ නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දෙන ලදී. පුළුල් විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස නාවික හමුදාව අවට ජලයේ සිය නිරීක්ෂණ හා සෙවීම් මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරමින් සිටී.
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව දූපතේ වෙරළ රේඛාව දිගේ මුර පෙළ තීව්ර කර ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස නීති විරෝධී අවි හා මත්ද්රව්ය රාශියක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ජාතික ආරක්ෂාවට හා මහජන සුරක්ෂිතභාවයට සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන බව ප්රකාශ කරන අවි නීති විරෝධී ලෙස ගෙනයාම වළක්වා ගැනීමට ඇති කැපවීම නිලධාරීන් නැවත තහවුරු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.