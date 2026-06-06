ශ්රී ලංකා හෙද නිවාස ගින්නෙන් මිය ගිය 13 දෙනා අතර දම්වැලින් බැඳ තැබූ රෝගියෙකු සිටි බව දිවි ගලවා ගත් සාක්ෂිකරුවෙකු හෙළි කරයි
ශ්රී ලංකාවේ හෙද නිවාසයක සේවකයෙකු විසින් කළ බරපතල ප්රකාශයකට අනුව, ජීවිත 13ක්앗아 ගත් භයානක ගින්නක් ඇති වූ අවස්ථාවේදී එම පහසුකමේ රෝගියෙකු අවම වශයෙන් කෙනෙකු දම්වැලින් ශාරීරිකව බැඳ තබා සිටි බවට කනස්සල්ලුදායක චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එය එම ආයතනයේ නේවාසිකයන්ට සැලකූ ආකාරය පිළිබඳ බරපතල සැකසිතුවිලි මතු කර ඇත.
මාරාන්තික ගින්න කලකිරීමට පත් කරන තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කරයි
හෙද නිවාසය විනාශ කරමින් 13 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු වූ මාරාන්තික ගිනිදැල, රට පුරා පුළුල් කම්පනයකට හා හෙළාදැකීමකට ලක් වී ඇත. එසේ වුවද, ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රකාශය, අවாසනාවන්ත සිදුවීම වටා ඇති භීෂණය තවත් තීව්ර කර ඇත. එනම්, ගොදුරු වූවෙකු දම්වැලින් බැඳ තබා සිටි බවයි — එය මිනිස් අභිමානය හා රෝගී අයිතිවාසිකම් බරපතල ලෙස කඩ කරන ක්රමවේදයක් ලෙස පුළුල් ලෙස හෙළා දකිනු ලැබේ.
මෙම හෙළිදරව්ව ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික සත්කාර ආයතනවල සපයනු ලබන සේවා ප්රමිතීන් පිළිබඳ හා දුර්වල රෝගීන් අපයෝජනයෙන් හා නොතකා හැරීමෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ප්රමාණවත් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ පවතිනු ලබන්නේ ද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
රෝගී අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
මානසික සෞඛ්ය තත්ත්වයන් හෝ සංජානන දුර්වලතා ඇති රෝගීන් — විශේෂයෙන් — ශාරීරික දම්වැලින් සීමා කිරීම අමානුෂික ලෙස සැලකෙන අතර, එය ජාත්යන්තරව පිළිගත් වෛද්ය හා මනෝ චිකිත්සා සත්කාර ප්රමිතීන්ට පටහැනි ය. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් බොහෝ කලක සිට අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, දකුණු ආසියාවේ නියාමනය නොකළ සමහර සත්කාර පරිසරයන්හි එවැනි ක්රමවේද තවමත් පවතින බවයි.
- හෙද නිවාසයේ ඇති වූ ගින්නෙන් රෝගීන් දහතුන් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
- ගින්න ඇති වූ අවස්ථාවේ දී අවම වශයෙන් ගොදුරු වූවෙකු දම්වැලින් බැඳ සිටි බව කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෙකු චෝදනා කර ඇත.
- මෙම සිදුවීම, ආයතනයේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් අවුළුවා ඇත.
- රෝගී සීමා කිරීම් පිළිබඳ චෝදනාවලට බලධාරීන් තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත.
විමර්ශනය හා වගවීම ඉල්ලා සිටීම
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකා සෞඛ්ය බලධාරීන් හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන අංශ මත පීඩනය තීව්ර කර ඇත්තේ, ගින්නේ හේතුව පිළිබඳ පමණක් නොව, ආයතනයේ රෝගීන් නේවාසිකව සිටි හා සත්කාර ලබා ගත් පුළුල් තත්ත්වයන් පිළිබඳ ද සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමිනි.
ඕනෑම ගින්නකදී ජීවිත අහිමි වීම ඛේදජනක සිදුවීමකි, නමුත් රෝගියෙකු දම්වැලින් බැඳ සිට පලා යාමට නොහැකි වූ බවට ඇති චෝදනාව මෙම ව්යසනයට දරාගත නොහැකි මානයක් එක් කරන අතර, ඒ සඳහා ක්ෂණික වගවීමක් ඉල්ලා සිටී.
ශ්රී ලංකාව පෞද්ගලික හෙද නිවාස හා මානසික සෞඛ්ය ආයතන නියාමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ විමර්ශනයකට ලක් ව ඇති අතර, දුර්වල අධීක්ෂණය රටේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ සමහර පුරවැසියන් සූරාකෑමට හා හානිකර තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය කරන බවට විවේචකයෝ තර්ක කරති. මෙම නවතම සිදුවීම ඒ පිළිබඳ ව්යවස්ථාදායක හා මහජන විවාදය නැවත අවුළුවාලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගොදුරු වූවන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය සහතික කරමින්, ඉක්මනින් කටයුතු කරන ලෙස ද, එවැනි ඛේදවාචකයන් නැවත සිදු නොවීම සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් ආරක්ෂණ ක්රමවේද ක්රියාත්මක කරන ලෙස ද බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.