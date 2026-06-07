ගල් අඟුරු ප්රසම්පාදන අක්රමිකතා පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම ජූලි මාසයේ සාර්වජනීන නඩු විභාග පවත්වයි
ශ්රී ලංකාවේ ගල් අඟුරු ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියේ කියනු ලබන අක්රමිකතා පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම, ජූලි මාසයේ පළමු සතිය තුළ සාර්වජනීන නඩු විභාග ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති බව විමර්ශකයින් තහවුරු කර ඇත. මෙය විමර්ශනයේ වැදගත් නව අදියරකට ඇතුළු වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම නිවේදනය විමර්ශනයේ කැපී පෙනෙන ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් කරයි. ඒ අනුව, රහසිගතව ප්රකාශ සටහන් කරගනු ලැබූ කටයුතුවලින් ඉවත් වී, සාක්ෂි සාර්වජනිකව ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ සලසන, වඩාත් විනිවිද පෙනෙන ජනාභිමුඛ ක්රියාදාමයකට කටයුතු මාරු වනු ඇත.
ප්රධාන නිලධාරීන්ගෙන් ප්රකාශ සටහන් කරගැනීම
සාර්වජනීන නඩු විභාග සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටියද, ගල් අඟුරු ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය හා සම්බන්ධ අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් ප්රකාශ සටහන් කරගැනීමේ කාර්යය කොමිසම විසින් දිගටම සිදු කරනු ලැබේ. විධිමත් සාර්වජනීන සාක්ෂි ලබාගැනීම ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙම පදනම් සකසන කාර්යය අත්යාවශ්ය බව විමර්ශකයින් පෙන්වා දෙති.
සාර්වජනීන නඩු විභාග අදියරේ වැදගත්කම
සාර්වජනීන නඩු විභාගවලට මාරු වීම, ශ්රී ලංකාවේ ගල් අඟුරු ප්රසම්පාදන පිළිවෙත් පිළිබඳ මහජල අවධානයට ලක් වූ කියනු ලබන අක්රමිකතා සම්බන්ධව වඩාත් පැහැදිලි අනාවරණයක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රාජ්ය ආයතන තුළ වගවීම සහතික කිරීමේදී, විශේෂයෙන් විශාල පරිමාණ බලශක්ති අංශ ගනුදෙනු ඇතුළත් කරුණුවලදී, එවැනි කොමිසම් තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
රටේ විදුලිබල උත්පාදන අංශයේ කේන්ද්රීය භූමිකාව සහ එවැනි ගිවිසුම්වලට සම්බන්ධ සැලකිය යුතු රාජ්ය මූල්ය ප්රමාණය හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ ගල් අඟුරු ප්රසම්පාදනය දිගු කලක් තිස්සේ කනස්සල්ලට කාරණයක් වී ඇත.
සාර්වජනීන නඩු විභාගවල නිශ්චිත දිනයන්, ස්ථානය සහ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නියමිත කාලය තුළ කොමිසම විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.