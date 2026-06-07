Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සඳුදා සිට පෞද්ගලික බස් රථ අඩක් පමණක් ධාවනය කරන බව LPBOA පවසයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සඳුදා සිට පෞද්ගලික බස් රථ අඩක් පමණක් ධාවනය කරන බව LPBOA පවසයි

පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් මාර්ගයට යෙදවීම සීමා කිරීමෙන් සේවා අඩු වෙයි

ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය (LPBOA) නිවේදනය කර ඇත්තේ, එම සංගමයේ සභාපතිවරයාට අනුව, ජූනි 8 වැනි සඳුදා සිට රටපුරා පෞද්ගලික බස් රථ ස්වාභාවික ධාවන ධාරිතාවයෙන් සියයට 50 ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි.

LPBOA නායකත්වය විසින් දන්වා ඇති මෙම තීරණය, දෛනික ගමන් සඳහා පෞද්ගලික බස් සේවා මත රඳා සිටින මගීන්ට ලබාගත හැකි මහජන ප්‍රවාහන සේවා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන බව පෙන්නුම් කරයි.

දෛනික මගීන්ට ඇති බලපෑම

විශේෂයෙන් නාගරික මධ්‍යස්ථානවල සහ ප්‍රධාන අන්තර් නගර මාර්ගවල ගමන් කරන ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, මාර්ගයට යෙදෙන බස් රථ සංඛ්‍යාව අඩු වීම නිසා වැඩි තදබදයකට සහ දිගු රැඳී සිටීමේ කාලවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය. මෙම කාල සීමාව තුළ ගමන් සැලසුම් කිරීමේදී ඒ සඳහා අමතර කාලයක් වෙන් කරගන්නා ලෙස මගීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සංගමයේ අදහස

LPBOA සභාපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ, පෞද්ගලික බස් රථ ක්‍රියාකරුවන් මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝග හේතුවෙන් සේවා සීමා කිරීමේ මෙම සාමූහික පියවර ගැනීමට සංගමය තීරණය කළ බවයි. මෙම ක්‍රියාමාර්ගය රටේ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන අංශය මුහුණ දෙන පුළුල් පීඩනයන් පිළිබිඹු කරයි.

අඩු කළ සේවා ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ, මගීන් සහ අදාළ බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, යටින් පවතින ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට සහ හැකි ඉක්මනින් සම්පූර්ණ සේවා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය බස් රථ හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කළ යුතු බව බොහෝ දෙනා 촉구 කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss