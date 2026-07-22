ආනයන වියදම් බලපෑම නිසා ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 6.4 දක්වා පහත වැටේ
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් බිලියන 6.4 දක්වා අඩු වී ඇති අතර, මෙම පහත වැටීමට මූලික හේතුව රුපියලේ විනිමය අනුපාතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සිදු කළ හිතාමතා මැදිහත්වීමක් නොව, ආනයන වියදම් ඉහළ යාම බව මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.
සංචිත පහත වැටීමට ආනයන පීඩනය හේතු වේ
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සංචිත අඩුවීමේ ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ස්ථානීය මුදල් ඒකකය ආධාරවත් කිරීමේ උත්සාහයන් නොව, ආනයන හා සම්බන්ධ ගෙවීම් ප්රවාහ ඉහළ යාම නිසා මෙම පහත වැටීම සිදු වූ බව අවධාරණය කරයි. මෙම වෙනස අතිශය වැදගත් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, විනිමය අනුපාත මැදිහත්වීම සාමාන්යයෙන් සංචිත වඩාත් ශීඝ්රයෙන් හීන කරන අතර, මූල්ය විශ්ලේෂකයන් සහ ජාත්යන්තර ණය හිමියන් අතර දැඩි අවධානයට ලක් වන බැවිනි.
ශ්රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ප්රතිසාධනය කරා ඉදිරියට යත්ම, ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ පාරිභෝගික ඉල්ලුම ක්රමානුකූලව ඉහළ යාම පිළිබිඹු කරමින්, ඉහළ ගිය ආනයන වියදම් රටේ බාහිර මූල්ය ස්ථාවරත්වය මත නිරන්තර පීඩනයක් එල්ල කර ඇත. ස්වල්ප කාලීනව සංචිතවලට බරක් වන ආනයන වැඩිවීම, දේශීය පාරිභෝගිකත්වය වර්ධනය වෙමින් ඇති බවේ දර්ශකයක් ලෙසද සැලකේ.
සංචිත යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇතැයි මහ බැංකුව විශ්වාසය පළ කරයි
පහත වැටීමට ලක් වූවද, ඉදිරි මාසවලදී විදේශ සංචිත තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇතැයි මහ බැංකුව විශ්වාසය පළ කරයි. සංචාරක ව්යාපාර ආදායම්, විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ප්රේෂණ සහ ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ අඛණ්ඩව ලැබෙන ගෙවීම් ඇතුළු අපේක්ෂිත ප්රවාහයන් සංචිත බැෆරය නැවත ගොඩනැගීමට උපකාරී වනු ඇතැයි නිලධාරීන් පෙන්වා දෙයි.
2022 වර්ෂයේ අතිශය දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් රට ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ඒ අර්බුදය ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය ද්රව්යවල දරුණු හිඟකමකට තුඩු දුන් අතර, සංචිත මට්ටම් නැවත ගොඩනැගීම රජයේ ආර්ථික ප්රතිසාධන උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය අරමුණක් ලෙස පවතී.
IMF වැඩසටහන තීරණාත්මක ලංගරයක් ලෙස පවතී
ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් සලසන ගිවිසුම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කළමනාකරණයේ තීරණාත්මක ලංගරයක් ලෙස දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වේ. වැඩසටහන යටතේ සිදු කෙරෙන නිතිපතා සමාලෝචනයන් ජාත්යන්තර විශ්වාසය සාපේක්ෂ ලෙස ස්ථාවරව තබා ගෙන ඇති අතර, වැඩසටහන් ඉලක්ක සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම මගින් අඛණ්ඩ මූල්ය ආධාර කොටස් ලැබීම සහතික කර ගෙන ඇත.
ආර්ථික අර්බුදයේ උච්ඡ අවස්ථාවේදී දක්නට ලැබූ අතිශය අඩු සංචිත මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව වර්තමාන සංචිත මට්ටම ඉහළ ලෙස පවතිනු ලබන නමුත්, දීර්ඝකාලීන ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ ආයෝජක විශ්වාසය සඳහා සංචිත බැෆරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ ඉහළ නැංවීම අත්යාවශ්ය වනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
නවතම සංඛ්යාලේඛනවලින් අනවශ්ය කලබැගෑනියකට පත් නොවන ලෙස මහ බැංකුව මහජනතාවට සහ වෙළඳපොළට ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, රට තිරසාර ආර්ථික ප්රතිසාධනය කරා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ විචක්ෂණශීලී මුදල් කළමනාකරණයටත්, විනිමය අනුපාත නම්යශීලීභාවයටත් කැප වී සිටීමේ ස්ව-කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.