Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හොරණ එළවෙල්ල ප්‍රදේශයේදී මත්පැන් බී රිය පැදවූ රියදුරෙකු විසින් වයස අවුරුදු 72ක් වූ කාන්තාවක් ඇනගෙන මරු කෙළේය

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හොරණ එළවෙල්ල ප්‍රදේශයේදී මත්පැන් බී රිය පැදවූ රියදුරෙකු විසින් වයස අවුරුදු 72ක් වූ කාන්තාවක් ඇනගෙන මරු කෙළේය

හොරණ එළවෙල්ල ප්‍රදේශයේදී සෙනසුරාදා සන්ධ්‍යා කාලයේ ක්‍රීඩා උපයෝගිතා වාහනයක ගැටීමෙන් වයස අවුරුදු 72ක් වූ කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

මත්පැන් සේවනය කළ රියදුරෙකු විසින් පදවන ලද එම SUV රථය වැඩිහිටි කාන්තාවට ගැටී ඇති අතර, ඇය ස්ථානයේදීම මරණයට පත් විය.

මාර්ග ඛේදවාචකයේ ගොදුරු වූ වැඩිහිටි කාන්තාව

හොරණ පොලිස් කොට්ඨාශය අසල එළවෙල්ල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මෙම ඛේදවාචකය දේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කළේය. ප්‍රදේශවාසීන් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කෝපය ප්‍රකාශ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගවල මත්පැන් සේවනය කොට රිය පැදවීම පිළිබඳ නව සැලකිලිමත් බවක් ඉස්මතු කොට ඇත.

සිදුවීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ අතර, ගැටීම සිදු වූ අවස්ථාවේ රියදුරා මත්පැන් බලපෑමට ලක්ව සිටි බව සැක කෙරේ.

මත්පැන් බී රිය පැදවීම මාරාන්තික තර්ජනයක් ලෙසම පවතී

මෙම නවතම මරණය දිවයිනේ පුරා සිදු වන මද්‍යසාර සම්බන්ධිත මාර්ග අනතුරු වල කරදායක රටාවකට එකතු වේ. මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙරමුණේ නියෝජිතයන් නිදොස් ජීවිත වැඩිදුරටත් අහිමි වීම වැළැක්වීම සඳහා මත්පැන් බී රිය පදවන්නන්ට දැඩි දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටිති.

  • මියගිය කාන්තාව ඇයගේ මරණය සිදු වූ අවස්ථාවේ වයස අවුරුදු 72ක් වූවාය.
  • සිදුවීම සෙනසුරාදා සන්ධ්‍යා කාලයේ හොරණ එළවෙල්ල ප්‍රදේශයේදී සිදු විය.
  • SUV රථයේ රියදුරා මත්පැන් බලපෑමට ලක් ව රිය පදවූ බව සැක කෙරේ.

මාරාන්තික අනතුර වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විමර්ශනය පොලීසිය ඉදිරියටත් දිගටම කරගෙන යයි. නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙන යන විට සැකකරු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss