කම්පන-ඔරොත්තු දෙන ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම: ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ තල්ලුව
බාහිර කම්පනවලට රටේ ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩු කිරීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය නැවත සකස් කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කරමින් සිටී — 2022 වර්ෂයේ දී දිවයිනේ ආර්ථිකය දණගස්වාලූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් වේදනාකාරී ලෙස උකහා ගත් පාඩමකි.
ගැඹුරු දුර්වලතා හෙළිදරව් කළ අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත කඩා වැටීම, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟය, සහ අද්විතීය ස්වෛරී ණය පැහැරහැරීම, ගෝලීය කලබලකාරී තත්ත්වයන් ඉදිරියේ රටේ ආර්ථික ව්යුහය කෙතරම් අනාරක්ෂිත ව තිබුණේ දැයි තියුණු ලෙස මතක් කර දෙන සිදුවීම් විය. එවැනි ව්යසනයක් නැවත සිදු නොවීමට ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ ආර්ථික විශේෂඥයන් දැන් මූලික වෙනස්කම් ඉල්ලා සිටිති.
ව්යුහාත්මක පරිවර්තනය පිළිබඳ තර්කය
විශ්ලේෂකයන් තර්ක කරන්නේ ශ්රී ලංකාවේ ආනයන මත අධික යැපීම, පටු අපනයන පදනම, සහ සංචාරක කර්මාන්තය හා විදේශ ප්රේෂණ මත රඳා පැවතීම — ගෝලීය වෙළෙඳ භාණ්ඩ මිල උච්චාවචනයන්, භූ දේශපාලන 緊張කම්, හෝ ජාත්යන්තර මූල්ය තත්ත්වයන්හි හදිසි වෙනස්කම් නිසා වේවා — ආර්ථිකය බාහිර පීඩනවලට භයානක ලෙස ගොදුරු කරවා ඇති බවයි.
ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ උත්සාහයන් ප්රධාන ප්රමුඛතා කිහිපයක් කෙරෙහි කේන්ද්රගත වී ඇත:
- ඉහළ වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩ සහ සේවා ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇඟලුම් හා තේ ඉක්මවා අපනයන පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීම
- ආනයන යැපීම අඩු කිරීමට දේශීය නිෂ්පාදන ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
- අනාගත කම්පනවලට ඔරොත්තු දීමට ප්රමාණවත් විදේශ සංචිත සුරක්ෂිතතා තැනීම
- අර්බුද අවස්ථාවලදී රජය මූල්ය නම්යශීලිත්වයකින් තොරව නොකිලිටු වීමට රාජකීය විනය වැඩිදියුණු කිරීම
- ඵලදායී අංශවල තිරසාර විදේශ ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන誘引 කිරීම
ප්රතිසංස්කරණ නෙලූමක් ලෙස IMF වැඩසටහන
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ ක්රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට අවශ්ය මූල්ය ජීවන රේඛාව සහ ප්රතිසංස්කරණ රාමුව යන දෙකම සපයා ඇත. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ආර්ථිකය ධනය ජනනය කරන හා බෙදා හරින ආකාරය පරිවර්තනය කරන ගැඹුරු ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදු කිරීමට IMF නියමිත ඉලක්ක ඉක්මවා ගොස් ක්රියා කිරීම සැබෑ ඔරොත්තු දීමේ ශක්තියට අවශ්ය බවයි.
ස්ථාවරීකරණ ක්රියාමාර්ගවලට රුධිර වහනය නවත්වා ගත හැකිය, නමුත් ඊළඟ ගෝලීය කුණාටුව පැමිණෙන විට ශ්රී ලංකාව එකම තත්ත්වයට නොපත්වනු ඇතැයි සහතික කළ හැක්කේ සැබෑ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණයට පමණි.
දිගු ගමනක් ඉදිරියේ
යලි ශක්තිමත් වෙමින් පවතින රුපියල, සමනය වෙමින් ඇති උද්ධමනය, සහ නැවත ඇති වෙමින් ඇති ආයෝජක විශ්වාසය ඇතුළු සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ මුල් සංඥා ප්රවේශම් සහගත ශුභවාදයක් ඉදිරිපත් කළද, ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය දේශපාලන චක්ර හරහා පවත්වාගෙන යා යුතු බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. රජය වෙනස් වීම් හරහා ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ගමන් ත්වරය පවත්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව අසමත් වී ඇති අතර, ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් දැනුවත්ව බිඳ දැමිය යුතු රටාවක් එයයි.
වැඩි බදු, ඉහළ ගිය උපයෝගිතා බිල් සහ අඩු කළ රාජ්ය සේවා බරින් තවමත් පීඩාවට පත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, වඩාත් ඔරොත්තු දෙන ආර්ථිකයක් පිළිබඳ පොරොන්දුව ඉක්මනින් ම ඉටු විය යුතුය. ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ බර සාධාරණ ලෙස බෙදා ගනු ලැබෙන බවත්, දිගු කාලීන ලාභ සමාජයේ සියලු පිරිසට ලැබෙන බවත් සහතික කිරීම රජය ඉදිරියේ ඇති අභියෝගයයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.