හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
ස්වයංක්රීය ටෙලර් යන්ත්ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්රාදේශීය රාජ්ය බැංකු ශාඛාවක සහකාර කළමනාකරුවෙකු හා ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
අභ්යන්තර සැලසුමක් බව සැකයි
රාජ්ය බැංකු ශාඛාවේ විශ්වාසනීය සේවකයින් දෙදෙනා වන සැකකරුවන් දෙදෙනාම මෙම විශාල මුදල් තොගය කොල්ල කෑමට සෘජුවම සම්බන්ධ වී ඇති බව බලධාරීන් විශ්වාස කරති. ATM යන්ත්ර නැවත පිරවීම සඳහා වෙන් කර තිබූ මෙම මුදල් අතුරුදහන් වීම, ආයතනය තුළ සිටින අය සම්බන්ධ සැලසුමක් පිළිබඳ ක්ෂණික සැකය මතු කළේය.
සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව, සහකාර කළමනාකරු සහ ආරක්ෂක නිලධාරියා යන දෙදෙනාම වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම සඳහා අත්අඩංගුවට ගනිමින් පොලිසිය ඉක්මන් පියවර ගත්තේය.
ඉලක්ක කළේ විශාල මුදලක්
රුපියල් මිලියන 30 ඉක්මවූ සොරකම් කළ මුදල, බැංකුවට සිදු වූ සැලකිය යුතු පාඩුවක් නියෝජනය කරයි. ATM යන්ත්ර නැවත පිරවීමේ මෙහෙයුම් සාමාන්යයෙන් විශාල මුදල් ප්රමාණ ගෙනයාම ඇතුළත් වන බැවින්, ආයතනික ක්රියාවලීන් හා කාලසටහන් පිළිබඳ දැනුමක් ඇති අය සඳහා ඒවා ඉලක්කයක් බවට පත්විය හැකිය.
ශාඛාව තුළ වගකිවයුතු තනතුරු දරන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, දේශීය බැංකු ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, රට පුරා මූල්ය ආයතනවල අභ්යන්තර ආරක්ෂක ක්රමවේදයන් සම්බන්ධ පවතින සැලකිල්ල ද එමඟින් ඉස්මතු වී ඇත.
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දිගටම පවතින අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බැව් පොලිසිය බැහැර කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.