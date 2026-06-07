හොරණ රාජ්ය බැංකු ශාඛාවේ රුපියල් මිලියන 30ක ATM මුදල් සොරකමට බැංකු සේවකයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
හොරණ රාජ්ය බැංකු ශාඛාවක සේවකයන් දෙදෙනෙකු, ස්වයංක්රීය මුදල් යන්ත්ර (ATM) නැවත පිරවීම සඳහා ප්රවාහනය කරමින් තිබූ රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
සැකකරුවන් බැංකු අභ්යන්තර සේවකයන් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ
අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලයන් රාජ්ය බැංකුවේ හොරණ ශාඛාවට අනුයුක්ත සහකාර කළමනාකරුවෙකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වේ. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, සොරකම් කරන ලද මුදල් ATM නැවත පිරවීමේ මෙහෙයුම් සඳහා වෙන් කර තිබූ බවත්, මෙය සූක්ෂ්ම ලෙස සැලසුම් කරන ලද අභ්යන්තර කුමන්ත්රණයක් බවත්yelp විමර්ශකයන් විශ්වාස කරන කරුණු ඉස්මතු කර ඇත.
ප්රවාහනය වෙමින් තිබූ මුදල් ඉලක්ක කෙරේ
මෙම මංකොල්ලය සිදු වූයේ නිත්ය නමුත් සංවේදී බැංකු මෙහෙයුමක් වන මුදල් ප්රවාහනය සිදුවෙමින් පවතින අතරතුරය. මෙම ප්රවාහනය අතරතුර රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කර ගෙන ඇති අතර, එය ආයතනයේ අභ්යන්තර ආරක්ෂක ක්රියාවලීන් පිළිබඳව බරපතළ සැකයන් මතු කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම් පොලිස් ප්රගතියක් පෙන්නුම් කරයි
සැකකරුවන් දෙදෙනා ඉක්මනින් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ, සොරකම වාර්තා වූ වහාම විමර්ශකයන් ක්රියාශීලී ලෙස කටයුතු කළ බව시 පෙන්නුම් කරයි. මුදල් හැසිරවීමේ ක්රියාවලීන් සහ ආරක්ෂක ව්යවස්ථා පිළිබඳ සෘජු දැනුමක් ඇති බැංකු සේවකයන්ගේ සම්බන්ධීතාව, සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ කේන්ද්රීය අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගැනීම් තහවුරු කර ඇති අතර, නඩුව නීතිමය ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවත් තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම සිද්ධිය, රට පුරා රාජ්ය බැංකු ආයතනවල ප්රවාහනය වෙමින් පවතින මුදල් මෙහෙයුම්වල අවදානම් සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්රශ්න මතු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.