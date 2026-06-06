Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හොරණ බැංකු සොරකම සම්බන්ධයෙන් බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හොරණ බැංකු සොරකම සම්බන්ධයෙන් බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

හොරණ නගරයේ මෑතකදී සිදු වූ බැංකු කොල්ලකෑමේ පරීක්ෂණයේ තීරණාත්මක ප්‍රගතියක් ලෙස, ඉලක්ක කරගත් මූල්‍ය ආයතනයේම සේවකයින් දෙදෙනෙකු එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අභ්‍යන්තර සේවකයින් රඳවා ගැනීම

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අතර බැංකුවේ සහකාර කළමනාකාරවරයෙකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඇතුළත් වන අතර, මෙම කොල්ලකෑම සඳහා ආයතනය තුළිනම් පහසුකම් සලසා ඇති බවට බරපතල සැකයක් මතුව තිබේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් පරීක්ෂණයේ転換 ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරන අතර, කොල්ලකෑම සැලසුම් කළේ ආයතනය තුළිනම් යන්න දැන් බලධාරීන්ගේ අවධානයට ලක්ව ඇත.

පරීක්ෂණය දිගටම පවතී

රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයින් දෙදෙනා විසින් ඉටු කළ කාර්යභාරය විමර්ශකයින් සොයා බලමින්, කොල්ලකෑම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ පරීක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබයි. බලධාරීන් සතුව බැංකුවේ ම කාර්ය මණ්ඩලය අපරාධ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි රැස්ව තිබූ බව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් පෙන්නුම් කරයි.

ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු සමඟ ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරියෙකු රඳවාගැනීම දේශීය බැංකු ක්‍ෂේත්‍රය තුළ කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, විශ්වාසය තබා ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිඥා දී සිටින සේවකයින් ම ආයතනයට එරෙහිව හැරෙන විට මූල්‍ය ආයතනවල ඇති අවදානම් සහගත ස්ථාන ඉස්මතු කෙරේ.

මහජන විශ්වාසය ප්‍රශ්නාර්ථයට

මෙවැනි සිදුවීම් අනිවාර්යෙන්ම රටපුරා පවතින බැංකුවල අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි. පරීක්ෂණය වේගයෙන් ඉදිරියට යමින් ඇති බවට සහතික වෙමින් මහජනයා සන්සුන්ව සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

කොල්ලකෑම සැලසුම් කළ ආකාරය සහ ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ චිත්‍රය එකට ගෙනහැර දැක්වීමට පොලීසිය ක්‍රියා කරන විට තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් ද බැහැර කර නොමැත. නියමිත කාලයක් තුළ සැකකරුවන් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss