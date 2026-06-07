චමාරි අතාපත්තු 94ක් ගසා ශ්රී ලංකාව T20 ලෝක කුසලාන උණුසුම් තරගයේදී පාකිස්තානය ඉදිරිපිටදී තලා දමමින් ජයග්රහණය ලබාගනී
ශ්රී ලංකා නායිකා චමාරි අතාපත්තු දියුණු පිතිකරණ ප්රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් 94ක් ලබාගත් අතර, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 සූදානම් තරගයේදී ශ්රී ලංකාව පාකිස්තානය අතිශය ප්රබල ලෙස පරාජය කිරීමට ඇය තම කණ්ඩායම이끌었ාය.
අතාපත්තු සහ ගුණරත්නගේ ආධිපත්යය
169ක ඉලක්කයක් හඹා ගිය ශ්රී ලංකාව කිසිදු ව්යාකූල මොහොතකට මුහුණ නොදුන් අතර, අතාපත්තු සහ විවෘත සහකාරිය විෂ්මි ගුණරත්න 159ක හවුල් ලකුණු ගොඩගෑමෙන් ජය ඉතා ඉක්මනින් සාක්ෂාත් කර ගත්තෝය. මේ දෙදෙනා ස්ථිරව හා අධිෂ්ඨානශීලීව පිතිකරණය කළ අතර, පාකිස්තාන පන්දු යවන ප්රහාරයට ශ්වාස ගැනීමටවත් ඉඩක් ලබා නොදුන්නෝය.
ශ්රී ලංකාව ඉලක්කය ළඟා කර ගත්තේ තවත් බෝල අට ඉතිරිව, ප්රධාන තරගාවලියට ප්රමුඛ කළමණාකාරිත්වයට ශුභ සංඥා ලැබෙන ආකාරයෙන් ඒකාධිපතිත්වයෙන් යුතු ලුහු ගැනීමක් ඉදිරිපත් කරමිනි.
විමුක්තිගේ ශ්රේෂ්ඨ පන්දු යැවීම
ශ්රී ලංකාව අතිශය ආකර්ශනීය ලෙස කළේ පිතිකරණයෙන් පමණක් නොවේ. දකුණු අත් වේගවත් පන්දු යවන්නිය චේතනා විමුක්ති ද පන්දු යැවීමෙන් සිය දායකත්වය ලබා දුන් අතර, පාකිස්තාන පිතිකරුවන් ව්යාකූල කර, ප්රතිවාදී කණ්ඩායමේ ලකුණු ලුහු ගත හැකි මුළු ලකුණු ප්රමාණයකට සීමා කිරීමට ඇය දායක වූවාය.
ශ්රී ලංකාවට සතුටුදායක සංඥාවක්
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 සඳහා සූදානම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙම ජය ලෝකෝත්තර විශ්වාස ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇත. අතාපත්තු ඉතා ප්රබල ස්වරූපයෙන් ක්රීඩා කරමින්, සෑම ක්ෂේත්රයකම ප්රධාන දායකත්ව ලබා දෙන අතර, ශ්රී ලංකාව මෙම ජව ශක්තිය ප්රධාන තරගාවලිය දක්වා රැගෙන යාමට ඕනෑකමින් සිටිනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් සඳහා, කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය ළඟා වෙත්ම, මෙම සූදානම් ජය ශුභවාදී ලෙස සිතීමට ප්රබල හේතු රාශියක් ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.