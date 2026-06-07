නේපාලයේ අධිකරණ මහ ඇමතිවරයා කොළඹ තානාපති කාර්යාල ඉඩම සම්බන්ධ ද්විත්ව විකිණීමේ වංචාව හෙළිකරයි
බරපතල වංචා චෝදනාවල කේන්ද්රස්ථානයේ රාජතාන්ත්රික දේපළ
නේපාලයේ අධිකරණ මහ ඇමතිවරයා, කොළඹ පිහිටි ඒ රටේ තානාපති කාර්යාලයට අයත් ඉඩමක් සම්බන්ධ බරපතල ඉඩම් කුම්භකෝණයක් පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, එම ඉඩම වෙනම පෞද්ගලික පාර්ශ්ව දෙකකට වෙන වෙනම විකිණූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. මෙම හෙළිදරව්ව රටවල් දෙකෙහිම රාජතාන්ත්රික හා නෛතික කවයන් කම්පනයට පත් කර ඇත.
සිදු වූයේ කුමක්ද?
නේපාලයේ ප්රධාන නීති නිලධාරියා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සොයාගැනීම්වලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ නේපාල තානාපති කාර්යාලයට අයත් ඉඩම, එකම දේපළ වෙනස් පෞද්ගලික ගැනුම්කරුවන් දෙදෙනෙකුට ලබාදෙන ලද වංචනික ගනුදෙනු සඳහා යොදාගෙන ඇත. මෙම හෙළිදරව්ව, රාජතාන්ත්රික වත්කම් ජාත්යන්තර දේපළ නීති යටතේ කළමනාකරණය කරන ආකාරය හා ඒවා ආරක්ෂා කරන ආකාරය පිළිබඳ හදිසි විමර්ශනයකට තුඩු දී ඇත.
ස්වෛරී රාජතාන්ත්රික ඉඩමක් ද්විත්ව ලෙස විකිණීම ඉතාමත් බරපතල කරුණක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, එවැනි දේපළ සාමාන්යෙයන් දේශීය නීති රාමුව සහ රාජතාන්ත්රික මෙහෙවර පාලනය කරන ජාත්යන්තර සම්මුතීන් යටතේ විශේෂ නෛතික ආරක්ෂාවන්ගෙන් ඇසිරී ඇති බැවිනි.
නෛතික හා රාජතාන්ත්රික ප්රතිවිපාක
අධිකරණ මහ ඇමතිවරයාගේ මැදිහත්වීම, නේපාල රජය මෙය ඉතාමත් බරපතල කාරණාවක් ලෙස සලකන බවට ලකුණු කරයි. වංචනික ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කළේ කෙසේදැයි, ඒවාට අධිකාරය ලබාදුන්නේ හෝ පහසු කළේ කවුරුන් දැයි, සහ නේපාලයේ රාජතාන්ත්රික සේවය තුළ නිලධාරීන් හෝ බාහිර පාර්ශ්ව අපරාධ වගකීමක් දරනු ලබනු ද යන්න විමර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
නෛතික විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ, චෝදනා ලැබෙන ද්විත්ව විකිණීම, නිසි කඩිසර බව පිළිබඳ අසාර්ථකත්වයන්, ඉඩම් ලේඛන ව්යාජ කිරීමේ ඉඩකඩ, සහ විදේශයේ පිහිටි තානාපති දේපළ කළමනාකරණය සඳහා ක්රියාත්මක අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ පිළිබඳ තීරණාත්මක ප්රශ්න මතු කරන බවයි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති බලපෑම්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, තම රටේ භූමියේ විදේශ මෙහෙවරක දේපළ සම්බන්ධ කුම්භකෝණය, දැනටමත් සංකීර්ණ නෛතික කාරණාවකට සංවේදී රාජතාන්ත්රික මානයක් එකතු කරයි. ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට, විශේෂයෙන්ම ප්රාදේශීය මට්ටමින් සිදු කෙරෙන ඉඩම් ලේඛන සහ ඔප්පු සත්යාපන ක්රියාවලීන් සම්බන්ධයෙන්, ඕනෑම නිළ විමර්ශනයකට සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
විදේශ හිමිකාරිත්වය යටතේ හෝ රාජතාන්ත්රික භාරකාරත්වය යටතේ පවතින ඉඩම් ගනුදෙනුවල ගොදුරු විය හැකි දේපළ ගනුදෙනු පද්ධතිවල අවදානම් පිළිබඳව ද මෙම නඩුව පුළුල් කනස්සල්ල මතු කරයි.
විමර්ශනය දිගින් දිගටම
මෙම අවස්ථාවේදී, සම්බන්ධ පෞද්ගලික පාර්ශ්වයන්ගේ අනන්යතාව සහ චෝදනා ලැබෙන විකිණීම්වල කාල රේඛාව ඇතුළු ගනුදෙනු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතී. නේපාලයේ අධිකරණ මහ ඇමතිවරයා, වගවීම සහතික කිරීමට සහ නීතිවිරෝධී ලෙස හුවමාරු කර ඇත්නම් දේපළ ආපසු ලබාගැනීමට නෛතික හා රාජතාන්ත්රික නාලිකා දෙකෙන්ම මෙය හඹා යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
රටවල් දෙකම දකුණු ආසියාවේ රාජතාන්ත්රික වත්කම් කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාව ක්ෂේත්රයේ සන්ධිස්ථානීය නඩුවක් බවට පත්වෙමින් ඇති මෙම ප්රශ්නය විසඳීමට කටයුතු කරන අතර, තවදුරටත් වර්ධනයන් බලාපොරොත්තු කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.