Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරිගේ දිදුලන 94ක් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන සූදානම් තරගයේදී පාකිස්තානය පරාජය කරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරිගේ දිදුලන 94ක් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන සූදානම් තරගයේදී පාකිස්තානය පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරි අතාපත්තු, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර පැවති සූදානම් තරගයේදී 94ක් ගණිමින් දිදුලන පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයක් අනාවරණය කරමින් පාකිස්තානයට එරෙහිව ජයග්‍රාහී ප්‍රතිඵලයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නාය.

චාමරිගේ ඉදිරි නායකත්වය

නායිකාගේ සිය ආසන්නයේ නතර වූ ශතකය ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ කොඳු නාරටිය බවට පත් වූ අතර, කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ දිගු කලක් තිස්සේ අතාපත්තු වඩාත් බිය ගන්වන පිතිකාරිනියන් අතර ස්ථානගත කර ඇති ප්‍රචණ්ඩ පිතිකරණ රූපය ඉදිරිපත් කළේය. ආක්‍රමණශීලී නමුත් සංයත ඇයගේ ප්‍රදර්ශනය නිසා ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තාන කණ්ඩායමට හඹා යාමට නොහැකි වූ ඉලක්කයක් ගොඩ නැගීය.

තරගාවලිය ඉදිරියේ ධනාත්මක ආරම්භයක්

මෙම සූදානම් තරගය ප්‍රධාන තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර දෙකණ්ඩායමටම සූදානම් කටයුතු සකසා ගැනීමට ආදර්ශමත් වේදිකාවක් විය. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම ප්‍රතිඵලය කණ්ඩායමේ විශ්වාසය සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය කරනු ඇති අතර, ලකුණු සිද්ධ කිරීමේ පෙළේ ඉහළින් සිටින අතාපත්තුගේ ප්‍රදර්ශනය පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයටත් සහාය කරුවන්ටත් විශේෂයෙන් ධෛර්යමත් ලකුණකි.

පාකිස්තානය, පිතිකරණයේදී තරගකාරී උත්සාහයක් දැරූ නමුත්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ලබා දුන් ඉලක්කයට සම නොවී ලුහු බැඳීමේදී අසමත් විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාන බලාපොරොත්තු

ශ්‍රී ලංකාව කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 ට ප්‍රවේශ වන්නේ අලුත් වූ සශ්‍රීකභාවයකින් යුතුව වන අතර, මෙවැනි ප්‍රදර්ශන කණ්ඩායම තරගාවලියේ ගැඹුරට යා හැකි බවට ඇති විශ්වාසය තහවුරු කරනු ඇත. අතාපත්තු ස්ව ශ්‍රේෂ්ඨ ස්වරූපයෙන් දිදුලන විට, දිවයිනේ ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන්ට තරගාවලිය දිග හැරෙද්දී උද්වේගයෙන් නරඹා සිටීමට සියලු හේතු පවතිනු ඇත.

සූදානම් තරගයේ ප්‍රතිඵලය තරග ජාතීන්ට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවයි — ශ්‍රී ලංකාව, ඔවුන්ගේ ස්ඵූර්තිමත් නායිකාව ප්‍රමුඛව, තරගාවලිය දැඩි ලෙස ආරම්භ වන විට ගිනිගත් බලවේගයක් ලෙස ඉදිරිපත් වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss