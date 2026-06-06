මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන 1.3කගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවට තර්ජනයක් බවට WFP අනතුරු අඟවයි
මැදපෙරදිගදී දිගින් දිගටම පවතින අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන 1.3ක් දක්වා ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයට පත්විය හැකි බවට ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, දේශසීමාවන් ඔබ්බෙහි සිදුවන භූ දේශපාලනික කම්පනවලට ශ්රී ලංකාව කෙතරම් අනාරක්ෂිතද යන්න එමඟින් ඉස්මතු කෙරේ.
තර්ජනයට ලක්ව ඇති අස්ථිර ප්රකෘතිය
ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඇති වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ මාර්ගය ඔස්සේ තවමත් ගමන් කරන ශ්රී ලංකාව, මැදපෙරදිග රැකියාවල නිරත සංක්රමණික කම්කරුවන් ගෙදර යවන මුදල් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. එම කලාපයේ දිගුකාලීන අස්ථාවරත්වයක් නිසා ලක්ෂ සංඛ්යාත පවුල් සඳහා වූ මෙම තීරණාත්මක මූල්ය ජීවන රේඛාව සිරවී යාමේ අවදානමක් ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ආහාර තත්ත්වය, දුරස්ථ ගැටුම් කලාපවල සිදුවීම් සමඟ කෙතරම් අන්තර් සම්බන්ධිතද යන්න WFP හි අනතුරු ඇඟවීම ඉස්මතු කරයි. ප්රේෂණ ප්රවාහවලට සැලකිය යුතු බාධාවක් ඇතිවීම නිසා ගෘහස්ථ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඉක්මනින් ක්ෂය වී, අවදානමට ලක් වූ පවුල්වලට සුදුසු පෝෂණය සඳහා දැරිය හැකි මිල ගෙවීම ඉතාමත් අපහසු විය හැකිය.
වැඩිම අවදානමට ලක්ව සිටින්නේ කවුද?
මෙම තර්ජනයට වැඩිම නිරාවරණයක් ඇති ජනගහනය අතරට ග්රාමීය හා වතු අංශ ප්රජාවන්හි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඇතුළත් වන අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ගල්ෆ් රාජ්යයන්හි හා මැදපෙරදිගේ අනෙකුත් ප්රදේශවල විදේශගතව සේවය කරන නෑදෑයන් යවන මුදල් මතම සම්පූර්ණයෙන් පාහේ රඳා සිටිති. මෙම පවුල් සඳහා ප්රේෂණ යනු ආදායමට අතිරේකයක් නොව, ඒවාම ආදායයි.
- ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිල (GCC) රටවල රැකියාවල නිරත සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ පවුල්
- විකල්ප ආදායම් මාර්ග සීමිත ග්රාමීය ප්රජාවන්
- දැනටමත් පෝෂණ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන වතු අංශ ගෘහස්ථ
- 2022 ආර්ථික අර්බුදයේ ශේෂ ප්රතිඵලවලට මැදිවී සිටින නාගරික දිළිඳු ජනතාව
ප්රේෂණ: ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ආරක්ෂක දැලය
ශ්රී ලංකාවේ වැදගත්ම විදේශ විනිමය ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස ප්රේෂණ දිගු කලක් පුරා සේවය කර ඇත. රට ඉන්ධන, ඖෂධ හා ආහාර ආනයනය සඳහා ඩොලර් හිඟයෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටි 2022 ආර්ථික කඩාවැටීමේ උච්චතම අවස්ථාවේ, විදේශගත කම්කරුවන් ගෙදර යැවූ මුදල් ලක්ෂ සංඛ්යාත පවුල්වලට ඇති වූ හානිය තරමක් සමනය කළේය.
සෘජු ගැටුම, ආර්ථික මන්දගාමිත්වය හෝ කම්කරුවන් අවතැන් වීම හරහා හෝ, මැදපෙරදිගේ තත්ත්වය පිරිහෙනවිට, ශ්රී ලාංකික පවුල් එවැනි කම්පනයක් දරාගැනීමට අවම හැකියාවෙන් සිටින ඒ මොහොතේදීම ඒ ප්රවාහ අඩු විය හැකිය.
WFP සූදානමකට ඇරයුම් කරයි
WFP හි අනතුරු ඇඟවීම, සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධති හා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ යාන්ත්රණ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් හා මානවීය සංවිධාන වෙත ක්රියාවට ඇරයුමක් ලෙස ක්රියා කරයි. ඕනෑම සම්භාවිත අර්බුදයක් ගැඹුරු වීමට පෙර, ආහාර සහාය වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම සහ වඩාත් අවදානමට ලක්ව සිටින්නන් සඳහා ආරක්ෂක දැල් ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළු ක්රියාශීලී පියවර ගැනීමට දිරිමත් කිරීම් සිදු කෙරේ.
ගෝලීය ආහාර මිල ඉහළ මට්ටමක රැඳෙමින් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය තවමත් අස්ථිරව පවතිද්දී, ලොව ප්රමුඛ ආහාර සුරක්ෂිතතා ආයතනයක් නිකුත් කළ මෙම අනතුරු ඇඟවීම රජයට නොසලකා හැරිය නොහැකිය. ඉදිරි සති හා මාසවලදී ගනු ලබන ප්රතිපත්ති තීරණ මත මිලියනයකට අධික ජනතාවගේ ජීවනෝපාය රඳා පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.