බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය සභා සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකු SJB පක්ෂයෙන් වේගවත් ක්රියාමාර්ගයකින් නෙරපා හරී
පක්ෂ තනතුරුවලින් පළාත් මන්ත්රීවරුන් පස් දෙනෙකු ඉවත් කෙරේ
සමගි ජන බලවේගය (SJB) විසින් එම පක්ෂයේ බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය සභා සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකු, ඔවුන්ට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනා හේතුවෙන්, ක්ෂණික බලයෙන් පක්ෂයෙන් නෙරපා හරිමින් වේගවත් විනයානුකූල ක්රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇත.
පක්ෂයේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට පක්ෂය ක්රියාත්මක වෙයි
මෙම තීරණය, ශ්රී ලාංකීය ඡන්දදායකයන් සඳහා පක්ෂ හැසිරීම හා වගවීම තීරණාත්මක කරුණු ලෙස පවතින පළාත් පාලන මට්ටමේ අභ්යන්තර විනය ක්රියාත්මක කිරීමට SJB සූදානම් බව පිළිබිඹු කරයි. නෙරපා හරින ලද සාමාජිකයන් පස් දෙනා, කළුතර දිස්ත්රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතනයක් වන බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය සභාවේ සේවය කරමින් සිටියහ.
චෝදනා පක්ෂයේ අවධානයට යොමු වූ වහාම මෙම නෙරපා හැරීම් ප්රමාදයකින් තොරව සිදු කරන ලද අතර, එය රජයේ සෑම අංශයකම තෝරා පත් කරගත් නියෝජිතයන් අතර ප්රමිතීන් පවත්වාගැනීම සඳහා නායකත්වය දරන දෘඪ ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.
පළාත් පාලනය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන දේශපාලන පක්ෂ අතර ප්රාදේශීය සභා මට්ටමේ මෙවැනි විනයානුකූල පියවර සාපේක්ෂව අසාමාන්ය බැවින්, SJB විසින් ගත් මෙම ක්රියාමාර්ගය පළාත් දේශපාලන කොටස්වල කැපී පෙනෙන දිනෙකි. මෙම ක්රියාමාර්ගය රට පුරා පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය කරන අනෙකුත් පක්ෂ සාමාජිකයන්ට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යැවීමට ඉඩ ඇත.
මන්ත්රීවරුන් පස් දෙනාට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සුදුසු කාලයේදී පක්ෂය විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මූලික නිවේදනයෙන් ඔබ්බට නෙරපා හැරීම් සඳහා වූ හේතු විස්තර කරමින් SJB නායකත්වය තවමත් සම්පූර්ණ මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
බලපෑමට ලක් වූ සාමාජිකයන් තවමත් පක්ෂයේ තීරණයට ප්රසිද්ධියේ ප්රතිචාර දක්වා නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.