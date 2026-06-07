Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ මන්ත්‍රී ශනකියාන්ගෙන් දැඩි විවේචනයක් — රාජ්‍ය ප්‍රතිචාරය 'අසිරිමත්' යැයි හඳුන්වයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ මන්ත්‍රී ශනකියාන්ගෙන් දැඩි විවේචනයක් — රාජ්‍ය ප්‍රතිචාරය 'අසිරිමත්' යැයි හඳුන්වයි

දෙමළ රැපර් ගායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශනකියාන් රාසමානික්කම් විසින් තදින් හෙළා දකිමින්, ගීතයකට දක්වන ලද බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය ඉතා කලකිරීමට පත් කරන සහ අසමානුපාතික ක්‍රියාවක් ලෙස විස්තර කර ඇත.

බට්ටිකලෝව් දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරයා, සංගීත නිර්මාණයකින් නීතිය බලාත්මක කරන්නන්ට කිසිදු තර්ජනයක් ඇතිවිය හැකිද යන්න ප්‍රශ්න කරමින් සිය විවේචනය විවෘතව ප්‍රකාශ කළේය.

"ඔවුන් ගීතයකට බිය වන්නේ නම්, මෙය ඉතා අසිරිමත් කාරණාවකි," යැයි ශනකියාන් ප්‍රකාශ කළ අතර, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම බලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද බරපතළ නීති අතිරික්ත ක්‍රියාවක් බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ කලාකරුවන් සහ සංස්කෘතික පෞරුෂයන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පවතින කනස්සල්ල මධ්‍යයේ මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. සිය නිර්මාණකාරී කෘතිවල අන්තර්ගතය හේතුවෙන් සංගීතඥයෙකු රඳවා තබා ගැනීම, දෙමළ කලාත්මක කටහඬ කෙරෙහි කලකිරීමට පත් කරන නොඉවසීමකට ලකුණ බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.

පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්声高ව පෙනී සිටින ශනකියාන්, රාජ්‍යය දෙමළ සංස්කෘතික ප්‍රකාශනයට සංවාදයෙන් නොව සැකයෙන් හා යටපත් කිරීමෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන බහුල රටාවක ලාංඡනයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම විස්තර කළේය.

කලාත්මක නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල

සුළු ජාතීන්ගේ ප්‍රජාවන්ට සංගීතය වැනි කලා මාධ්‍ය ඔස්සේ සිය අනන්‍යතාව, අසාධාරණකම් සහ සංස්කෘතිය ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති අවකාශය පිළිබඳ විවාදය මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා නැවත දල්වා ගෙන ඇත. ක්‍රියාකාරීන් සහ සිවිල් සමාජ සාමාජිකයෝ මන්ත්‍රීවරයාගේ කනස්සල්ල අනුරාවෙමින්, ගීත පද සාහිත්‍යය අපරාධීකරණය කිරීම රටේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සඳහා භයානක පූර්වාදර්ශයක් තබන බව තර්ක කරති.

  • බලධාරීන් විසින් අනුචිත ලෙස සලකන ලද ගීතයක අන්තර්ගතය හේතුවෙන් රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
  • මන්ත්‍රී ශනකියාන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම අතිශය ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධියේ හෙළා දැක්වීය.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ කලාකරුවන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මෙම නඩුව ඔස්සේ මතු වී ඇත.

ලිවීමේ මොහොත වන විට, රැපර් ගායකයාට එරෙහිව යොදන ලද නිශ්චිත චෝදනා සහ ඔහු රඳවා තබා ගැනීමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉතිරිව පැවතිණි. ඉදිරි දිනවලදී මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයට ලක් වීමට මෙම නඩුව අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss