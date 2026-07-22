ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනවලින් ලැබුණු මුළු ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීම, රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගමන් කරන බව පෙන්නුම් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ අංශය සඳහා ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලය තුළ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයන ඒකාබද්ධව ඇස්තමේන්තුගත එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 9,012.24 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති අතර, දීර්ඝ කාලීන මූල්ය අස්ථිරතාවකින් පසු ජාතික ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා වර්ධනය කිරීමට ගනු ලබන සමස්ත උත්සාහය මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් භාවය ඉන් පිළිඹිඹු වේ.
වසර ගණනාවක් තිස්සේ වෙළඳ විශ්වාසය යළි ගොඩනගමින් ගෝලීය වෙළඳපොළ තුළ සිය පදිංචිය පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටි රටකට මෙම ජයග්රහණය ඉතා විශේෂ ඉහළ ශ්රේණියේ සාර්ථකත්වයකි. කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් මෙම සන්ධිස්ථානය අපනයන අංශය තුළ ව්යුහාත්මක දියුණුවක් ඇතිවෙමින් පවතින බවට හදවත් ගන්නා සූචකයක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.
අඛණ්ඩ වර්ධන ගතිය
මෙම කාර්යසාධනය, බහු අපනයන කාණ්ඩ හරහා ගොඩනැගෙමින් පැවති ස්ථාවර වර්ධනයේ ප්රවණතාවක් අවධාරණය කරයි. සාම්ප්රදායික භාණ්ඩ අපනයන හා ව්යාප්ත වෙමින් පවතින සේවා අංශය යන දෙකම, එකම අර්ධ වර්ෂ කාල සීමාවක් තුළ ආදායම ඩොලර් බිලියන නවයේ සීමාව ඉක්මවීමට දායකත්වය ලබා දී ඇත.
සංචාරක, තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්යාපාර ක්රියාවලි බාහිරකරණ ආදායම් ඇතුළත් ශ්රී ලංකාවේ සේවා අපනයන, ඇඟළුම්, තේ, රබර් හා කුළු බඩු ඇතුළු භාණ්ඩ අපනයන සමඟ සමගාමීව සමස්ත වෙළඳ ආදායම් ඉහළ නැංවීමේදී ක්රමයෙන් අනුපූරක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී.
පුළුල් ආර්ථිකයට මෙයින් ඇති වැදගත්කම
මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳි රාජ්යකට, වර්ෂයේ පළමු අර්ධ කාලය තුළම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ක අපනයන සන්ධිස්ථානය ඉක්මවීම ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට, ශ්රී ලංකා රුපියලේ ස්ථාවරත්වයට සහාය වීමට, සහ රටේ අඛණ්ඩ ජාත්යන්තර මූල්ය වැඩසටහන යටතේ ණය සේවා සැපයීමේ ධාරිතාවට දායක වේ.
ආර්ථික විශේෂඥයින් හා වෙළඳ විශ්ලේෂකයින්, ගෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවන්, ප්රධාන වෙළඳපොළවල ඉල්ලුම් රටාවල වෙනස්කම් හා ජාත්යන්තර වෙළඳාමට බලපාන විකශනශීලී භූ දේශපාලන තත්ත්වය ආලෝකයේ, 2026 වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ කාලය තුළ ද මෙම වර්ධන ගතිය පවත්වාගෙන යා හැකිද යන්න සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වත්මන් ප්රවණතා පවතිනු ලැබේ නම්, 2026 වර්ෂය අවසාන වන විට ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල ශක්තිමත්ම වාර්ෂික අපනයන කාර්යසාධනය වාර්තා කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.