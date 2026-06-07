Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකු SJB පක්ෂයෙන් වේගවත් ක්‍රියාමාර්ගයකින් නෙරපා හරී

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකු SJB පක්ෂයෙන් වේගවත් ක්‍රියාමාර්ගයකින් නෙරපා හරී

පක්ෂ තනතුරුවලින් පළාත් මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනෙකු ඉවත් කෙරේ

සමගි ජන බලවේගය (SJB) විසින් එම පක්ෂයේ බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභා සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකු, ඔවුන්ට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනා හේතුවෙන්, ක්ෂණික බලයෙන් පක්ෂයෙන් නෙරපා හරිමින් වේගවත් විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇත.

පක්ෂයේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට පක්ෂය ක්‍රියාත්මක වෙයි

මෙම තීරණය, ශ්‍රී ලාංකීය ඡන්දදායකයන් සඳහා පක්ෂ හැසිරීම හා වගවීම තීරණාත්මක කරුණු ලෙස පවතින පළාත් පාලන මට්ටමේ අභ්‍යන්තර විනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට SJB සූදානම් බව පිළිබිඹු කරයි. නෙරපා හරින ලද සාමාජිකයන් පස් දෙනා, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතනයක් වන බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවය කරමින් සිටියහ.

චෝදනා පක්ෂයේ අවධානයට යොමු වූ වහාම මෙම නෙරපා හැරීම් ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදු කරන ලද අතර, එය රජයේ සෑම අංශයකම තෝරා පත් කරගත් නියෝජිතයන් අතර ප්‍රමිතීන් පවත්වාගැනීම සඳහා නායකත්වය දරන දෘඪ ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.

පළාත් පාලනය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ අතර ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමේ මෙවැනි විනයානුකූල පියවර සාපේක්ෂව අසාමාන්‍ය බැවින්, SJB විසින් ගත් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය පළාත් දේශපාලන කොටස්වල කැපී පෙනෙන දිනෙකි. මෙම ක්‍රියාමාර්ගය රට පුරා පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය කරන අනෙකුත් පක්ෂ සාමාජිකයන්ට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යැවීමට ඉඩ ඇත.

මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනාට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සුදුසු කාලයේදී පක්ෂය විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මූලික නිවේදනයෙන් ඔබ්බට නෙරපා හැරීම් සඳහා වූ හේතු විස්තර කරමින් SJB නායකත්වය තවමත් සම්පූර්ණ මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

බලපෑමට ලක් වූ සාමාජිකයන් තවමත් පක්ෂයේ තීරණයට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss