හොරණ බැංකු සොරකම සම්බන්ධයෙන් බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
හොරණ නගරයේ මෑතකදී සිදු වූ බැංකු කොල්ලකෑමේ පරීක්ෂණයේ තීරණාත්මක ප්රගතියක් ලෙස, ඉලක්ක කරගත් මූල්ය ආයතනයේම සේවකයින් දෙදෙනෙකු එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
අභ්යන්තර සේවකයින් රඳවා ගැනීම
අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අතර බැංකුවේ සහකාර කළමනාකාරවරයෙකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඇතුළත් වන අතර, මෙම කොල්ලකෑම සඳහා ආයතනය තුළිනම් පහසුකම් සලසා ඇති බවට බරපතල සැකයක් මතුව තිබේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් පරීක්ෂණයේ転換 ලක්ෂ්යයක් සනිටුහන් කරන අතර, කොල්ලකෑම සැලසුම් කළේ ආයතනය තුළිනම් යන්න දැන් බලධාරීන්ගේ අවධානයට ලක්ව ඇත.
පරීක්ෂණය දිගටම පවතී
රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයින් දෙදෙනා විසින් ඉටු කළ කාර්යභාරය විමර්ශකයින් සොයා බලමින්, කොල්ලකෑම වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධ පරීක්ෂණය ශ්රී ලංකා පොලීසිය විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබයි. බලධාරීන් සතුව බැංකුවේ ම කාර්ය මණ්ඩලය අපරාධ ක්රියාවට සම්බන්ධ කිරීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි රැස්ව තිබූ බව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් පෙන්නුම් කරයි.
ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු සමඟ ජ්යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරියෙකු රඳවාගැනීම දේශීය බැංකු ක්ෂේත්රය තුළ කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, විශ්වාසය තබා ආරක්ෂා කිරීමට ප්රතිඥා දී සිටින සේවකයින් ම ආයතනයට එරෙහිව හැරෙන විට මූල්ය ආයතනවල ඇති අවදානම් සහගත ස්ථාන ඉස්මතු කෙරේ.
මහජන විශ්වාසය ප්රශ්නාර්ථයට
මෙවැනි සිදුවීම් අනිවාර්යෙන්ම රටපුරා පවතින බැංකුවල අභ්යන්තර ආරක්ෂක ක්රියාවලීන් පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි. පරීක්ෂණය වේගයෙන් ඉදිරියට යමින් ඇති බවට සහතික වෙමින් මහජනයා සන්සුන්ව සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
කොල්ලකෑම සැලසුම් කළ ආකාරය සහ ක්රියාත්මක කළ ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ චිත්රය එකට ගෙනහැර දැක්වීමට පොලීසිය ක්රියා කරන විට තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් ද බැහැර කර නොමැත. නියමිත කාලයක් තුළ සැකකරුවන් මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.