මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්රමාණයක් විකුණයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මැයි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු ලෙස මැදිහත් වෙමින්, ශ්රී ලංකා රුපියලට එල්ල වූ අඛණ්ඩ අවප්රමාණ බලපෑම් මැඩලීම සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 211.3ක් විකුණා ඇති බව මුදල් අධිකාරියේ නවතම දත්ත අනුව හෙළිදරව් වේ.
අඛණ්ඩ වෙළඳපොළ මැදිහත්වීම
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මාසය පුරාවටම මුදල් වෙළඳපොළේ සිය ක්රියාකාරිත්වය තීව්ර කරමින්, රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව තවදුරටත් පහළ නොයෑමට වැළැක්වීම සඳහා රටේ විදේශ සංචිතවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් යොදා ගත්තේය. ශ්රී ලංකාව දිගින් දිගටම ගෙන යන අස්ථිර ආර්ථික ය立直කිමේ ගමනේදී දේශීය මුදල් ඒකකයට මුහුණදෙන ස්ථාවර අනතුරු මෙම මැදිහත්වීමේ පරිමාණයෙන් පැහැදිලිව හෙළිදරව් වේ.
වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම මැදිහත්වීම කෙටිකාලීනව විනිමය අනුපාත ස්ථාවර කිරීමට හේතු වූවද, ඩොලර් අඛණ්ඩව විකිණීම රටේ සංචිත හිඟය පිළිබඳ දිගුකාලීන ප්රශ්න මතු කරන බවයි. 2022 ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ඉතා ප්රවේශමෙන් නැවත ගොඩනගා ගත් මෙම සංචිත ඒ ප්රශ්නයේ කේන්ද්රස්ථානය වේ.
රුපියලට එල්ල වූ පීඩනය
මෑත මාසවල රුපියලට නැවුම් අවප්රමාණ බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර, ආනයන ඉල්ලුම, ණය ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම් සහ ශක්තිමත් එක්සත් ජනපද ඩොලර් පරිසරයක් හේතුවෙන් ඇතිවන පුළුල් ගෝලීය මුදල් ගතිකතාවයන් ඇතුළු සාධක රැසක් ඊට හේතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනේ ගෙවීම් සහ වැඩිදියුණු වූ සංචාරක ආදායම් මගින් ආධාරවලින් ආර්ථික කඩාවැටීමේ ගැඹුරු අවධියෙන් පසු ක්රමානුකූලව ඉහළ ගොස් ඇත. කෙසේ වෙතත්, දරුණු මුදල් පීඩනයේ අවස්ථා, ජය ගෙන ලබාගත් ඒ ප්රතිලාභ ක්ෂය නොකරමින් ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ මහ බැංකුවේ හැකියාව දිගින් දිගටම පරීක්ෂාවට ලක් කරයි.
ස්ථාවරත්වය හා සංචිත අතර සමතුලිතතාව
මුදල් අධිකාරීන් පෙර දී විනිමය අනුපාතයේ නම්යශීලී බව කාලානුරූපව වැඩි කිරීමේ අභිප්රාය සංඥා කර ඇති අතර, අධික උච්චාවචනය සමතලා කිරීමේ හැකියාව රඳවා ගැනීමද ඊට ඇතුළත් වේ. මැයි මාසයේ මැදිහත්වීම පෙන්නුම් කරන්නේ, විශේෂයෙන්ම ආර්ථික කළමනාකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවමත් යළි ගොඩනැගෙමින් පවතින මෙවන් කාලයක රුපියලේ අසාමාන්ය චලනයන් වැළැක්වීමට මහ බැංකුව කැපවී සිටින බවයි.
ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ වෙළඳපොළ සහභාගිකයන් ජූනි මාසයේ දත්ත දෙස මූලිකව අවධානය යොමු කරනු ඇත්තේ, අවප්රමාණ බලපෑම් අඩු වී ඇත්ද නැතිනම් ඉදිරි මාසවලදී වැඩිදුර සැලකිය යුතු මැදිහත්වීම් අවශ්ය වේද යන්න තක්සේරු කිරීමටය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.