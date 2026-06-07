ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු තරබාරු තත්ත්වයේ — සෞඛ්ය අමාත්යාංශය හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අමාත්යාංශය අනාවරණය කර ඇති අන්දමට, රටේ කාන්තාවන්ගෙන් සියයට 15ක් පමණ තරබාරු ශ්රේණියට අයත් වන අතර, මෙය රාජ්ය සෞඛ්ය තත්ත්වය සහ දිවයිනේ වේගයෙන් වර්ධනය වන අසංක්රාමික රෝග බර පිළිබඳව නව සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
වර්ධනය වන රාජ්ය සෞඛ්ය ගැටලුවක්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය නිකුත් කළ මෙම සංඛ්යාලේඛන, ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා ජනගහනය අතර ඉහළ යන තරබාරු අනුපාත පිළිබඳ කනස්සල්ලට කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු මෙයට ගොදුරු වන බැවින්, සෞඛ්ය අධිකාරීන් ආහාර රටාව, ශාරීරික ක්රියාකාරකම් සහ ජීවන රටා තෝරාගැනීම් සම්බන්ධව පුද්ගල සහ ප්රජා මට්ටම් දෙකෙහිම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස 촉구 කරති.
තරබාරුකම, දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාව, හෘද වාහිනී රෝග, අධි රුධිර පීඩනය සහ යම් යම් පිළිකා ඇතුළු බරපතල වෛද්ය තත්ත්වයන් රාශියකට ප්රධාන අවදානම් සාධකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මෙම ප්රවණතාව ක්රියාශීලීව විසඳා නොගතහොත්, දැනටමත් පීඩාවට පත් ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතියට එහි ඇඟවුම් ඉතා සැලකිය යුතු ය.
ජීවන රටා හා ආහාර රටා වෙනස්වීම් හේතු ලෙස දක්වයි
ශ්රී ලංකාව ඇතුළු සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රාජ්යයන්හි බර සම්බන්ධ සෞඛ්ය ගැටලුවලට ප්රධාන දායකත්වයක් සපයන සාධක ලෙස රාජ්ය සෞඛ්ය විශේෂඥයින් දිගු කලක් තිස්සේ ඉක්මන් නාගරීකරණය, අක්රිය රැකියා රටා සහ — සැකසූ හා ඉහළ කැලරි ආහාර වර්ග වැඩිපුර පරිභෝජනය කිරීම ඇතුළු — වෙනස් වන ආහාර රටාවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.
- සැකසූ හා ක්ෂණික ආහාර පරිභෝජනය ඉහළ යාම
- විශේෂයෙන් නාගරික ප්රදේශවල ශාරීරික ක්රියාකාරකම් මට්ටම් පහළ යාම
- පෝෂණ සමතුලිතතාව පිළිබඳ මහජන දැනුවත්භාවය සීමිත වීම
- ආහාර තේරීම් කෙරෙහි බලපාන ආර්ථික පීඩනය
වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා ඉල්ලීමක්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ මෙම අනාවරණය, සියලු වයස් කාණ්ඩවල කාන්තාවන් ඉලක්ක කර ගත් ඉලක්කගත රාජ්ය සෞඛ්ය ව්යාපාර සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රවණතාව වඩාත් නරක් වීමට පෙර එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා, පාසල් හා රැකියා ස්ථානවල සෞඛ්ය අධ්යාපනය ඇතුළු කෙටි කාලීන මැදිහත්වීම ඉතා වැදගත් බව පෝෂණවේදීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අවධාරණය කර ඇත.
තරබාරුකම හුදෙක් පුද්ගලික සෞඛ්ය ගැටලුවක් නොවේ — එය සම්බන්ධීකරණ ප්රතිපත්ති ප්රතිචාර, ප්රජා සහභාගිත්වය සහ අඛණ්ඩ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ප්රයත්නයන් ඉල්ලා සිටින ජාතික ගැටලුවකි.
ශ්රී ලංකාව මෑත වර්ෂවලදී ජීවන රටා රෝගවල කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ නවතම සංඛ්යාලේඛන, තරබාරුකම හා එහි මූල හේතු ඉලක්ක කරගත් සවිස්තරාත්මක ජාතික උපාය මාර්ගයක් සඳහා ඇති හදිසි අවශ්යතාව පිළිබඳ දැඩි සිහිකැඳවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.