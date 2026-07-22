තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්රීඩා අමාත්යාංශය අත් අරියයි
පෙර ක්රීඩා අමාත්ය හරින් ප්රර්නාන්දු විසින් ශ්රී ලාංකික දිවීමේ ශූර යුපුන් අබේකෝන්ට වාචිකව ලබා දී තිබූ මූල්ය පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජයට නොහැකි බව ක්රීඩා අමාත්ය සුනිල් කුමාර ගමගේ ප්රකාශ කර ඇත.
මෙම ප්රකාශය රටේ ක්රීඩා අධිකාරීන් සහ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රකට ක්රීඩකයන්ගෙන් කෙනෙකු අතර සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් දමා ඇති අතර, ජාත්යන්තර තරගාවලිවලදී රාජ්යය නියෝජනය කරන ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් කෙරෙහි රජයේ වගකීම සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ඉටු නොවූ පොරොන්දුවක්
අමාත්ය ගමගේ පැවසූ පරිදි, යුපුන් අබේකෝන් ඉදිරිපත් කර ඇති මූල්ය ඉල්ලීම් පදනම් වී ඇත්තේ පෙර ක්රීඩා අමාත්ය හරින් ප්රර්නාන්දු විසින් වාචිකව ලබා දී තිබූ සහතිකයන් මතයි. කෙසේ නමුත්, රාජ්ය නාලිකා ඔස්සේ නිල වශයෙන් සනාථ නොකරන ලද පොරොන්දු සඳහා ආණ්ඩුවට වගකිව නොහැකි බවට වත්මන් රජය ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.
එවැනි පොරොන්දු සඳහා නිසි ලේඛනගත සාක්ෂි හෝ නිල ගිවිසුම් නොමැති බැවින්, මූලිකවම අනධිකාරික ස්වරූපයක් ගත් ඒ පොරොන්දු ඉටු කිරීමට අමාත්යාංශය අපහසු තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව අමාත්යවරයා පැහැදිලි කළේය.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාවට යුපුන්ගේ දායකත්වය
යුපුන් අබේකෝන් ශ්රී ලංකාව නිෂ්පාදනය කළ ශ්රේෂ්ඨතම ධාවනශිල්පීන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. ජාත්යන්තර ක්රීඩා තරගාවලි සරිනයේ ඔහු අඛණ්ඩව සීමාවන් බිඳ දමමින්, ඉහළ මට්ටමේ තරගාවලිවලදී ශ්රී ලංකාවට සැලකිය යුතු කීර්තියක් හා ප්රසිද්ධියක් ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාවේ ඔහු දරන ස්ථානය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය ජනමාධ්යේ සහ ජනතාවගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, රටේ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් හසුරුවන ආකාරය නිසා ඉදිරි පරම්පරාවල ක්රීඩා ශ්රේෂ්ඨත්වය සඳහා ඇති අභිලාෂය අධෛර්යමත් විය හැකි බවට ක්රීඩා ලෝලීන් සහ විචාරකයෝ බරපතල කනස්සල්ල පළ කරති.
ක්රීඩා පාලනය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා පරිපාලනය තුළ නැවත නැවතත් මතුවන ගැටළුවක් ඉස්මතු කරයි — එනම් ක්රීඩකයන්ට මූල්ය ප්රතිශ්රුතීන් ලබා දීමේදී බැඳෙන, විනිවිදභාවයෙන් යුත් ගිවිසුම්වල නොතිබීමයි. කාලයෙන් කාලයට ධුරයෙන් ඉවත් වන නිලධාරීන් විසින් කරන ලද වාචික පොරොන්දු, ක්රීඩකයන්ට ගත හැකි ක්රියාමාර්ගයක් නොමැතිව ඉතිරි කරමින් පාලන හිදැස් නිර්මාණය කරයි.
දේශපාලන නායකත්වය වෙනස් වීමත් සමඟ ක්රීඩකයන්ගේ ජීවිත ගමන් කෙරෙහි ඒ බලපෑමක් නොවන සේ, ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇති ක්රීඩකයන් සහාය කිරීම සඳහා පැහැදිලි, ලේඛනගත රාමුවක් රජය ස්ථාපිත කළ යුතු යෑයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.
මෙම කාරණය දිගටම ගලා යද්දී, යුපුන් අබේකෝන්ගේ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාවට ලබා දුන් අතිමහත් දායකත්වය නිසි ලෙස පිළිගන්නා සේ කිසියම් සම්මුතියකට හෝ නිල විසඳුමකට එළඹිය හැකිද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ක්රීඩා අමාත්යාංශය කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ දෑස් යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.