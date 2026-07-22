චීනය පීඑල්ඒ සංවත්සර උත්සවයේදී ශ්රී ලංකාව සමඟ ගැඹුරු හමුදා හවුල්කාරිත්වයක් පිළිබඳ පොරොන්දු දෙයි
චීනය සිය ආරක්ෂක සම්බන්ධතා ශ්රී ලංකාව සමඟ තවත් ශක්තිමත් කිරීමේ පොරොන්දුව අලුත් කර ඇති අතර, මහජන විමුක්ති හමුදාවේ (පීඑල්ඒ) ප්රධාන සංවත්සරය සනිටුහන් කරමින් පැවැති උසස් මට්ටමේ රාජ්ය සංග්රහයකදී දෙරට හමුදා අතර පවතින ගාඪ බැඳීම අවධාරණය කෙරිණි.
ද්විපාර්ශ්වික හමුදා සම්බන්ධතාවල ඉතිහාසගත අවස්ථාවක්
මහජන විමුක්ති හමුදාවේ ආරම්භක සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් පවත්වන ලද මෙම රාජ්ය සංග්රහය, බීජිං විසින් කොළඹ සමඟ හමුදා සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දක්වන කැපවීම නැවත තහවුරු කිරීමට චීන නිලධාරීන්ට සංකේතාත්මක වේදිකාවක් සැලසිණි. මෙම අවස්ථාවට ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක හා රාජ්යතාන්ත්රික නියෝජිතයන් එක්වූ අතර, දීර්ඝකාලීන සහයෝගීතාවයට දෙරටම ලබා දෙන වැදගත්කම එයින් පිළිබිඹු විය.
දශක ගණනාවක සහයෝගීතාවයක් මත ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාව
චීනය සහ ශ්රී ලංකාව දශක කිහිපයක් පුරා විහිදෙන හමුදා සම්බන්ධතාවක් බෙදා ගන්නා අතර, බීජිං විසින් ආරක්ෂක උපකරණ, පුහුණු වැඩසටහන් සහ උපායමාර්ගික සහාය ආකාරයෙන් දූපත් රාජ්යය වෙත සැලකිය යුතු සහාය ලබා දී ඇත. රාජ්ය සංග්රහයේදී නිලධාරීන් මෙම ගාඪ ඓතිහාසික පදනම අනාගත සහයෝගීතාව ගොඩනැගෙන පාදකය ලෙස පෙන්වා දුන්හ.
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සිය සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කරමින්, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන් මධ්යේ චීනය, ඉන්දියාව සහ බටහිර රාජ්යයන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයන් සමතුලිතව පවත්වාගෙන යන කාලවකවානුවක මෙම නැවත තහවුරු කිරීම සිදු වී ඇත.
කලාපය සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
කලාපය පුරා නාවික හා ආරක්ෂක පා සටහන පුළුල් කරමින් සිටින චීනය සඳහා, ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දියන් සාගරයේ භූගෝලීය පිහිටීම දිගු කලක සිටම උපායමාර්ගිකව වැදගත් හවුල්කාරිත්වයක් බවට පත්ව ඇත. විශ්ලේෂකයන් නිරන්තරයෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, දෙරට අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින හමුදා සහයෝගීතාවය කලාපීය ආරක්ෂක ගතිකතාවයන් සඳහා පුළුල් ඇඟවීම් දරන බවයි.
බීජිං වෙතින් ලැබුණු මෙම නවතම කැපවීමේ ප්රකාශය, ආරක්ෂාව පමණක් නොව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ආර්ථික ආයෝජනද ඇතුළත් සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන්ම, ශ්රී ලංකාවට ප්රධාන ව්යාපෘති සඳහා සැලකිය යුතු අරමුදල් ලැබී ඇති චීනයේ බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් මුලපිරීම යටතේ ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය මෙයින් ශක්තිමත් වේ.
ඉදිරිය දෙස බැලෙමින්
ඉදිරි ඒකාබද්ධ මුලපිරීම් සඳහා නිශ්චිත විස්තර රාජ්ය සංග්රහයේදී හෙළිදරව් නොකළ ද, නැවත තහවුරු කළ පොරොන්දුව ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ දෙරට අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තීව්ර වීමට ඉඩකඩ ඇති බව සංඥා කරයි. ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක බලධාරීන් චීනයේ නැවත තහවුරු කිරීම සඳහා නිල පොදු ප්රතිචාරයක් තවම ලබා දී නොමැති නමුත්, අවස්ථාවට ශ්රී ලාංකික නියෝජිතයන්ගේ සහභාගීත්වය කොළඹේ හවුල්කාරිත්වය පවත්වාගෙන යාමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට ඇති අඛණ්ඩ කැමැත්ත අවධාරනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරතාවය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ ලෝක වේදිකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික තත්ත්වය නැවත තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන විට, විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක ක්ෂේත්රයේ චීනය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාව රටේ විදේශ ප්රතිපත්ති භූ දර්ශනයේ සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන අංගයක් ලෙස දිගටම පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.