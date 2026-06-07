ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ගැනීම IMF විසින් ප්රශංසාවට ලක් කෙරේ — ප්රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය ලබයි
ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදල ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ගැනීමේ සැලකිය යුතු ප්රගතිය ඇගයීමට ලක් කරමින්, රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් ගොඩ නැඟෙමින් සිටින ද්වීප රාජ්යය දිගින් දිගටම දරන ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහය පිළිගෙන ඇත.
දුෂ්කර වෙහෙසකින් අත් කරගත් යළි ගොඩනැඟීමක්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුත්ථාපනය ලෝකයේ වඩාත්ම බලගතු මූල්ය ආයතනවලින් එකක් වන IMF ය විසින් ධනාත්මකව පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, දුෂ්කර වුවත් අවශ්ය ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් හරහා රට ගොඩනඟාගත් ගතිවේගය ඉස්මතු කර ඇත. වසර කිහිපයකට පෙර විදේශ සංචිත ක්ෂය වීම, ඉහළ යන උද්ධමනය සහ ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟය සමඟ ගැටෙමින් සිටි රාජ්යයකට මෙම පිළිගැනීම වැදගත්이정표 සලකුණක් වෙයි.
IMF ය හි තක්සේරුව, සැලකිය යුතු සමාජීය හා දේශපාලන පීඩනයක් යටතේ ක්රියාත්මක කරන ලද ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය හා මුද්රා ප්රතිපත්ති දෙස වර්ධනය වන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. බේරුම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි යටතේ, බලධාරීන් බදු ප්රතිසංස්කරණ, බලශක්ති මිළ ගැලපීම් සහ රාජ්ය මූල්ය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ පියවර ක්රියාත්මක කර ඇත.
ප්රතිසංස්කරණ ගතිවේගය පිළිගනු ලැබේ
අරමුදල විසින් ඉස්මතු කළ ක්ෂේත්ර අතර ආදායම් එකතු කිරීමේ දියුණුව, ඉහළ ගිය විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය සහ රාජ්ය වියදම් සඳහා වඩාත් විනයගරුක ප්රවේශයක් ඇතුළත් වේ. 2022 අර්බුදය උච්ඡාවස්ථාවේ දී දූරස්ථව පෙනුනු මාක්රෝ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ යම් තරමක් යළි ස්ථාපිත කිරීමට මෙම සංවර්ධනයන් සමූහිකව දායක වී ඇත.
IMF ය හි ධනාත්මක ප්රකාශ ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ ආයෝජක විශ්වාසය තහවුරු කිරීමටත්, ජාත්යන්තර ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ සමඟ යළි සම්බන්ධ වීමේ රටේ උත්සාහය සහාය කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වේ. අනාගත මූල්ය සහාය කොටස් අගුළු ඇරීම සඳහා වැඩසටහනට අඛණ්ඩ අනුකූලතාවයද ඉතා වැදගත් වෙයි.
ඉදිරියේ ඇති අභියෝග
දිරිගන්වන ප්රගතිය තිබියදීත්, සැලකිය යුතු අභියෝග ඉතිරිව ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ අවධාරණය කරති. අර්බුදයේ ප්රතිවිපාකයක් ලෙස දරිද්රතා මට්ටම් තියුනු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, බොහෝ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ බරෙන් පීඩා විඳිමින් සිටිති. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන් මුහුණ දෙන ප්රමුඛ කාර්යයන් අතරට, අවදානමට ලක් වූ ජනගහනයේ සුභසාධන අවශ්යතා ඉටු කරමින් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය පවත්වා ගැනීම ඇතුළත් වෙයි.
- උද්ධමනය උච්ඡාවස්ථා මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගෙන ඇත
- විදේශ විනිමය සංචිත ක්රමානුකූල නමුත් ස්ථිර යළි ගොඩනැඟීමක් දක්නට ලැබේ
- ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ප්රධාන ණය හිමියන් සමඟ ඉදිරියට ගොස් ඇත
- රාජ්ය අංශ ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ බාධාවලට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටී
ශ්රී ලංකාවට, IMF ය හි ප්රශංසාව නිමාවක් නොව, — කෙතරම් වේදනාකාරී වුවත් — තෝරාගත් මාර්ගය මැනිය හැකි ප්රතිඵල ලබා දෙමින් ඇති බවේ තහවුරු කිරීමක් වෙයි. යළි ගොඩනැඟීම ශක්තිමත් පදනමක් මත රඳා පවතින බවත්, සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිතවල ගෙනිය හැකි දියුණුවක් ලෙස ප්රකාශ වන බවත් සහතික කිරීමට, රජය සිය ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් පවත්වා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.