පොන්නඩුව සමාජ මාධ්ය පාටියකට පොලිස් වැටලීමක් — මත්ද්රව්ය සොයාගැනීමෙන් පසු 28 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
පොන්නඩුව ප්රදේශයේ සමාජ මාධ්ය හරහා සංවිධානය කරන ලද පාටියක් පොලිස් වැටලීමකින් හදිසියේ අවසන් වූ අතර, කාන්තාවන් තිදෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
වැටලීමෙන් අනවසර ක්රියාකාරකම් හෙළිවේ
සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා සංවිධානය කර ප්රචාරය කරන ලද බව වාර්තා වන මෙම රැස්වීම පිළිබඳ තොරතුරු ලැබීමෙන් අනතුරුව නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් එම ස්ථානයට ඇතුළු විය. වැටලීමේදී දී අධිකාරීන් විසින් සිදුවෙමින් පැවති රැස්වීම ස්ථානයේ මත්ද්රව්ය සොයාගත් අතර, එම ස්ථානයේ සිටි අය වහාම රඳවා ගනු ලැබීය.
28 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
මෙම මෙහෙයුමෙන් අනතුරුව කාන්තාවන් තිදෙනෙකු ඇතුළු සමස්තයෙන් පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. මත්ද්රව්ය භාවිතය ඇතුළු අනවසර ක්රියාකාරකම් පහසු කර ගැනීම සඳහා සමාජ මාධ්ය භාවිතයෙන් රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවල වර්ධනය වන්නා වූ කනස්සල්ල මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ඉස්මතු කරයි.
කනස්සල්ලට කරුණු වන ප්රවණතාවක්
සමාජ මාධ්ය හරහා සංවිධානය කරන ලද නොසැලකිලිමත් උත්සව පිළිබඳ අන්තරායන් සම්බන්ධයෙන් අධිකාරීන් විසින් මහජනතාවට නිතරම අනතුරු ඇඟවීමට කටයුතු කර ඇත. අන්තර්ජාල සංවිධානයේ නාමරහිත බව හේතුවෙන් සහභාගිවන්නන් අතර අනවසර ද්රව්ය සංසරණය වීම වඩාත් පහසු විය හැකිය.
සැකකරුවන් දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම සොයාගනු ලැබූ මත්ද්රව්යවල ප්රමාණ හා වර්ග පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.