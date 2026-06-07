දෙමළ රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ මන්ත්රී ශනකියාන්ගෙන් දැඩි විවේචනයක් — රාජ්ය ප්රතිචාරය 'අසිරිමත්' යැයි හඳුන්වයි
දෙමළ රැපර් ගායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ශනකියාන් රාසමානික්කම් විසින් තදින් හෙළා දකිමින්, ගීතයකට දක්වන ලද බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය ඉතා කලකිරීමට පත් කරන සහ අසමානුපාතික ක්රියාවක් ලෙස විස්තර කර ඇත.
බට්ටිකලෝව් දිස්ත්රික් මන්ත්රීවරයා, සංගීත නිර්මාණයකින් නීතිය බලාත්මක කරන්නන්ට කිසිදු තර්ජනයක් ඇතිවිය හැකිද යන්න ප්රශ්න කරමින් සිය විවේචනය විවෘතව ප්රකාශ කළේය.
"ඔවුන් ගීතයකට බිය වන්නේ නම්, මෙය ඉතා අසිරිමත් කාරණාවකි," යැයි ශනකියාන් ප්රකාශ කළ අතර, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම බලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද බරපතළ නීති අතිරික්ත ක්රියාවක් බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ කලාකරුවන් සහ සංස්කෘතික පෞරුෂයන්ගේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පවතින කනස්සල්ල මධ්යයේ මෙම සිද්ධිය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. සිය නිර්මාණකාරී කෘතිවල අන්තර්ගතය හේතුවෙන් සංගීතඥයෙකු රඳවා තබා ගැනීම, දෙමළ කලාත්මක කටහඬ කෙරෙහි කලකිරීමට පත් කරන නොඉවසීමකට ලකුණ බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.
පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්声高ව පෙනී සිටින ශනකියාන්, රාජ්යය දෙමළ සංස්කෘතික ප්රකාශනයට සංවාදයෙන් නොව සැකයෙන් හා යටපත් කිරීමෙන් ප්රතිචාර දක්වන බහුල රටාවක ලාංඡනයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම විස්තර කළේය.
කලාත්මක නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල
සුළු ජාතීන්ගේ ප්රජාවන්ට සංගීතය වැනි කලා මාධ්ය ඔස්සේ සිය අනන්යතාව, අසාධාරණකම් සහ සංස්කෘතිය ප්රකාශ කිරීමට ඇති අවකාශය පිළිබඳ විවාදය මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා නැවත දල්වා ගෙන ඇත. ක්රියාකාරීන් සහ සිවිල් සමාජ සාමාජිකයෝ මන්ත්රීවරයාගේ කනස්සල්ල අනුරාවෙමින්, ගීත පද සාහිත්යය අපරාධීකරණය කිරීම රටේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස සඳහා භයානක පූර්වාදර්ශයක් තබන බව තර්ක කරති.
- බලධාරීන් විසින් අනුචිත ලෙස සලකන ලද ගීතයක අන්තර්ගතය හේතුවෙන් රැපර් ගායකයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
- මන්ත්රී ශනකියාන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම අතිශය ප්රතිචාරයක් ලෙස ප්රසිද්ධියේ හෙළා දැක්වීය.
- ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ කලාකරුවන්ගේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න මෙම නඩුව ඔස්සේ මතු වී ඇත.
ලිවීමේ මොහොත වන විට, රැපර් ගායකයාට එරෙහිව යොදන ලද නිශ්චිත චෝදනා සහ ඔහු රඳවා තබා ගැනීමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් විසින් ප්රකාශ කිරීමට ඉතිරිව පැවතිණි. ඉදිරි දිනවලදී මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයට ලක් වීමට මෙම නඩුව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.