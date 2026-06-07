ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්හි රු. බිලියන 100 අරමුදල් ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් හර්ෂ ද සිල්වා රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි ලෙස පහර දී ඇති අතර, දැනටමත් අර්බුදයේ පසුවන ජාතික ගුවන් සේවය රාජ්ය අරමුදල් වලින් අමතර රු. බිලියන 100ක් ඉල්ලා සිටින බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර තිබේ.
මහජන මුදල් උරා බොන ගුවන් සේවයක්
විපක්ෂයේ කැපී පෙනෙන කටහඬක් වන ද සිල්වා, නිරන්තරයෙන් ලාභ ඉපැයීමට අසමත් වූ ගුවන් සේවයක් සඳහා බදු ගෙවන ජනතාව දිගින් දිගටම මූල්ය බර දැරිය යුත්තේ ඇයිදැයි ප්රශ්න කළේය. විශ්වාසදායක ප්රතිසංස්කරණ සැලැස්මක් නොමැතිව, අඛණ්ඩව පාඩු ලබන මෙම ආයතනයට වැඩිදුර රාජ්ය අරමුදල් යොමු කිරීම, ශ්රී ලංකාව තවමත් අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින මෙවැනි කාලයක මූල්ය නොසැලකිලිමත්කමක් බව ඔහු තර්ක කළේය.
මන්ත්රීවරයාගේ අදහස් ප්රකාශ වී ඇත්තේ රාජ්ය ආයතන සහ ඒවා ජාතික භාණ්ඩාගාරයට ඇති කරන බරපතල ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් මහජන සොයා බැලීම් ඉහළ යමින් පවතින අතරතුරදීය. මෑත වසරවල දී රට මුහුණ දුන් ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව මෙම කනස්සල්ල වඩාත් තීව්ර වී තිබේ.
වගවීම ඉල්ලා සිටී
ද සිල්වා, ගුවන් සේවයේ මූල්ය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්, ඊට පෙර වෙන් කරන ලද අරමුදල් කෙසේ භාවිතා කරන ලද්දේද යන්න පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් ඇතුළු සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. නව ප්රාග්ධන යෙදවීමක් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කිරීමට පෙර ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට පැහැදිලි පිළිතුරු ලැබිය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ප්රශ්නය වන්නේ ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්හට කොපමණ මුදලක් අවශ්යද යන්න පමණක් නොවේ — මෙම ගුවන් සේවය ශක්යව පවත්වා ගැනීමට රජය සතුව යම් ස්ථිර සැලැස්මක් තිබේද, නැතහොත් මෙය විසඳුම් නොමැතිව ගැටළු වෙත රාජ්ය මුදල් විසිකිරීමේ තවත් චක්රයක් පමණක්ද යන්නයි.
විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා ගුවන් සේවය තුළ පවතින පාලන ව්යුහයන් සම්බන්ධයෙන් ද කනස්සල්ල ප්රකාශ කළ අතර, දූෂිත කළමනාකරණය සහ උපාය මාර්ගික දිශාවක් නොමැතිකම එහි නිරන්තර පාඩු ලැබීමට මූලික හේතු වී ඇති බව යෝජනා කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති පුළුල් බලපෑම්
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් දිගු කලක් තිස්සේ රාජ්ය අතට ගත නොහැකි ආරවුල් සහිත වත්කමක් ලෙස සැලකී ඇත. ගුවන් සේවය වසර ගණනාවක් තිස්සේ විශාල ණය රාශියක් රැස් කර ගෙන ඇති අතර, එය ඵලදායී ලෙස ප්රතිව්යුහගත කිරීමට හෝ විශ්වාසදායක උපාය මාර්ගික හවුල්කරුවෙකු誘ලාගැනීමට අසමත් වීම සම්බන්ධයෙන් අනුප්රාප්තික රජයන් විවේචනයට ලක් ව ඇත.
ශ්රී ලංකාව තවමත් ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ ඒ ආයතනයේ නිරීක්ෂණයට ලක්ව සිටිද්දී, පාඩු ලබන රාජ්ය ව්යවසායන් දිගින් දිගටම සහනාධාර ලෙස පෝෂණය කිරීම, ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සමඟ එකඟ වූ රාජකෝෂ ඒකාබද්ධ කිරීමේ ඉලක්කයන් අඩපණ කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් රජයෙන් අමතර රු. බිලියන 100ක් ඉල්ලා සිටින බව වාර්තා වේ
- විපක්ෂ මන්ත්රී හර්ෂ ද සිල්වා මෙම ඉල්ලීම ප්රශ්නයට ලක් කරමින් වගවීම ඉල්ලා සිටී
- ගුවන් සේවයට මූල්ය පාඩු සහ රජයේ ගලවාගැනීම් වල දිගු ඉතිහාසයක් ඇත
- ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන රාජ්ය ව්යවසායන් සඳහා වන වියදම් අඩු කිරීමට රජය මත පීඩනය ඇති කරයි
ද සිල්වාගේ විවේචනයට රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. ඉදිරි සභා සැසිවාරවල දී පාර්ලිමේන්තුව මෙම කාරණය පූර්ණ විවාදයකට ගනු ඇත්දැයි බලා සිටින්නේ ක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.