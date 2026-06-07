දැඩි කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීම: ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට මිලිමීටර් 100 ඉක්මවූ අධික වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි
මෙම ඉරිදා ශ්රී ලංකාව සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වන අතර, කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් දිවයිනේ කිහිපයක් ප්රදේශවල මිලිමීටර් 100 ඉක්මවූ අධික වර්ෂාපාතයක් පුරෝකථනය කර ඇති බැවින්, බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් අතර කනස්සල්ල මතුව තිබේ.
කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ ඇති ප්රදේශ
රට පුරා පුළුල් ප්රදේශවලට විරාම සහිත වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලපාන බව අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, පහත සඳහන් පළාත් සහ දිස්ත්රික්කවල තත්ත්වය විශේෂයෙන් තීව්ර වනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
ජනතාවට ප්රවේශම් වන ලෙස අනුශාසනා
එක් දිනක් තුළ මිලිමීටර් 100 ඉක්මවිය හැකි බව පුරෝකථනය කෙරෙන වර්ෂාපාත ප්රමාණය හදිසි ගංවතුර, නායයෑම් සහ මාර්ග ජාලයට බාධා ඇතුළු බරපතල අවදානම් ඇති කළ හැකි අතර, ශ්රී ලංකාවේ පහත් බිම් සහ කඳුකර ප්රදේශවල වෙසෙන ජනතාවට මෙම අනතුරු හුරුපුරුදු කරුණු වේ.
අනතුරු ඇඟවූ දිස්ත්රික්ක සහ පළාත්වල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, අධික වර්ෂාව අතරතුර අනවශ්ය ගමන් බිමන් වළකින ලෙසත්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නිල කාලගුණ වාර්තා හරහා යාවත්කාලීනව සිටින ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
අධිකාරීන් තවමත් නිල රතු අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, පුරෝකථනය කෙරෙන වර්ෂාපාත මට්ටම් සමස්ත දිනය පුරාම සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්ය කරයි. විශේෂයෙන් මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන නායයෑම් අවදානම් සහිත කඳුකර ප්රදේශවල ජනතාව කලින් කලට පූර්වාරක්ෂා ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
මෝසම් කාලගුණ රටාව
මෙවැනි අධික වර්ෂාපාත සිදුවීම් ශ්රී ලංකාවේ පවතින මෝසම් සහ අන්තර් මෝසම් කාලගුණ රටාවන්ට අනුකූල වන අතර, ඒවා කාලානුරූපීව දිවයිනේ බස්නාහිර, දකුණ සහ මධ්යම ප්රදේශවලට තීව්ර වර්ෂාපාතයක් ගෙන එයි. කෙටි නමුත් තීව්ර වැසි වැස්සකින් පවා ප්රාදේශීය ගංවතුර සහ අනතුරුදායක මාර්ග තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි බැවින්, තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් විය හැකි බව පදිංචිකරුවන්ට සිහිපත් කෙරේ.
කාලගුණ පද්ධතිය වර්ධනය වීමත් සමග කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව යාවත්කාලීන උපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.