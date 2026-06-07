හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ හදිසි ප්රවේශයෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කෙරේ
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ මහතා හදිසි වෛද්ය තත්ත්වයක් හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව රෝහල් මූලාශ්ර තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම බුද්ධි ඒකකයට මෙහෙයවීම් ලබා දුන් සල්ලේ මහතා, හදිසි තත්ත්වයක් යටතේ කොළඹ ඇති රටේ විශාලතම රාජ්ය රෝහලට ගෙන යන ලද නමුත්, ඔහුගේ සෞඛ්ය තත්ත්වයේ නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් අනාවරණය කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශ ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක්
සුරේෂ් සල්ලේ මහතා ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක ක්ෂේත්රයේ වඩාත් ප්රසිද්ධ චරිතයන් අතර කෙනෙකි. රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්රධානියා ලෙස, රටේ මෑත ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් කාල සීමාවක දී ඔහු රටේ බුද්ධි මෙහෙයුම්වල කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කළේය.
රාජ්ය යාන්ත්රණය තුළ ඔහු දරා සිටි ඉහළ තනතුර සහ ප්රකට පසුබිම හේතුවෙන්, කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේ සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
රෝහල විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට තවමත් නොපෙළඹී
වාර්තා කරන මොහොත වන විට, ඔහු රෝහල් ගත කිරීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය හෝ ඔහුගේ වර්තමාන සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳව කොළඹ ජාතික රෝහල හෝ රජයේ බලධාරීන් විසින් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
නිල මූලාශ්රවලින් තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම, අළුත් යාවත්කාලීන කිරීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.