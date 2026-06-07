JVP-NPP පාලනය යටතේ බලය විමධ්යගත කිරීම: දුරස්ථ සිහිනයක් ද, හිතාමතා ප්රමාදයක් ද?
යාපනයේ දී සිදු වූ ප්රකාශ මාලාවක් සහ දේශපාලන සංවර්ධනයන් කිහිප දිශාවකින් තීව්ර විවේචනයට ලක් වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ බලය විමධ්යගත කිරීමේ ප්රශ්නය නැවතත් ජාතික අවධානයේ මුදුනට පැමිණ ඇත.
තිල්වින් සිල්වාගේ යාපනය ප්රකාශ මතභේදයක් දල්වයි
JVP මහලේකම් තිල්වින් සිල්වා මෑතකදී යාපනයේ පැවති මාධ්ය හමුවකදී, මෙම වසර තුළ පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමේ හැකියාව ප්රායෝගිකව ප්රතික්ෂේප කළේය. මෙම ප්රකාශය දේශපාලන රංගනය පුරා අනුරා ගැසෙමින්, රටේ කලාප — විශේෂයෙන් උතුර සහ නැගෙනහිර — සඳහා ප්රකෘතිමය බලය විමධ්යගත කිරීමේ තීරණාත්මක යාන්ත්රණයක් ලෙස පළාත් සභා ක්රමය සලකන්නන්ගෙන් පුළුල් හෙළා දැකීමට ලක් විය.
විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා කාලසීමාවකට කැපවීමට ජාතික ජන බලවේගය රජයේ අකමැත්ත, යුද්ධයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ඕනෑම දිගුකාලීන දේශපාලන විසඳුමක මූලාශ්රය ලෙස බලය විමධ්යගත කිරීම සලකන සුළුතර ප්රජාවන්ගේ දේශපාලන අභිලාෂයන් කෙරෙහි කලකිරවන උදාසීනත්වයක් සංඥා කරන බවයි.
කල් දැමීමේ රටාවක් ද?
පළාත් සභා මැතිවරණ අනුක්රමික රජයන් විසින් වසර ගණනාවක් පුරා නැවත නැවත කල් දමා ඇති අතර, NPP පරිපාලනය නව දේශපාලන භාෂාවකින් සැරසුණු අනන්ත කල් දැමීමේ එම ඉතා හුරු මාර්ගයම අනුගමනය කරනු ඇතැයි බොහෝ නිරීක්ෂකයෝ ditemi කරති. උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ප්රජාවන්ට, මෙම රටාව අලුත් හෝ නුහුරු නොවේ — එහෙත් එය ගැඹුරු කලකිරීමකට හේතු වෙමින් පවතී.
පළාත් සභා ක්රමය, එහි අඩුපාඩු කවරේ වුවද, කලාපීය මට්ටමින් විමධ්යගත පාලනය ක්රියාත්මක කළ හැකි ප්රාථමික ව්යවස්ථාමය රාමුව ලෙස ඉතිරි වේ.
ක්රමානුකූල වෙනසක් සහ පිරිසිදු පාලනයක් පිළිබඳ වේදිකාවකින් බලයට පත් JVP-NPP, දැන් ඊළඟ ප්රශ්නයට මුහුණ දෙයි: එහි පරිවර්තනය පිළිබඳ දැක්ම රටේ වාර්ගික හා කලාපීය බෙදුම් රේඛා දක්වා ප්රකෘතිමය ලෙස විහිදෙන්නේ ද, නැතිනම් එය මූලික වශයෙන් කේන්ද්රයේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ ද?
යාපනය දේශපාලන මනෝමිතිකයක් ලෙස
මෙම ප්රකාශ යාපනයේ දී ම සිදු කිරීම දේශපාලන වැදගත්කමේ තවත් මාත්රාවක් එකතු කරයි. උතුරු පළාත ඓතිහාසිකව බලය විමධ්යගත කිරීම ඉල්ලා සිටීමේ දී වඩාත් 声 හඬ නඟා ඇති කලාපය වන අතර, කොළඹට සම්බන්ධ දේශපාලකයන්ගෙන් — පක්ෂය කවරේ වුවද — බලය බෙදාගැනීම තවදුරටත් ප්රමාද වනු ඇතැයි ලැබෙන ඕනෑම සංඥාවක් කලාපයේ ගැඹුරු සංශයවාදයෙන් පිළිගනු ලැබේ.
සිල්වාගේ මාධ්ය හමුවට ආසන්න වශයෙන් ම, වෙනත් මාධ්ය අවස්ථාවක් ද යාපනයේ පැවති අතර, එය බලය ගන්නා ලද පක්ෂ විමධ්යගත කිරීමේ ප්රශ්නයට ප්රවේශ වන ආකාරය මැනීමේ ප්රධාන දේශපාලන ස්ථානයක් ලෙස ඒ නගරයේ අඛණ්ඩ භූමිකාව අවධාරනය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන미来 සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
විශ්ලේෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සඳහා, මූලික ප්රශ්නය මැතිවරණ කාලසීමාවන් ඉක්මවා යයි. NPP රජයට බලය විමධ්යගත කිරීම දේශපාලන මූලධර්මයක් ලෙස ගෙනයාමේ ප්රකෘතිමය, ක්රියාත්මක කළ හැකි කැපවීමක් ඇත ද — නැතිනම් එය පළාත් සභා, ශක්තිමත් කළ යුතු ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතනයක් ලෙස නොව, කළමනාකරණය කළ යුතු පරිපාලන අපහසුතාවක් ලෙස සලකන්නේ ද යන්න ප්රශ්නයට ලක්ව ඇත.
- පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත්වී නොමැති අතර, පළාත් මට්ටමේ නිර්වාචිත නියෝජනය අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක ඉතිරිව ඇත.
- පළාත් සභා ක්රමය ස්ථාපිත කළ ව්යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය, බලය විමධ්යගත කිරීමේ ආරවාදී නමුත් නීත්යානුකූලව බැඳෙන රාමුවක් ලෙස ඉතිරිව ඇත.
- සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ සහ දෙමළ සිවිල් කණ්ඩායම් අව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.