Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අත් අරියයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අත් අරියයි

පෙර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රර්නාන්දු විසින් ශ්‍රී ලාංකික දිවීමේ ශූර යුපුන් අබේකෝන්ට වාචිකව ලබා දී තිබූ මූල්‍ය පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජයට නොහැකි බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය සුනිල් කුමාර ගමගේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙම ප්‍රකාශය රටේ ක්‍රීඩා අධිකාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්‍රකට ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කෙනෙකු අතර සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් දමා ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර තරගාවලිවලදී රාජ්‍යය නියෝජනය කරන ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් කෙරෙහි රජයේ වගකීම සහ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ඉටු නොවූ පොරොන්දුවක්

අමාත්‍ය ගමගේ පැවසූ පරිදි, යුපුන් අබේකෝන් ඉදිරිපත් කර ඇති මූල්‍ය ඉල්ලීම් පදනම් වී ඇත්තේ පෙර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රර්නාන්දු විසින් වාචිකව ලබා දී තිබූ සහතිකයන් මතයි. කෙසේ නමුත්, රාජ්‍ය නාලිකා ඔස්සේ නිල වශයෙන් සනාථ නොකරන ලද පොරොන්දු සඳහා ආණ්ඩුවට වගකිව නොහැකි බවට වත්මන් රජය ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.

එවැනි පොරොන්දු සඳහා නිසි ලේඛනගත සාක්‍ෂි හෝ නිල ගිවිසුම් නොමැති බැවින්, මූලිකවම අනධිකාරික ස්වරූපයක් ගත් ඒ පොරොන්දු ඉටු කිරීමට අමාත්‍යාංශය අපහසු තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවට යුපුන්ගේ දායකත්වය

යුපුන් අබේකෝන් ශ්‍රී ලංකාව නිෂ්පාදනය කළ ශ්‍රේෂ්ඨතම ධාවනශිල්පීන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා තරගාවලි සරිනයේ ඔහු අඛණ්ඩව සීමාවන් බිඳ දමමින්, ඉහළ මට්ටමේ තරගාවලිවලදී ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු කීර්තියක් හා ප්‍රසිද්ධියක් ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ ඔහු දරන ස්ථානය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය ජනමාධ්‍යේ සහ ජනතාවගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් හසුරුවන ආකාරය නිසා ඉදිරි පරම්පරාවල ක්‍රීඩා ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සඳහා ඇති අභිලාෂය අධෛර්යමත් විය හැකි බවට ක්‍රීඩා ලෝලීන් සහ විචාරකයෝ බරපතල කනස්සල්ල පළ කරති.

ක්‍රීඩා පාලනය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා පරිපාලනය තුළ නැවත නැවතත් මතුවන ගැටළුවක් ඉස්මතු කරයි — එනම් ක්‍රීඩකයන්ට මූල්‍ය ප්‍රතිශ්‍රුතීන් ලබා දීමේදී බැඳෙන, විනිවිදභාවයෙන් යුත් ගිවිසුම්වල නොතිබීමයි. කාලයෙන් ‍කාලයට ධුරයෙන් ඉවත් වන නිලධාරීන් විසින් කරන ලද වාචික පොරොන්දු, ක්‍රීඩකයන්ට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැතිව ඉතිරි කරමින් පාලන හිදැස් නිර්මාණය කරයි.

දේශපාලන නායකත්වය වෙනස් වීමත් සමඟ ක්‍රීඩකයන්ගේ ජීවිත ගමන් කෙරෙහි ඒ බලපෑමක් නොවන සේ, ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇති ක්‍රීඩකයන් සහාය කිරීම සඳහා පැහැදිලි, ලේඛනගත රාමුවක් රජය ස්ථාපිත කළ යුතු යෑයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.

මෙම කාරණය දිගටම ගලා යද්දී, යුපුන් අබේකෝන්ගේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවට ලබා දුන් අතිමහත් දායකත්වය නිසි ලෙස පිළිගන්නා සේ කිසියම් සම්මුතියකට හෝ නිල විසඳුමකට එළඹිය හැකිද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ දෑස් යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක් Sinhala

රුධිර පරීක්ෂණ අධික මිලට අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාපනය පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් මිලියන 3ක දඩයක්

සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය පරීක්ෂණය අනුමත මිලට වඩා අය කළ බව රෝහල පිළිගනී යාපනයේ පෞද්ගලික රෝහලක් රෝගීන්ගෙන් සම්පූර්ණ රුධිර ගණනය (FBC) පරීක්ෂණය සඳහා අධික මිලක් අය කළ බව…

23 Jul 2026 Discuss
වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි Sinhala

වතු සමාගම් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අනවසර තැන්පතු යෝජනා ක්‍රම පිළිබඳව මහ බැංකුව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, නිසි නෛතික අනුමැතියකින් තොරව මහජනතාවගෙන් තැන්පතු භාර ගනිමින් කටයුතු කරන වතු සමාගම් සමඟ මුදල් තැන්පත්…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු මාස හයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගය තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ රටේ වෙළෙඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, මෙය…

23 Jul 2026 Discuss