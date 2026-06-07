ලෙබනනයේ සිටින ශ්රී ලාංකික කාන්තාව හඳුනා ගැනීමට ජනතාවගේ සහාය ඉල්ලා විදේශ අමාත්යාංශය අභ්යර්ථනා කරයි
ලෙබනනයේ සොයාගනු ලැබූ ශ්රී ලාංකික කාන්තාවක් හඳුනා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්යාංශය පොදු ජනතාවගෙන් සහාය ඉල්ලා සිටින අතර, අදාළ තොරතුරු දන්නා ඕනෑම කෙනෙකු හැකි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් වන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
අමාත්යාංශය ජනතා අභ්යර්ථනාවක් නිකුත් කරයි
එම කාන්තාව ලෙබනනයේ සොයාගනු ලැබූ නමුත් පවතින වාර්තා හෝ ලේඛන හරහා ඇයව හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වූ බැවින් විදේශ අමාත්යාංශය මෙම අභ්යර්ථනාව නිකුත් කළේය. විදේශයන්හි ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් සමඟ සම්බන්ධකම් ඇති අය ඇතුළු ජනතාවට ඇය හඳුනාගත හැකි වනු ඇතැයි සහ ඇය හඳුනා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා අවශ්ය විස්තර ලබා දිය හැකි වනු ඇතැයි නිලධාරීහු අපේක්ෂා කරති.
ලෙබනනය, ප්රධාන වශයෙන් ගෘහාශ්රිත අංශයේ නියුතු විශාල ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරු පිරිසකගේ නිවහනක් වී ඇත. මෑත වසරවලදී ඒ රට සැලකිය යුතු අස්ථිරතාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, එමඟින් බොහෝ විදේශ කම්කරුවන් කොන්සියුලර් සහාය ලැබීමේ අවස්ථාව සීමිත වූ අවදානම්සහගත තත්ත්වයන්ට ලක්ව සිටිති.
තොරතුරු දන්නා ඕනෑම කෙනෙකු ඉදිරිපත් වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති
එම කාන්තාව හඳුනාගත හැකි හෝ ඇයගේ අනන්යතාව පිළිබඳ දැනුවත් වන පුද්ගලයන් ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් හා සම්බන්ධ වන ලෙස අමාත්යාංශය ඉල්ලා සිටී. ඇයට සුදුසු කොන්සියුලර් සහාය සහ අවශ්ය නම් රටට ආපසු ගෙන ඒමේ ආධාර සහතික කිරීම සඳහා කාලෝචිත ලෙස හඳුනාගැනීම ඉතා 結ාත්වාකාරීය.
ශ්රී ලංකාව ලෙබනනයේ රාජ්යතාන්ත්රික නියෝජිතායතනයක් පවත්වාගෙන යන අතර, විශේෂයෙන් සිවිල් අවිනිශ්චිතතා සහ ආර්ථික අර්බුදවල කාලවලදී, රටේ අවශ්යතාවයෙන් සිරවී හෝ දුෂ්කරතාවයට පත් ජාතිකයන්ට සහාය ලබාදීම සඳහා ඊට පෙර ද සම්බන්ධීකරණ ප්රයත්නයන් ගෙන ඇත.
සංක්රමණික කම්කරුවන් සම්බන්ධ පුළුල් උත්කණ්ඨාවක්
මෙම සිදුවීම නැවතත් අවධානය යොමු කරන්නේ මැද පෙරදිග සහ බටහිර ආසියාවේ ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ සුභසාධනය කෙරෙහිය; ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු ස්වදේශයෙන් බොහෝ දුරින් අනතුරුදායක ජීවන හා සේවා කොන්දේසිවලට මුහුණ දෙති. විදේශයන්හි සේවා නියුක්ත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ අයිතීන් රැකගැනීම සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂණ ක්රියාවලීන් සහ වඩා හොඳ ලේඛනගත කිරීමේ ක්රම ක්රියාත්මක කිරීමට අයිතිවාසිකම් නෙලා ගැනීමේ උද්ඝෝෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.
ඒ කාන්තාව සොයාගනු ලැබූ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර විදේශ අමාත්යාංශය හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ඇය හඳුනාගැනීම තෙක් ඇයට අවශ්ය සියලු සහාය ලබාදීමේ ප්රයත්නයන් ක්රියාත්මකව ඇති බව තහවුරු කර ඇත.
ඒ කාන්තාව හඳුනාගැනීමට උපකාරී වන ඕනෑම තොරතුරක් ඇති ජනතාව සෘජුවම විදේශ අමාත්යාංශය හා සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.