Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැලේසියාවේ සිදු කළ වැටලීමකදී ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට — තවත් සය දෙනෙකු රඳවාගනී

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැලේසියාවේ සිදු කළ වැටලීමකදී ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට — තවත් සය දෙනෙකු රඳවාගනී

මැලේසියාවේ සිදු කළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැටලීමකදී ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලබා තවත් පිරිස් සය දෙනෙකු රඳවා ගෙන ඇති බව එම කලාපයෙන් වාර්තා වේ.

මෙම මෙහෙයුමෙදී නිල වශයෙන් අනන්‍යතාව හෙළිදරව් නොකළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියා ද, එම ක්‍රියාමාර්ගයෙහිම කොටසක් ලෙස රඳවා ගත් තවත් සය දෙනෙකු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

වැටලීමේ විස්තර

මැලේසියානු බලධාරීන් විසින් සිදු කළ මෙම වැටලීමෙදී, සැලසුම් සහගත නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස පෙනෙන්නා වූ ක්‍රියාදාමයක් යටතේ සමූහය රදවා ගනු ලැබිණ. මූලික වාර්තාවල නඩු චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වරූපය හෝ වැටලීමට හේතු වූ සාධක සම්පූර්ණයෙන් ස්පෂ්ට කර නොමැති නමුත්, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් මැලේසියානු ආරක්ෂක හෝ විමර්ශන ආයතනවල සම්බන්ධීකෘත ප්‍රයත්නයක් කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිශා කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයා සමඟ රඳවා ගත් අතිරේක සය දෙනා, මෙහෙයුම සිදු වූ අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ සිටි බව විශ්වාස කෙරේ.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් නීතිමය අවධානයට ලක්වීම

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් අග්නිදිග ආසියාතික රටවල නීතිමය පරීක්ෂණවලට ලක් වෙමින් පවතින වර්ධනශීලී රටාවකට මෙම සිදුවීම ද එකතු වේ. මැලේසියානු බලධාරීන් මෑත කාලීනව විවිධ අපරාධ කටයුතු මැඩලීම තීව්‍ර කර ඇති අතර, එවැනි මෙහෙයුම්වලදී රඳවා ගනු ලබන්නන් අතර විදේශ ජාතිකයන් නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබේ.

ව්‍යාපාරිකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රත්‍යර්පණ කටයුතු හෝ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා අපේක්ෂිතද යන්නද තවම ප්‍රකාශ කර නොමැත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන අතර, රඳවා ගත් අය වෙත එල්ල කෙරෙන චෝදනාවල ස්වරූපය පිළිබඳව මැලේසියානු බලධාරීන් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමත් සමඟ, නව විස්තර ප්‍රකාශ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අත් අරියයි Sinhala

තරු ධාවනශිල්පී යුපුන් අබේකෝන්ට කරන ලද වාචික පොරොන්දුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අත් අරියයි

පෙර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රර්නාන්දු විසින් ශ්‍රී ලාංකික දිවීමේ ශූර යුපුන් අබේකෝන්ට වාචිකව ලබා දී තිබූ මූල්‍ය පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජයට නොහැකි බව ක්‍රීඩා…

22 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනවලින් ලැබුණු මුළු ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන…

22 Jul 2026 Discuss
ආනයන වියදම් බලපෑම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 6.4 දක්වා පහත වැටේ Sinhala

ආනයන වියදම් බලපෑම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 6.4 දක්වා පහත වැටේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් බිලියන 6.4 දක්වා අඩු වී ඇති අතර, මෙම පහත වැටීමට මූලික හේතුව රුපියලේ විනිමය අනුපාතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සිදු කළ හිතාමතා…

22 Jul 2026 Discuss